***BOSSA*** BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
13.04.2021 16:56
***BOSSA*** BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2020 Yılı Hesap Dönemine İlişkin Kar Payı Dağıtımı Yapılmaması Hakkında.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Karar Tarihi 04.03.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 13.04.2021
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Ka
17:041.379
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 3,51
|Açılış
|: 1.380
|
|Önceki Kapanış
|: 1.376
|
1.386
En Düşük
1.353
17:048,1498
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0003
|Açılış
|: 8,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1300
|
8,1754
En Düşük
8,1156
17:049,7305
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0138
|Açılış
|: 9,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6800
|
9,7442
En Düşük
9,6646
17:04457,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 3,19
|Açılış
|: 457,47
|
|Önceki Kapanış
|: 454,05
|
458,54
En Düşük
450,99
BIST En Aktif Hisseler17:04
|QUAGR
|21,90
|1.187.659
|% 9,99
|
|MTRKS
|49,56
|6.616.310
|% 9,99
|
|TKURU
|368,20
|4.585.114
|% 9,98
|
|DERHL
|7,72
|17.596.560
|% 9,97
|
|TUREX
|17,56
|2.212.823
|% 9,96
|
|ISKUR
|364.500,00
|364.500
|% -10,00
|
|MERIT
|197,10
|420.683
|% -10,00
|
|KRTEK
|16,69
|18.548.458
|% -9,98
|
|SONME
|36,46
|956.944
|% -9,98
|
|UTPYA
|18,67
|1.086.837
|% -9,98
|
|EREGL
|17,30
|1.812.804.411
|% 5,49
|
|GARAN
|6,70
|1.069.527.710
|% 1,21
|
|KRDMD
|7,40
|702.009.847
|% 0,82
|
|FENER
|32,46
|614.505.328
|% 3,71
|
|THYAO
|11,77
|611.774.980
|% -1,67
|
|EKGYO
|1,79
|514.303.479
|% -1,65
|
|YKBNK
|2,08
|476.485.974
|% 0,48
|
|TSKB
|1,28
|299.072.779
|% -4,48
|
|GARAN
|6,70
|1.069.527.710
|% 1,21
|
|EREGL
|17,30
|1.812.804.411
|% 5,49
|
|17:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1437
|8,1498
|% 0,00
|
|Euro
|9,7237
|9,7305
|% 0,14
|
|Sterlin
|11,1663
|11,2223
|% -0,01
|
|Frank
|8,7990
|8,8520
|% -0,03
|
|Riyal
|2,1657
|2,1766
|% -0,03
|
|17:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.745
|1.746
|12,58
|
|Altın Gr.
|458
|458
|3,99
|
|Cumhuriyet
|3.029
|3.075
|23,00
|
|Tam
|3.016
|3.094
|25,35
|
|Yarım
|1.458
|1.496
|12,26
|
|Çeyrek
|731
|748
|6,13
|
|Gümüş.Ons
|25,32
|25,35
|0,53
|
|Gümüş Gr.
|6,66
|6,67
|0,16
|
|B. Petrol
|63,91
|63,91
|0,63
|