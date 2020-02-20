***BOSSA*** BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.02.2020 15:40
***BOSSA*** BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin fabrika binalarının çatılarına Güneş Enerjisi Santrali (GES) kurulacaktır. Yatırımına başlanan 7.000 KWDC gücüne sahip GES tesisi ile ilgili tüm prosedürler yerine getirilmiştir. Toplam 3.000.000 USD tutarındaki bu yatırımla, Şirketimizin elektrik giderlerinden önemli bir tasarruf sağlanacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820357
BIST
16:52116.004
En Yüksek
|Değişim
|: -2,68%
|| -3.191,97
|Açılış
|: 119.289
|
|Önceki Kapanış
|: 119.196
|
119.350
En Düşük
114.921
16:526,0982
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0137
|Açılış
|: 6,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0790
|
6,1018
En Düşük
6,0806
16:526,5997
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0220
|Açılış
|: 6,5890
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5630
|
6,5999
En Düşük
6,5663
16:52316,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 1,42
|Açılış
|: 316,87
|
|Önceki Kapanış
|: 315,46
|
317,46
En Düşük
314,06
BIST En Aktif Hisseler
|MIPAZ
|3,56
|191.376.941
|% 19,87
|
|QNBFL
|144,00
|8.148.627
|% 9,09
|
|HATEK
|9,27
|38.343.462
|% 8,29
|
|YONGA
|9,22
|90.121
|% 6,34
|
|YBTAS
|4.700,00
|606.549
|% 4,47
|
|TSPOR
|6,23
|778.137.961
|% -19,92
|
|GSRAY
|3,14
|903.040.848
|% -19,49
|
|VERTU
|5,41
|37.906.282
|% -18,03
|
|FENER
|16,35
|824.123.777
|% -15,90
|
|VKING
|2,83
|4.093.373
|% -13,98
|
|ASELS
|28,48
|1.514.900.554
|% -4,37
|
|THYAO
|14,50
|1.332.009.613
|% -2,68
|
|BJKAS
|3,08
|1.185.531.594
|% -12,50
|
|GSRAY
|3,14
|903.040.848
|% -19,49
|
|FENER
|16,35
|824.123.777
|% -15,90
|
|BJKAS
|3,08
|1.185.531.594
|% -12,50
|
|CEMAS
|1,25
|368.259.286
|% -5,30
|
|GSRAY
|3,14
|903.040.848
|% -19,49
|
|EKGYO
|1,51
|337.693.474
|% -6,79
|
|IHLGM
|1,20
|238.474.214
|% -7,69
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8278
|7,8670
|% -0,15
|
|Frank
|6,1792
|6,2165
|% 0,31
|
|Riyal
|1,6208
|1,6289
|% 0,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.616
|1.616
|2,71
|
|Altın Gr.
|317
|317
|1,56
|
|Cumhuriyet
|2.102
|2.133
|23,00
|
|Tam
|2.092
|2.144
|24,32
|
|Yarım
|1.011
|1.037
|11,76
|
|Çeyrek
|507
|519
|5,88
|
|Gümüş.Ons
|18,30
|18,35
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|3,59
|3,60
|-0,02
|
|B. Petrol
|59,30
|59,30
|0,18
|