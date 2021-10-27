***BOSSA*** BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.( Finansal Rapor









***BOSSA*** BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler17 62.000.000 0 0 0 0 -9.609.750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 220.248.369Düzeltmelerden Sonraki Tutar17 62.000.000 0 0 0 0 -9.609.750 0 4.565.883 -112.494.342 0 0 0 173.763.778 0 -32.149.482 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.077.334 0 0 0 58.535.407 64.559.541 220.248.369 0 220.248.369Transferler17 0 0 0 -46.162.612 -18.826.011 -18.826.011 -18.826.011Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)17 0 -476.416 -476.416 -476.416Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)17 -1.699.151 1.699.151 -1.699.151 -1.699.151 -1.699.151Dönem Sonu Bakiyeler17 62.000.000 0 0 0 0 -11.308.901 0 4.565.883 -112.494.342 0 0 0 127.601.166 0 -32.625.898 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.492.719 0 0 0 164.842.175 -18.826.011 0 199.246.791 199.246.791Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler17 62.000.000 0 0 0 0 -11.308.901 271.587.777Diğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki Tutar17 62.000.000 0 0 0 0 -11.308.901 0 4.565.883 -74.996.228 0 0 0 144.494.345 0 -33.630.175 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.492.719 0 0 0 127.848.919 37.121.215 271.587.777 271.587.777Transferler17 0 0 0 -1.823.474 4.043.167 0 34.901.522 -37.121.215 0 0Dönem Karı (Zararı)17 154.249.739 154.249.739 154.249.739Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)17 0 -3.619.336 -3.619.336 -3.619.336Dönem Sonu Bakiyeler17 62.000.000 0 0 0 0 -11.308.901 0 4.565.883 -74.996.228 0 0 0 142.670.871 0 -37.249.511 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.535.886 0 0 0 162.750.441 154.249.739 0 422.218.180 422.218.180Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI114.451.309 101.247.918Dönem Karı (Zararı)154.249.739 -18.826.011Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)154.249.739 -18.826.011Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler133.305.033 175.201.868Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10 , 11, 19 18.096.092 15.816.251Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-408.444 501.076Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri239.403 -40.405Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler69.551.520 163.332.131Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler24 25.436.426 -3.433.225Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-7.126.083 19.347.137Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler23 -7.126.083 19.347.137İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-146.726.459 -52.649.644Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-132.511.280 -56.751.296İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)2.888 -2.619.836İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-132.514.168 -54.131.460Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler2.419.306 -1.386.144İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)0 1.270İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)2.419.306 -1.387.414Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-22.650.363 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-22.514.331 -11.322.623Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri7.704.429 55.546.295Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri7.704.429 55.546.295Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-30.218.760 -66.868.918Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10, 11 -30.218.760 -66.868.918FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-73.518.981 -102.146.881İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 -1.699.151İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 -1.699.151Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri332.950.390 404.006.877Kredilerden Nakit Girişleri332.950.390 383.432.385Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri0 20.574.492Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-378.146.143 -482.600.174Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-373.904.620 -482.600.174Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları-4.241.523 0Ödenen Faiz-28.323.228 -21.854.433YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)18.417.997 -12.221.586Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi4.597.364 2.282.037NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.928.393Stoklar9 289.582.066 187.405.220Peşin Ödenmiş Giderler12.412.623 4.292.685İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler7 12.412.623 4.292.685Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar24 797.651 0Diğer Dönen Varlıklar8 7.249.754 1.228.201İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar8 7.249.754 1.228.201ARA TOPLAM777.990.701 527.343.945TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR777.990.701 527.343.945DURAN VARLIKLARYatırım Amaçlı Gayrimenkuller12 137.910.000 137.910.000Maddi Duran Varlıklar10 343.465.632 333.521.736Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 