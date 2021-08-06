***BOSSA*** BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.( Finansal Rapor









***BOSSA*** BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler17 62.000.000 0 0 0 0 -9.609.750 0 4.565.883 -112.494.342 0 0 0 173.763.778 0 -32.149.482 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.077.334 0 0 0 58.535.407 64.559.541 0 220.248.369 220.248.369Düzeltmelerden Sonraki Tutar17 62.000.000 0 0 0 0 -9.609.750 0 4.565.883 -112.494.342 0 0 0 173.763.778 0 -32.149.482 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.077.334 0 0 0 58.535.407 64.559.541 220.248.369 0 220.248.369Transferler17 0 0 0 -1.009.717 2.716.234 0 62.853.024 -64.559.541 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)17 0 -691.126 -16.218.317 -16.909.443 0 -16.909.443Dönem Karı (Zararı)17 -16.218.317 -16.218.317 0 -16.218.317Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)17 0 -691.126 -691.126 0 -691.126Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)17 -1.699.151 1.699.151 -1.699.151 -1.699.151 0 -1.699.151Dönem Sonu Bakiyeler17 62.000.000 0 0 0 0 -11.308.901 0 4.565.883 -112.494.342 0 0 0 172.754.061 0 -32.840.608 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.492.719 0 0 0 119.689.280 -16.218.317 0 201.639.775 0 201.639.775Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler17 62.000.000 0 0 0 0 -11.308.901 0 4.565.883 -74.996.228 0 0 0 144.494.345 0 -33.630.175 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.492.719 0 0 0 127.848.919 37.121.215 0 271.587.777 0 271.587.777Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki Tutar17 62.000.000 0 0 0 0 -11.308.901 0 4.565.883 -74.996.228 0 0 0 144.494.345 0 -33.630.175 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.492.719 0 0 0 127.848.919 37.121.215 0 271.587.777 0 271.587.777Transferler17 0 0 0 -1.215.649 4.043.166 0 34.293.698 -37.121.215 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)17 -3.237.537 79.137.762 75.981.252 0 75.981.252Dönem Karı (Zararı)17 79.137.762 79.137.762 0 79.137.762Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)17 -3.237.537 -3.237.537 0 -3.237.537Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)81.027 81.027 81.027Dönem Sonu Bakiyeler17 62.000.000 0 0 0 0 -11.308.901 0 4.565.883 -74.996.228 0 0 0 143.359.723 0 -36.867.712 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.535.885 0 0 0 162.142.617 79.137.762 0 347.569.029 0 347.569.029Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI133.012.374 62.182.075Dönem Karı (Zararı)79.137.762 -16.218.317Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)79.137.762 -16.218.317Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler132.771.750 117.234.223Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10 , 11, 19 12.036.134 10.583.961Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler19.419.429 1.098.971Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5 19.419.429 1.098.971Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler3.778.640 1.056.145Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 3.778.640 2.154.787Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler0 -1.098.642Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler18.867.780 14.944.612Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler18.943.311 14.483.941Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri-37.641 501.076Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri-37.890 -40.405Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler55.218.882 93.116.692Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler24 26.633.831 -3.105.243Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-3.182.946 -460.915Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler23 -3.182.946 -460.915İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-73.976.626 -37.034.509Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-57.624.032 34.444.427İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)2.888 -98.935İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-57.626.920 34.543.362Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler2.033.607 -1.768.589İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)0 1.270İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)2.033.607 -1.769.859Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-37.865.850 -40.426.000Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-1.027.985 -6.392.712Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler14.807.687 -21.593.163İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-246.017 597.132İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)15.053.704 -22.190.295Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)2.315.028 -3.352.066İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler3.384.919 2.053.594Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-206.611 -1.020.533Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)3.591.530 3.074.127Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları137.932.886 63.981.397Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler15 -1.975.585 -1.799.322Vergi İadeleri (Ödemeleri)-3.025.955 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)5 81.028 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-2.472.493 -31.977.833Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri3.477.669 469.347Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri3.477.669 469.347Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-5.950.162 -32.447.180Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10, 11 -5.950.162 -32.447.180FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-137.443.021 -20.926.240İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 -1.699.150İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 -1.699.150Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri123.818.140 234.137.677Kredilerden Nakit Girişleri123.818.140 213.298.913Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri0 20.838.764Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-250.273.410 -240.407.789Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-247.445.728 -240.407.789Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları-2.827.682 0Ödenen Faiz-10.987.751 -12.956.978YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-6.903.140 9.278.002Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi3.618.376 398.669NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-3.284.764 9.676.671DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 14.696.578 20.149.966DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 11.411.814 29.826.637Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 11.411.814 14.696.578Ticari Alacaklar5 354.035.361 315.792.868İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar27 