***BOSSA*** BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BOSSA*** BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarAdana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesindeki üretim tesislerimizde, artan talebi karşılamak amacıyla toplam bedeli 45 milyon USD olan yatırım kararı alınmıştır. Bu yatırımların %80'inin ilk 12 ayda tamamlanması hedeflenmiş olup, 2022 yılı sonunda tamamının devreye alınması planlanmaktadır.Devreye alınacak yatırımların sonucunda, ciromuzda yaklaşık %50 artış hedeflenmektedir. Buna paralel olarak maliyetlerimizde azalma ve karlılığımızda artış öngörülmektedir.Bu yatırımlar aşağıdaki şekilde yapılacaktır:-İplik ve dokuma yatırımları.-Tüm tesislerimizde modernizasyon ve yenileme yatırımları.-Sıfır atık hedefimiz doğrultusunda çevreye duyarlı Geri Dönüşüm Tesisi yatırımı.-Güneş Enerjisi Santrali yatırımı.Şirketimiz, maliyetlerini azaltmak, teknolojik gelişmelere uyum sağlamak ve üretimde verimliği sağlamak amacıyla yatırımlarını her yıl düzenli olarak sürdürmektedir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958562BIST