10.737.379 9.136.953Peşin Ödenmiş Giderler7 783.210 626.856İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler7 783.210 626.856TOPLAM DURAN VARLIKLAR492.896.221 481.195.545TOPLAM VARLIKLAR1.270.886.922 1.008.539.490KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar301.220.367 223.960.840İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar301.220.367 223.960.840Banka Kredileri4 297.212.229 220.289.814Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 4.008.138 3.671.026Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları166.690.257 137.840.174İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları166.690.257 137.840.174Banka Kredileri4 166.690.257 137.840.174Ticari Borçlar118.179.848 45.452.077İlişkili Taraflara Ticari Borçlar27 0 246.017İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 118.179.848 45.206.060Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 7.878.524 5.946.016Devlet Teşvik ve Yardımları14 84.954 84.954Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)14 34.007.280 9.471.275İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)14 34.007.280 9.471.275Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü24 0 632.027Kısa Vadeli Karşılıklar8.626.003 7.931.158Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar15 3.973.898 3.421.140Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar16 4.652.105 4.510.018Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler8 4.153.611 2.956.832İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler8 4.153.611 2.956.832ARA TOPLAM640.840.844 434.275.353TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER640.840.844 434.275.353UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar144.322.662 247.286.016İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar144.322.662 247.286.016Banka Kredileri4 131.974.562 231.849.238Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 12.348.100 15.436.778Ticari Borçlar1.756.354 2.717.655İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 1.756.354 2.717.655Uzun Vadeli Karşılıklar36.390.881 30.625.593Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar15 36.390.881 30.625.593Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü24 25.358.001 22.047.096TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER207.827.898 302.676.360TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER848.668.742 736.951.713ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar422.218.180 271.587.777Ödenmiş Sermaye17 62.000.000 62.000.000Geri Alınmış Paylar (-)17 -11.308.901 -11.308.901Paylara İlişkin Primler (İskontolar)17 4.565.883 4.565.883Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi-74.996.228 -74.996.228Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)105.421.360 110.864.170Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)105.421.360 110.864.170Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)17 142.670.871 144.494.345Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15, 17 -37.249.511 -33.630.175Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler17 19.535.886 15.492.719Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler17 11.308.901 11.308.901Diğer Kısıtlanmış Yedekler8.226.985 4.183.818Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları17 162.750.441 127.848.919Net Dönem Karı veya Zararı17 154.249.739 37.121.215TOPLAM ÖZKAYNAKLAR422.218.180 271.587.777TOPLAM KAYNAKLAR1.270.886.922 1.008.539.490Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat18 873.166.545 443.874.729 349.541.283 185.704.975Satışların Maliyeti18 -587.283.099 -303.509.246 -248.004.347 -118.287.647TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)285.883.446 140.365.483 101.536.936 67.417.328BRÜT KAR (ZARAR)285.883.446 140.365.483 101.536.936 67.417.328Genel Yönetim Giderleri19 -19.405.793 -14.971.007 -6.586.747 -5.804.570Pazarlama Giderleri19 -44.314.639 -29.188.440 -17.040.932 -10.448.034Araştırma ve Geliştirme Giderleri-898.337 -103.630 -481.370 -28.563Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler20 116.771.875 139.538.006 31.260.193 67.820.941Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler20 -89.428.774 -78.324.414 -28.654.939 -32.610.047ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)248.607.778 157.315.998 80.033.141 86.347.055Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler23 7.188.177 -19.347.137 3.943.137 -19.808.052Yatırım Faaliyetlerinden Giderler24 -62.094 0 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)255.733.861 137.968.861 83.976.278 66.539.003Finansman Gelirleri21 6.568.017 4.185.524 2.693.307 2.082.325Finansman Giderleri22 -81.983.688 -164.396.265 -12.122.988 -71.557.004SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)180.318.190 -22.241.880 74.546.597 -2.935.676Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Ge -2.607.694Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 25 0,02490000 -0,00300000 0,01210000 -0,00040000150.630.403 -19.302.426 74.730.178 -2.392.984Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları150.630.403 -19.302.426 74.730.178 -2.392.984http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972929BIST