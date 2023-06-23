***BOSSA*** BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.( İhraç Belgesi
23.06.2023 09:46
***BOSSA*** BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.( İhraç Belgesi )
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İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin, 356.000.000 TL'den 650.000.000 TL'ye artırılması kapsamında ihraç edilecek 294.000.000 TL nominal değerli paylara ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu onaylı ihraç belgesi ekte yer almaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1161479
BIST
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11:055.571
En Düşük
|Değişim
|: 2,63%
|| 142,98
|Açılış
|: 5.510
|
|Önceki Kapanış
|: 5.428
|
5.510
En Yüksek
5.575
11:0525,1853
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 0,3105
|Açılış
|: 24,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 24,2500
|
25,4665
En Düşük
24,8064
11:0527,3946
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,1817
|Açılış
|: 26,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 25,3500
|
27,8835
En Düşük
26,9298
11:051.545,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 14,90
|Açılış
|: 1.545,92
|
|Önceki Kapanış
|: 1.531,02
|
1.567,50
En Düşük
1.526,26
BIST En Aktif Hisseler11:03
|DERIM
|10,34
|13.292.330
|% 10,00
|
|AYEN
|30,46
|58.152.852
|% 9,96
|
|BRSAN
|262,10
|299.213.187
|% 7,33
|
|GARAN
|31,96
|1.026.705.939
|% 5,27
|
|CMBTN
|501,70
|10.068.004
|% 4,96
|
|BURCE
|151,00
|11.473.153
|% -5,98
|
|EMNIS
|45,88
|244.540
|% -2,34
|
|AYCES
|140,80
|22.217.489
|% -1,54
|
|CMENT
|59,40
|44.966
|% -1,08
|
|GARFA
|32,18
|2.221.938
|% -0,92
|
|AKBNK
|20,12
|2.201.985.858
|% 4,85
|
|GARAN
|31,96
|1.026.705.939
|% 5,27
|
|EREGL
|36,12
|660.352.610
|% 1,86
|
|ASELS
|52,70
|621.478.638
|% 2,43
|
|ARCLK
|121,60
|534.765.000
|% 1,33
|
|AKBNK
|20,12
|2.201.985.858
|% 4,85
|
|GARAN
|31,96
|1.026.705.939
|% 5,27
|
|DOHOL
|9,61
|190.212.548
|% 1,91
|
|EREGL
|36,12
|660.352.610
|% 1,86
|
|ENKAI
|29,18
|495.958.744
|% 2,96
|
|11:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|25,1502
|25,1576
|% 1,14
|
|Euro
|27,3027
|27,3462
|% 0,49
|
|Sterlin
|31,7465
|31,9057
|% 0,41
|
|Frank
|27,7418
|27,9089
|% 0,20
|
|Riyal
|6,6571
|6,6905
|% 0,67
|
|11:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.919
|1.919
|4,96
|
|Altın Gr.
|1.547
|1.547
|16,26
|
|Cumhuriyet
|9.937
|10.087
|374,00
|
|Tam
|9.868
|10.157
|407,25
|
|Yarım
|4.901
|5.080
|53,00
|
|Çeyrek
|2.458
|2.540
|26,00
|
|Gümüş.Ons
|22,33
|22,37
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|18,00
|18,02
|0,20
|
|B. Petrol
|72,83
|72,83
|-1,31
|
Seans Raporu
11:03
daha fazla
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11:18AYEN
Yüzde 9.96 oranında artışla 30.46 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 927, 614 adet işlem
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11:17XU100
Endeks 5, 573 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 67 üstünde . İşlem hacmi 25, 878.00 milyon TL de
-
11:17BRSAN
Yüzde 7.00 oranında artışla 261.30 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 143, 984 adet işlem
-
11:16ACSEL
Yüzde 5.67 oranında artışla 64.25 lira fiyatla işlem gören hissede 122, 944 adet işlem
-
11:15VKFYO
Yüzde 5.83 oranında artışla 23.98 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 003, 170 adet işlem