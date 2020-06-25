***BOSSA*** BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***BOSSA*** BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019Karar Tarihi 14.05.2020Genel Kurul Tarihi 25.06.2020Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 24.06.2020Ülke TürkiyeŞehir ADANAİlçe SARIÇAMAdres Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi AcıdereOSB Mah. Celal Bayar Bulvarı No:3 Sarıçam-AdanaGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - Toplantı tutanağının imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi.3 - Yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve onayı.4 - Bağımsız denetçi raporunun okunması5 - Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onayı6 - Yönetim kurulu üyelerinin şirket faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri.7 - Mevcut yönetim kurulu üyelerine ek olarak yeni üyenin seçilmesi, görev süresi ve ödenecek olan huzur hakkının belirlenmesi.8 - Şirketin kendi paylarının Borsa İstanbul'dan geri alınması işlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.9 - Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.10 - Şirketin 2019 yılında yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2020 yılında yapılacak bağışların sınırının belirlenmesi.11 - Yönetim kurulunun kar dağıtımı yapılmaması yönündeki kararının müzakeresi ve onayı.12 - Şirketin 2020 yılı mali tablo ve raporlarının Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca denetimi için Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçimi13 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve bunların yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2019 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen önemli işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.14 - Dilekler ve kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Bossa Ticaret ve Sanayi İşletmeleri T.A.Ş.'nin 2019 yılına ait ve 14 maddeden ibaret Olağan Genel Kurul Toplantısı 25.06.2020 tarihinde, saat 14.00'da Şirket merkezinde, Bakanlık Temsilcisi Sayın Adnan Ekiz gözetiminde yapılmıştır.Toplantıya katılım %89 oranında gerçekleşmiş olup, Şirketimizin 2019 yılı faaliyet neticeleri görüşülerek onaylanmıştır.Toplantıya ait tutanak ve hazır bulunanlar listesi ekte yer almaktadır.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 genel kurul tutanağı 2019.pdf - TutanakEK: 2 Hazirun-2019.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 3 Yönetim-Kurulu-Özgeçmişler.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç DokümanıEk Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852903BIST