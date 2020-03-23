***BOSSA*** BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi









***BOSSA*** BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )Özet Bilgi 2019 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantısının İptali.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırSüreç İptal NedeniŞirketimizin bugün yaptığı Yönetim Kurulu Toplantısında 24.03.2020 tarihinde Saat 14:00'da Şirket Merkezinde gerçekleştirilecek olan 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısının, Koronavirüs salgınının ülkemizde yayılmasının önlenmesine dair alınacak tedbirlere yönelik Ticaret Bakanlığı açıklamaları doğrultusunda ileri bir tarihte yapılmak üzere iptal edilmesine karar verilmiştir. Oluşacak gelişmelere göre yeni toplantı tarihi tespit edildiğinde tekrar ilan edilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.İptal Edilen SüreçGenel Kurulhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831430BIST