0 2.888İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 354.035.361 315.789.980Diğer Alacaklar6 1.894.786 3.928.393İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 1.894.786 3.928.393Stoklar9 225.271.070 187.405.220Peşin Ödenmiş Giderler7 5.432.405 4.292.685İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler7 5.432.405 4.292.685Diğer Dönen Varlıklar8 1.434.812 1.228.201İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar8 1.434.812 1.228.201ARA TOPLAM599.480.248 527.343.945TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR599.480.248 527.343.945DURAN VARLIKLARYatırım Amaçlı Gayrimenkuller12 137.910.000 137.910.000Maddi Duran Varlıklar10 325.781.426 333.521.736Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 10.496.568 9.136.953Peşin Ödenmiş Giderler7 515.121 626.856İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler7 515.121 626.856TOPLAM DURAN VARLIKLAR474.703.115 481.195.545TOPLAM VARLIKLAR1.074.183.363 1.008.539.490KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar211.535.058 223.960.840İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar211.535.058 223.960.840Banka Kredileri4 207.638.233 220.289.814Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 3.896.825 3.671.026Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları4 172.723.789 137.840.174İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları172.723.789 137.840.174Banka Kredileri4 172.723.789 137.840.174Ticari Borçlar60.079.428 45.452.077İlişkili Taraflara Ticari Borçlar27 0 246.017İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 60.079.428 45.206.060Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 7.895.070 5.946.016Devlet Teşvik ve Yardımları14 84.954 84.954Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)14 11.786.304 9.471.276İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)14 11.786.304 9.471.276Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü24 20.256.435 632.027Kısa Vadeli Karşılıklar8.424.802 7.931.158Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar15 3.914.784 3.421.140Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar16 4.510.018 4.510.018Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler8 4.599.308 2.956.832İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler8 4.599.308 2.956.832ARA TOPLAM497.385.148 434.275.354TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER497.385.148 434.275.354UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar165.165.732 247.286.017İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar165.165.732 247.286.017Banka Kredileri4 151.768.923 231.849.238Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 13.396.809 15.436.779Ticari Borçlar5 2.860.350 2.717.655İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 2.860.350 2.717.655Uzun Vadeli Karşılıklar15 35.981.924 30.625.593Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar15 35.981.924 30.625.593Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü24 25.221.180 22.047.094TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER229.229.186 302.676.359TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER726.614.334 736.951.713ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar347.569.029 271.587.777Ödenmiş Sermaye17 62.000.000 62.000.000Geri Alınmış Paylar (-)17 -11.308.901 -11.308.901Paylara İlişkin Primler (İskontolar)17 4.565.883 4.565.883Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi17 -74.996.228 -74.996.228Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)106.492.011 110.864.170Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)106.492.011 110.864.170Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)17 143.359.723 144.494.345Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15, 17 -36.867.712 -33.630.175Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler17 19.535.885 15.492.719Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler17 11.308.901 11.308.901Diğer Kısıtlanmış Yedekler8.226.984 4.183.818Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları17 162.142.617 127.848.919Net Dönem Karı veya Zararı17 79.137.762 37.121.215TOPLAM ÖZKAYNAKLAR347.569.029 271.587.777TOPLAM KAYNAKLAR1.074.183.363 1.008.539.490Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat18 523.625.262 258.169.754 302.994.014 80.269.010Satışların Maliyeti18 -339.278.752 -185.221.599 -193.317.369 -55.792.209TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)184.346.510 72.948.155 109.676.645 24.476.801BRÜT KAR (ZARAR)184.346.510 72.948.155 109.676.645 24.476.801Genel Yönetim Giderleri19 -12.819.046 -9.166.437 -6.967.153 -3.507.172Pazarlama Giderleri19 -27.273.707 -18.740.406 -15.192.769 -6.803.416Araştırma ve Geliştirme Giderleri-416.967 -75.067 -358.910 -15.485Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler20 85.511.682 71.717.065 40.705.322 27.538.728Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler20 -60.773.835 -45.714.367 -25.233.634 -15.881.523ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)168.574.637 70.968.943 102.629.501 25.807.933Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler23 3.245.040 460.915 3.144.930 101.726Yatırım Faaliyetlerinden Giderler24 -62.094 0 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)171.757.583 71.429.858 105.774.431 25.909.659Finansman Gelirleri21 3.874.710 2.103.199 -2.165.631 876.234Finansman Giderleri22 -69.860.700 -92.839.261 -29.709.016 -52.010.356SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)105.771.593 -19.306.204 73.899.784 -25.224.463Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-26.633.831 3.087.887 -20.453.462 5.363.523Dönem Vergi (Gideri) Geliri24 -22.650.363 0 -20.256.435 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24 -3.983.468 3.087.887 -197.027 5.363.523SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)79.137.762 -16.218.317 53.446.322 -19.860.940DÖNEM KARI (ZARARI)79.137.762 -16.218.317 53.446.322 -19.860.940Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları79.137.762 -16.218.317 53.446.322 -19.860.940Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 25 0,01280000 -0,00260000 0,00860000 -0,00320000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-3.237.537 -691.126 -2.481.355 131.339Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15 -4.046.921 -863.907 -3.101.693 164.174Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler809.384 172.781 620.338 -32.835Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24 809.384 172.781 620.338 -32.835Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-3.237.537 -691.126 -2.481.355 131.339TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)75.900.225 -16.909.443 50.964.967 -19.729.601Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları75.900.225 -16.909.443 50.964.967 -19.729.601http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955623BIST