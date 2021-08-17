***BOSSA*** BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.08.2021 11:59
***BOSSA*** BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesindeki üretim tesislerimizde, artan talebi karşılamak amacıyla toplam bedeli 45 milyon USD olan yatırım kararı alınmıştır. Bu yatırımların %80'inin ilk 12 ayda tamamlanması hedeflenmiş olup, 2022 yılı sonunda tamamının devreye alınması planlanmaktadır.
Devreye alınacak yatırımların sonucunda, ciromuzda yaklaşık %50 artış hedeflenmektedir. Buna paralel olarak maliyetlerimizde azalma ve karlılığımızda artış öngörülmektedir.
Bu yatırımlar aşağıdaki şekilde yapılacaktır:
-İplik ve dokuma yatırımları.
-Tüm tesislerimizde modernizasyon ve yenileme yatırımları.
-Sıfır atık hedefimiz doğrultusunda çevreye duyarlı Geri Dönüşüm Tesisi yatırımı.
-Güneş Enerjisi Santrali yatırımı.
Şirketimiz, maliyetlerini azaltmak, teknolojik gelişmelere uyum sağlamak ve üretimde verimliği sağlamak amacıyla yatırımlarını her yıl düzenli olarak sürdürmektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958562
BIST
15:011.451
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -10,49
|Açılış
|: 1.466
|
|Önceki Kapanış
|: 1.462
|
1.467
En Düşük
1.451
15:018,4786
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0470
|Açılış
|: 8,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4300
|
8,4983
En Düşük
8,4027
15:019,9448
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,0676
|Açılış
|: 9,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8800
|
9,9789
En Düşük
9,8620
15:01487,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 3,37
|Açılış
|: 487,47
|
|Önceki Kapanış
|: 484,10
|
488,49
En Düşük
483,45
BIST En Aktif Hisseler15:01
|AGYO
|3,74
|50.097.483
|% 10,00
|
|UFUK
|22,52
|980.676
|% 9,96
|
|YONGA
|23,64
|970.410
|% 9,95
|
|MARKA
|5,01
|3.736.487
|% 9,87
|
|DAGI
|3,79
|81.153.590
|% 9,86
|
|KUTPO
|54,80
|47.356.558
|% -7,98
|
|EUHOL
|3,34
|25.472.863
|% -7,48
|
|VKING
|6,99
|42.621.052
|% -7,17
|
|PRZMA
|4,16
|12.010.297
|% -6,73
|
|MANAS
|18,09
|163.375.227
|% -6,17
|
|GARAN
|9,38
|810.667.922
|% -0,85
|
|YKBNK
|2,59
|629.440.129
|% -0,38
|
|THYAO
|12,25
|556.086.815
|% -1,53
|
|KRDMD
|8,04
|522.317.777
|% -1,83
|
|TUPRS
|101,90
|453.079.616
|% -0,78
|
|YKBNK
|2,59
|629.440.129
|% -0,38
|
|GARAN
|9,38
|810.667.922
|% -0,85
|
|VAKBN
|3,58
|259.125.958
|% 0,56
|
|EKGYO
|1,84
|122.155.095
|% -0,54
|
|KRDMD
|8,04
|522.317.777
|% -1,83
|
|15:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4753
|8,4786
|% 0,56
|
|Euro
|9,9419
|9,9448
|% 0,68
|
|Sterlin
|11,6462
|11,7046
|% 0,85
|
|Frank
|9,2322
|9,2879
|% 0,60
|
|Riyal
|2,2552
|2,2666
|% 0,64
|
|15:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.788
|1,40
|
|Altın Gr.
|487
|487
|3,37
|
|Cumhuriyet
|3.233
|3.282
|10,00
|
|Tam
|3.221
|3.302
|21,62
|
|Yarım
|1.557
|1.597
|10,46
|
|Çeyrek
|781
|799
|5,23
|
|Gümüş.Ons
|23,70
|23,74
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,48
|0,06
|
|B. Petrol
|69,97
|69,97
|0,94
|
Seans Raporu
15:01
daha fazla
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16:07MANAS
Yüzde -6.17 oranında düşüşle 18.09 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 489, 189 adet işlem
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16:05
YONGA, VAKKO, DAGI değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:05
EUHOL, ISKUR, VKING değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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15:50
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DAGI, UFUK, YONGA, AGYO, MARKA
-
15:50
CUSAN, YONGA, VAKKO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında