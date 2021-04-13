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***BOSSA*** BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

13.04.2021 16:43



***BOSSA*** BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020
Karar Tarihi 04.03.2021
Genel Kurul Tarihi 13.04.2021
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 12.04.2021
Ülke Türkiye
Şehir ADANA
İlçe SARIÇAM
Adres Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi AcıdereOSB Mah. Celal Bayar Bulvarı No:3 Sarıçam-Adana

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Toplantı tutanağının imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi.
3 - Yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve onayı.
4 - Bağımsız denetçi raporunun okunması.
5 - Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onayı.
6 - Yönetim kurulu üyelerinin şirket faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri.
7 - Şirketin kendi paylarının Borsa İstanbul'dan geri alınması işlemler
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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
VAKKO 14,09 48.279.497 % 9,99  
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TUREX 19,31 4.910.417 % 9,97  
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Riyal 2,1493 2,1601 % -0,27  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.736 1.736 -9,08  
Altın Gr. 451 451 -3,60  
Cumhuriyet 2.997 3.042 -33,00  
Tam 2.983 3.060 -33,85  
Yarım 1.442 1.480 -16,37  
Çeyrek 723 740 -8,19  
Gümüş.Ons 25,39 25,41 0,05  
Gümüş Gr. 6,60 6,61 0,00  
B. Petrol 66,67 66,67 3,00  
Seans Raporu 18:05
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