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***BOSSA*** BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi

23.03.2020 15:06
GÜNCEL HABERLER



***BOSSA*** BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )

Özet Bilgi 2019 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantısının İptali.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Süreç İptal Nedeni
Şirketimizin bugün yaptığı Yönetim Kurulu Toplantısında 24.03.2020 tarihinde Saat 14:00'da Şirket Merkezinde gerçekleştirilecek olan 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısının, Koronavirüs salgınının ülkemizde yayılmasının önlenmesine dair alınacak tedbirlere yönelik Ticaret Bakanlığı açıklamaları doğrultusunda ileri bir tarihte yapılmak üzere iptal edilmesine karar verilmiştir. Oluşacak gelişmelere göre yeni toplantı tarihi tespit edildiğinde tekrar ilan edilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
İptal Edilen Süreç
Genel Kurul





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831430


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