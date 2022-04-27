***BOSSA*** BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.( Finansal Rapor









***BOSSA*** BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler17 62.000.000 0 0 0 0 -11.308.901 0 4.565.883 -74.996.228 0 0 0 144.494.345 0 -33.630.175 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.492.719 0 0 0 127.848.919 37.121.215 0 271.587.777 0 271.587.777Düzeltmelerden Sonraki Tutar17 62.000.000 0 0 0 0 -11.308.901 0 4.565.883 -74.996.228 0 0 0 144.494.345 0 -33.630.175 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.492.719 0 0 0 127.848.919 37.121.215 271.587.777 0 271.587.777Transferler17 0 0 0 -607.826 4.043.167 0 33.685.874 -37.121.215 0 0 0Dönem Karı (Zararı)17 25.691.440 25.691.440 0 25.691.440Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)17 81.025 -756.182 -675.157 0 -675.157Dönem Sonu Bakiyeler17 62.000.000 0 0 0 0 -11.308.901 0 4.565.883 -74.996.228 0 0 0 143.967.544 0 -34.386.357 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.535.886 0 0 0 161.534.793 25.691.440 0 296.604.060 0 296.604.060Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler17 62.000.000 0 0 0 0 -11.308.901 0 4.565.883 0 0 0 0 227.415.954 0 -39.561.002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.535.885 0 0 0 88.362.038 327.148.279 0 678.158.136 0 678.158.136Düzeltmelerden Sonraki Tutar17 62.000.000 0 0 0 0 -11.308.901 0 4.565.883 0 0 0 0 227.415.954 0 -39.561.002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.535.885 0 0 0 88.362.038 327.148.279 678.158.136 0 678.158.136Transferler17 0 0 0 -1.270.880 15.697.603 0 312.721.556 -327.148.279 0 0 0Dönem Karı (Zararı)141.505.628 141.505.628 141.505.628Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-7.158.778 -7.158.778 -7.158.778Dönem Sonu Bakiyeler17 62.000.000 0 0 0 0 -11.308.901 0 4.565.883 0 0 0 0 226.145.074 0 -46.719.780 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.233.488 0 0 0 401.083.594 141.505.628 0 812.504.986 0 812.504.986Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI73.134.935 81.225.524Dönem Karı (Zararı)141.505.628 25.691.440Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)141.505.628 25.691.440Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler119.922.048 68.162.114Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10 , 11, 19 6.644.995 5.928.440Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler3.434.505 16.687.692Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5 3.434.505 16.687.692Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler5.197.190 1.625.657Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 5.023.978 1.483.570Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler173.212 142.087Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler23.025.240 10.332.370Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler23.026.665 10.340.809Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri-302.432 28.626Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri301.007 -37.065Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler83.946.033 27.445.602Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler24 -2.321.565 6.180.369Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-4.350 -38.016Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler23 -4.350 -38.016İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-187.517.396 -11.339.756Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-146.806.850 3.372.348İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)0 -590.280İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-146.806.850 3.962.628Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler72.506 -557.550İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-5.655 0İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)78.161 -557.550Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-121.489.985 -9.927.019Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-10.945.131 -561.932Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler81.783.602 -4.167.540İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)327.672 33.418İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)81.455.930 -4.200.958Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)8.132.008 153.762İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.736.454 348.175Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-824.508 -902.334Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)2.560.962 1.250.509Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları73.910.280 82.513.798Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler15 -775.345 -773.316Vergi İadeleri (Ödemeleri)0 -632.027Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)5 0 117.069YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-53.742.490 -3.227.724Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri4.350 329.940Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri4.350 329.940Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar 10, 11 -53.746.840 -3.557.664FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI59.109.206 -55.006.388Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri229.973.600 83.429.050Kredilerden Nakit Girişleri229.973.600 83.429.050Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-155.709.128 -129.400.409Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-150.128.920 -128.000.566Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları-5.580.208 -1.399.843Ödenen Faiz-15.155.266 -9.035.029YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)78.501.651 22.991.412NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)78.501.651 22.991.412DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 67.178.556 14.696.578DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 145.680.207 37.687.990Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 145.680.207 67.178.556Ticari Alacaklar773.257.210 630.185.873İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 773.257.210 630.185.873Diğer Alacaklar6 1.211.401 1.283.907İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar27 5.655 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar1.205.746 1.283.907Stoklar9 499.920.694 378.430.709Peşin Ödenmiş Giderler7 39.271.782 28.686.978İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler39.271.782 28.686.978Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar24 22.650.363 22.650.363Diğer Dönen Varlıklar15.975.267 15.150.757İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar8 15.975.267 15.150.757ARA TOPLAM1.497.966.924 1.143.567.143TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.497.966.924 1.143.567.143DURAN VARLIKLARYatırım Amaçlı Gayrimenkuller12 168.110.000 168.110.000Maddi Duran Varlıklar10 565.570.755 519.462.016Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 12.753.456 11.760.350Peşin Ödenmiş Giderler885.252 524.925İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler7 885.252 524.925TOPLAM DURAN VARLIKLAR747.319.463 699.857.291TOPLAM VARLIKLAR2.245.286.387 1.843.424.434KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar527.918.419 381.131.096İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar527.918.419 381.131.096Banka Kredileri4 520.222.999 377.008.275Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 7.695.420 4.122.821Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları237.835.177 261.374.843İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları237.835.177 261.374.843Banka Kredileri237.835.177 261.374.843Ticari Borçlar247.749.701 167.088.210İlişkili Taraflara Ticari Borçlar27 327.672 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 247.422.029 167.088.210Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 10.332.417 7.312.777Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)14 37.878.929 29.746.920İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)14 37.878.929 29.746.920Kısa Vadeli Karşılıklar10.890.325 8.700.668Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar15 6.636.113 4.619.668Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar16 4.254.212 4.081.000Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler8.109.177 8.567.856İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler8 8.109.177 8.567.856ARA TOPLAM1.080.714.145 863.922.370TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.080.714.145 863.922.370UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar245.479.879 202.645.633İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar245.479.879 202.645.633Banka Kredileri4 215.606.730 191.376.561Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 29.873.149 11.269.072Ticari Borçlar32.835.925 32.016.246İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 32.835.925 32.016.246Uzun Vadeli Karşılıklar51.044.195 39.863.534Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar15 51.044.195 39.863.534Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü24 22.707.257 26.818.515TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER352.067.256 301.343.928TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.432.781.401 1.165.266.298ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar812.504.986 678.158.136Ödenmiş Sermaye17 62.000.000 62.000.000Geri Alınmış Paylar (-)17 -11.308.901 -11.308.901Paylara İlişkin Primler (İskontolar)17 4.565.883 4.565.883Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)179.425.294 187.854.952Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)179.425.294 187.854.952Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)17 226.145.074 227.415.954Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15, 17 -46.719.780 -39.561.002Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler17 35.233.488 19.535.885Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler17 11.308.901 11.308.901Diğer Kısıtlanmış Yedekler23.924.587 8.226.984Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları17 401.083.594 88.362.038Net Dönem Karı veya Zararı17 141.505.628 327.148.279TOPLAM ÖZKAYNAKLAR812.504.986 678.158.136TOPLAM KAYNAKLAR2.245.286.387 1.843.424.434Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat18 629.840.332 220.631.248Satışların Maliyeti18 -425.046.717 -145.961.383TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)204.793.615 74.669.865BRÜT KAR (ZARAR)204.793.615 74.669.865Genel Yönetim Giderleri19 -12.194.271 -5.851.893Pazarlama Giderleri19 -29.356.024 -12.080.938Araştırma ve Geliştirme Giderleri-273.942 -58.057Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler20 119.821.854 44.806.360Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler20 -82.410.435 -35.540.201ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)200.380.797 65.945.136Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler23 4.350 38.016FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)200.385.147 65.983.152Finansman Gelirleri21 4.518.937 6.040.341Finansman Giderleri22 -65.720.021 -40.151.684SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)139.184.063 31.871.809Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri2.321.565 -6.180.369Dönem Vergi (Gideri) Geliri24 0 -2.393.928Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24 2.321.565 -3.786.441SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)141.505.628 25.691.440DÖNEM KARI (ZARARI)141.505.628 25.691.440Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları141.505.628 25.691.440Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 25 0,02280000 0,00410000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-7.158.778 -756.181Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15 -8.948.472 -945.228Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler1.789.694 189.047Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24 1.789.694 189.047Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-7.158.778 -756.181TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)134.346.850 24.935.259Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları134.346.850 24.935.259http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024371BIST