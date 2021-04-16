***BOSSA*** BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***BOSSA*** BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2020 Olağan Genel Kurul Toplantısının Tescili Hakkında.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020Karar Tarihi 04.03.2021Genel Kurul Tarihi 13.04.2021Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 12.04.2021Ülke TürkiyeŞehir ADANAİlçe SARIÇAMAdres Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi AcıdereOSB Mah. Celal Bayar Bulvarı No:3 Sarıçam-AdanaGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - Toplantı tutanağının imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi.3 - Yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve onayı.4 - Bağımsız denetçi raporunun okunması.5 - Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onayı.6 - Yönetim kurulu üyelerinin şirket faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri.7 - Şirketin kendi paylarının Borsa İstanbul'dan geri alınması işlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.8 - Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.9 - Şirketin 2020 yılında yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2021 yılında yapılacak bağışların sınırının belirlenmesi.10 - Ana sözleşmenin 10. maddesinin değiştirilmesinin onayı.11 - Yönetim kurulunun kar dağıtımı yapılmaması yönündeki kararının müzakeresi ve onayı.12 - Şirketin 2021 yılı mali tablo ve raporlarının Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca denetimi için Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçimi.13 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve bunların yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2020 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen önemli işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.14 - Dilekler ve kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımKayıtlı Sermaye TavanıGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Bossa Ticaret ve Sanayi İşletmeleri T.A.Ş.'nin 2020 yılına ait ve 14 maddeden ibaret Olağan Genel Kurul Toplantısı 13.04.2021 tarihinde, saat 14.00'da Şirket merkezinde, Bakanlık Temsilcisi Sayın Adnan Ekiz gözetiminde yapılmıştır.Toplantıya katılım %88 oranında gerçekleşmiş olup, Şirketimizin 2020 yılı faaliyet neticeleri görüşülerek onaylanmıştır.Toplantıya ait tutanak ve hazır bulunanlar listesi ekte yer almaktadır.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüKayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildiGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 15.04.2021Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 hazirun cetveli kap.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 2 Genel Kurul Tutanağı 2020.pdf - TutanakEk AçıklamalarŞirketimizin 13.04.2021 tarihinde yapmış olduğu Olağan Genel Kurul Toplantısı, Adana Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 15.04.2021 tarihinde tescil edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928780BIST