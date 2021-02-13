***BOSSA*** BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.( Finansal Rapor









***BOSSA*** BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler17 33.012.769 0 0 0 25.000.000 -7.472.861 0 0 -149.992.456 0 0 0 161.550.675 0 -29.473.016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.472.861 0 0 40.770.794 57.969.655 0 138.838.421 0 138.838.421Düzeltmelerden Sonraki Tutar17 33.012.769 0 0 0 25.000.000 -7.472.861 0 0 -149.992.456 0 0 0 161.550.675 0 -29.473.016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.472.861 0 0 0 40.770.794 57.969.655 0 138.838.421 0 138.838.421Transferler17 0 0 37.498.114 -897.545 1.467.584 0 19.901.502 -57.969.655 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)17 13.110.648 -2.676.466 64.559.541 74.993.723 0 74.993.723Dönem Karı (Zararı)17 64.559.541 64.559.541 0 64.559.541Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)17 13.110.648 -2.676.466 10.434.182 0 10.434.182Sermaye Arttırımı17 28.987.231 -25.000.000 4.565.883 8.553.114 0 8.553.114Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)17 -2.136.889 2.136.889 -2.136.889 -2.136.889 0 -2.136.889Dönem Sonu Bakiyeler17 62.000.000 0 0 0 0 -9.609.750 0 4.565.883 -112.494.342 0 0 0 173.763.778 0 -32.149.482 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.077.334 0 0 0 58.535.407 64.559.541 0 220.248.369 0 220.248.369Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler17 62.000.000 0 0 0 0 -9.609.750 0 4.565.883 -112.494.342 0 0 0 173.763.778 0 -32.149.482 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.077.334 0 0 0 58.535.407 64.559.541 0 220.248.369 0 220.248.369Düzeltmelerden Sonraki Tutar17 62.000.000 0 0 0 0 -9.609.750 0 4.565.883 -112.494.342 0 0 0 173.763.778 0 -32.149.482 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.077.334 0 0 0 58.535.407 64.559.541 220.248.369 0 220.248.369Transferler17 0 0 37.498.114 -46.667.470 2.716.234 0 71.012.663 -64.559.541 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)17 17.398.037 -1.480.693 37.121.215 53.038.559 0 53.038.559Dönem Karı (Zararı)17 37.121.215 37.121.215 0 37.121.215Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)17 17.398.037 -1.480.693 15.917.344 0 15.917.344Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)17 -1.699.151 1.699.151 -1.699.151 -1.699.151 0 -1.699.151Dönem Sonu Bakiyeler17 62.000.000 0 0 0 0 -11.308.901 0 4.565.883 -74.996.228 0 0 0 144.494.345 0 -33.630.175 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.492.719 0 0 0 127.848.919 37.121.215 0 271.587.777 0 271.587.777Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI84.381.812 42.405.305Dönem Karı (Zararı)37.121.215 64.559.541Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)37.121.215 64.559.541Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler221.984.740 90.524.900Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10 , 11, 19 21.046.485 19.274.333Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler18.904.130 1.375.998Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5 18.904.130 1.375.998Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler6.080.949 6.970.256Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 7.179.592 7.284.875Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-1.098.643 -314.619Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili DüzeltmelerFaiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler34.759.566 23.600.008Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler34.240.629 23.139.337Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri61.720 501.076Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri457.217 -40.405Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler121.943.901 51.948.214Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-10.500.000 -23.525.000Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler23 -10.500.000 -23.525.000Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler24 10.573.672 12.009.275Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler19.176.037 -1.128.184Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler23 19.176.037 -1.128.184İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-169.241.313 -105.512.109Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-88.524.309 -47.292.853İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)137.510 -119.796İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-88.661.819 -47.173.057Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler46.721 -1.208.340İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)1.270 0İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)45.451 -1.208.340Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-58.550.878 -16.639.430Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)1.263.358 -2.910.703Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-30.244.917 -47.013.302İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-24.101 270.118İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-30.220.816 -47.283.420Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)2.480.652 5.091.095İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler4.288.060 4.461.424Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)4.391.223 6.080.888Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-103.163 -1.619.464Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları89.864.642 49.572.332Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler15 -5.405.761 -3.547.415Vergi İadeleri (Ödemeleri)-77.069 -1.379.548Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)5 0 -2.240.064YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI5.341.575 -9.546.897Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri55.717.394 1.128.184Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri55.717.394 1.128.184Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-50.290.865 -10.510.340Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10, 11 -50.290.865 -10.510.340Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri-84.954 -164.741FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-97.720.918 -22.134.269Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri0 8.553.114İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları-1.699.151 -2.136.889İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.699.151 -2.136.889Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri543.817.964 201.924.910Kredilerden Nakit Girişleri543.817.964 201.830.938Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri0 93.972Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-613.656.404 -204.770.303Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-609.106.216 -204.770.303İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit ÇıkışlarıDiğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları-4.550.188 0Ödenen Faiz-26.183.327 -25.705.101YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-7.997.531 10.724.139Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi2.544.143 943.752NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-5.453.388 11.667.891DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 20.149.966 8.482.075DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 14.696.578 20.149.966Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 14.696.578 20.149.966Ticari Alacaklar5 315.792.868 246.629.906İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar27 2.888 140.398İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 315.789.980 246.489.508Diğer Alacaklar3.928.393 3.975.114İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar27 0 1.270İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 3.928.393 3.973.844Stoklar9 187.405.220 128.854.342Peşin Ödenmiş Giderler4.292.685 5.746.833İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler7 4.292.685 5.746.833Diğer Dönen Varlıklar8 1.228.201 5.619.424İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar8 1.228.201 5.619.424ARA TOPLAM527.343.945 410.975.585TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR527.343.945 410.975.585DURAN VARLIKLARYatırım Amaçlı Gayrimenkuller12 137.910.000 202.295.000Maddi Duran Varlıklar10 333.521.736 262.991.505Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 9.136.953 6.359.258Peşin Ödenmiş Giderler7 626.856 436.066İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler7 626.856 436.066TOPLAM DURAN VARLIKLAR481.195.545 472.081.829TOPLAM VARLIKLAR1.008.539.490 883.057.414KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar223.960.840 118.995.272İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar223.960.840 118.995.272Banka Kredileri4 220.289.814 118.693.588Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 3.671.026 301.684Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları137.840.174 142.281.586İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları137.840.174 142.281.586Banka Kredileri4 137.840.174 142.281.586Ticari Borçlar45.452.077 72.075.812İlişkili Taraflara Ticari Borçlar27 246.017 270.118İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 45.206.060 71.805.694Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 5.946.016 5.729.591Devlet Teşvik ve Yardımları14 84.954 84.954Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)14 9.471.276 6.990.624İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)14 9.471.276 6.990.624Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü24 632.027 17.356Kısa Vadeli Karşılıklar7.931.158 9.092.718Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar15 3.421.140 3.484.057Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar16 4.510.018 5.608.661Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler8 2.956.832 3.276.420İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler8 2.956.832 3.276.420ARA TOPLAM434.275.354 358.544.333TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER434.275.354 358.544.333UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar247.286.017 261.746.961İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar247.286.017 261.746.961Banka Kredileri4 231.849.238 261.746.961Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 15.436.779 0Ticari Borçlar2.717.655 6.277.117İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 2.717.655 6.277.117Devlet Teşvik ve Yardımları14 0 84.954Uzun Vadeli Karşılıklar30.625.593 26.937.979Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar15 30.625.593 26.937.979Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü24 22.047.094 9.217.701TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER302.676.359 304.264.712TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER736.951.713 662.809.045ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar271.587.777 220.248.369Ödenmiş Sermaye17 62.000.000 62.000.000Geri Alınmış Paylar (-)17 -11.308.901 -9.609.750Paylara İlişkin Primler (İskontolar)17 4.565.883 4.565.883Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi17 -74.996.228 -112.494.342Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)110.864.170 141.614.296Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)110.864.170 141.614.296Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)17 144.494.345 173.763.778Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15, 17 -33.630.175 -32.149.482Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler17 15.492.719 11.077.334Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler17 11.308.901 9.609.750Diğer Kısıtlanmış Yedekler4.183.818 1.467.584Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları17 127.848.919 58.535.407Net Dönem Karı veya Zararı17 37.121.215 64.559.541TOPLAM ÖZKAYNAKLAR271.587.777 220.248.369TOPLAM KAYNAKLAR1.008.539.490 883.057.414Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat18 703.987.557 691.666.743Satışların Maliyeti18 -456.536.221 -516.300.383TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)247.451.336 175.366.360BRÜT KAR (ZARAR)247.451.336 175.366.360Genel Yönetim Giderleri19 -21.287.340 -22.269.906Pazarlama Giderleri19 -42.911.247 -47.866.798Araştırma ve Geliştirme Giderleri-154.557 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler20 168.657.993 76.004.228Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler20 -128.714.356 -56.836.986ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)223.041.829 124.396.898Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler23 11.208.965 24.653.184Yatırım Faaliyetlerinden Giderler23 -19.885.002 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)214.365.792 149.050.082Finansman Gelirleri21 8.528.848 3.531.952Finansman Giderleri22 -175.199.753 -76.013.218SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)47.694.887 76.568.816Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-10.573.672 -12.009.275Dönem Vergi (Gideri) Geliri24 -691.740 -626.374Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24 -9.881.932 -11.382.901SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)37.121.215 64.559.541DÖNEM KARI (ZARARI)37.121.215 64.559.541Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları37.121.215 64.559.541Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 25 0,00600000 0,01190000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar15.917.344 10.434.182Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)20.715.671 15.099.060Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15 -1.850.866 -3.345.583Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-2.947.461 -1.319.295Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24 -2.947.461 -1.319.295Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)15.917.344 10.434.182TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)53.038.559 74.993.723Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları53.038.559 74.993.723http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909503BIST