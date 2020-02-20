***BOSSA*** BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BOSSA*** BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin fabrika binalarının çatılarına Güneş Enerjisi Santrali (GES) kurulacaktır. Yatırımına başlanan 7.000 KWDC gücüne sahip GES tesisi ile ilgili tüm prosedürler yerine getirilmiştir. Toplam 3.000.000 USD tutarındaki bu yatırımla, Şirketimizin elektrik giderlerinden önemli bir tasarruf sağlanacaktır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820357BIST