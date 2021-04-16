***BOSSA*** BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
16.04.2021 14:56
***BOSSA*** BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanının Tescili.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 06.01.2021
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 135.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 200.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 10
SPK Başvuru Tarihi 11.01.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 17.02.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 13.04.2021
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Tescil Tarihi 15.04.2021
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Ana Sözleşmesinin 10. Maddesinde yer alan Kayıtlı Sermaye Tavanının 135.000.000 TL'den 200.000.000 TL'ye yükseltilmesine ve Kayıtlı Sermaye Tavanı süresinin 2021-2025 yılları için geçerli olmak üzere 5 yıl daha uzatılmasına karar verilmiş olup, bu husus 15.04.2021 tarihinde Adana Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Bossa Statü Tadili.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928784
BIST
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|29,12
|192.533.396
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|SONME
|39,70
|2.589.830
|% 9,97
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|ORMA
|33,18
|2.835.370
|% 9,94
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|ATLAS
|1,57
|4.428.790
|% 9,79
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|UTPYA
|19,96
|1.116.319
|% 8,18
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|RYSAS
|3,29
|12.551.555
|% -48,03
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|PEKGY
|1,80
|11.682.683
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|SAMAT
|5,22
|111.920.456
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|TKURU
|268,50
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|SODSN
|30,44
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|PETKM
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|FROTO
|182,00
|512.763.472
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|GARAN
|7,27
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|ODAS
|3,37
|731.477.985
|% -8,42
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|YKBNK
|2,15
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|EKGYO
|1,88
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|% 2,17
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|TSKB
|1,30
|159.966.601
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|Dolar
|8,0663
|8,0723
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|Euro
|9,6651
|9,6773
|% 0,74
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|Sterlin
|11,1129
|11,1687
|% 0,97
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|Frank
|8,7489
|8,8016
|% 1,13
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|Riyal
|2,1453
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|Altın Ons
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|1.779
|14,44
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|461
|462
|7,22
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|Cumhuriyet
|3.065
|3.111
|61,00
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|Tam
|3.042
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|54,28
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|Yarım
|1.470
|1.510
|26,26
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|Çeyrek
|737
|755
|13,13
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|Gümüş.Ons
|26,01
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|Gümüş Gr.
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|6,77
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