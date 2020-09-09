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***BOSSA*** BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı

09.09.2020 17:24
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***BOSSA*** BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı )

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Türkçe
Maddi Duran Varlık Satımı

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
Adana Seyhan Zeytinli bölgesinde yeralan bina ve arsalar
Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
210.655 m2
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
09/09/2020
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Toplam Satış Bedeli
55.000.000.-TL
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
10%
Satış Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)
89%
Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
6%
Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)
20%
Satılan Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%)
8%
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
8%
Satış Koşulları
Peşin (Cash)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
09.09.2020
Satış Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Atıl durumda bulunan varlıkların elden çıkarılması - Olumlu
Elde Edilen Maddi Duran Varlık Satış Karının/Zararının Tutarı
-
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği
-
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
-
Karşı Taraf
Kıvanç Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
İlişkili taraf değildir.
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
-
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
Önemli nitelikte işlem değildir.
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Karşılıklı görüşmeler ve pazarlık neticesinde belirlenmiştir.
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Karşılıklı görüşmeler ve pazarlık neticesinde belirlenmiştir.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar

Şirketimiz aktifinde yer alan, atıl durumda  bulunan ve Yatırım Amaçlı Gayrımenkul şeklinde sınıflandırılan Adana İli / Seyhan İlçesi Zeytinli Mahallesi 12068 Ada 7 ve 8 parseller,12067 Ada 1 parsel ve 14070 Ada 6 parsel'de yer alan taşınmazların 09.09.2020 tarihinde 55.000.000.-TL bedel ile Kıvanç Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye satışı tamamlanmış ve satış bedeli nakden tahsil edilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874229


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PETKM 4,51 3.276.412.829 % 10,00  
SEYKM 11,99 42.754.546 % 10,00  
AYES 6,82 453.159 % 10,00  
ARMDA 62,70 18.010.041 % 10,00  
ALCAR 93,50 43.719.127 % 10,00  
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Altın Gr. 468 468 3,48  
Cumhuriyet 3.108 3.155 38,00  
Tam 3.089 3.168 30,33  
Yarım 1.493 1.532 14,67  
Çeyrek 749 766 7,33  
Gümüş.Ons 26,80 26,84 0,16  
Gümüş Gr. 6,47 6,48 0,06  
B. Petrol 40,48 40,48 0,70  
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