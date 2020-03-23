***BOSSA*** BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi
23.03.2020 15:06
***BOSSA*** BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )
Özet Bilgi 2019 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantısının İptali.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Süreç İptal Nedeni
Şirketimizin bugün yaptığı Yönetim Kurulu Toplantısında 24.03.2020 tarihinde Saat 14:00'da Şirket Merkezinde gerçekleştirilecek olan 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısının, Koronavirüs salgınının ülkemizde yayılmasının önlenmesine dair alınacak tedbirlere yönelik Ticaret Bakanlığı açıklamaları doğrultusunda ileri bir tarihte yapılmak üzere iptal edilmesine karar verilmiştir. Oluşacak gelişmelere göre yeni toplantı tarihi tespit edildiğinde tekrar ilan edilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
İptal Edilen Süreç
Genel Kurul
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831430
BIST
16:2585.321
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -475,00
|Açılış
|: 83.044
|
|Önceki Kapanış
|: 85.796
|
86.587
En Düşük
82.528
16:256,5962
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0434
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,6087
En Düşük
6,5266
16:257,0872
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 0,0656
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,1129
En Düşük
6,9716
16:25321,96
En Yüksek
|Değişim
|: 1,94%
|| 6,13
|Açılış
|: 321,96
|
|Önceki Kapanış
|: 315,83
|
322,51
En Düşük
313,06
BIST En Aktif Hisseler
|DESA
|2,42
|1.420.862
|% 10,00
|
|DEVA
|9,35
|59.139.631
|% 10,00
|
|SELEC
|6,93
|17.498.219
|% 10,00
|
|UZERB
|1,76
|36.626
|% 10,00
|
|ECZYT
|8,60
|35.267.675
|% 9,97
|
|YONGA
|8,10
|18.975
|% -10,00
|
|KPHOL
|2,25
|14.499
|% -10,00
|
|KERVN
|0,27
|70.084
|% -10,00
|
|ISBIR
|371,30
|91.354
|% -9,99
|
|MERIT
|11,29
|3.526
|% -9,97
|
|GARAN
|7,17
|1.115.980.639
|% -3,89
|
|ASELS
|20,98
|473.316.731
|% -1,96
|
|THYAO
|7,86
|397.620.425
|% -1,50
|
|YKBNK
|1,80
|270.642.914
|% -4,26
|
|BIMAS
|52,55
|223.644.665
|% 5,48
|
|GARAN
|7,17
|1.115.980.639
|% -3,89
|
|YKBNK
|1,80
|270.642.914
|% -4,26
|
|IHLGM
|0,71
|57.214.393
|% -5,33
|
|ISFIN
|2,80
|223.501.934
|% -7,89
|
|ODAS
|1,18
|87.017.583
|% -3,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6239
|7,6621
|% 0,23
|
|Frank
|6,6731
|6,7133
|% 0,83
|
|Riyal
|1,7506
|1,7593
|% 0,69
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.520
|1.521
|21,82
|
|Altın Gr.
|322
|322
|6,15
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|12,84
|12,87
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|2,72
|2,73
|0,07
|
|B. Petrol
|26,20
|26,20
|-0,78
|