***BOSSA*** BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.06.2022 14:01
***BOSSA*** BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz, uluslararası marka değerleme kuruluşu Brand Finance'in 2022 yılı raporunda, "A" marka derecesiyle Türkiye'nin en değerli 100 markası arasında yer almıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036391
BIST
14:432.541
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,78
|Açılış
|: 2.546
|
|Önceki Kapanış
|: 2.540
|
2.575
En Düşük
2.511
14:4317,2369
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,1107
|Açılış
|: 17,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2050
|
17,2369
En Düşük
17,0843
14:4318,6096
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 0,2158
|Açılış
|: 18,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4400
|
18,6154
En Düşük
18,3717
14:431.024,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 3,49
|Açılış
|: 1.024,23
|
|Önceki Kapanış
|: 1.020,74
|
1.025,87
En Düşük
1.018,03
BIST En Aktif Hisseler14:43
|TBORG
|20,90
|1.183.621
|% 10,00
|
|EUREN
|19,65
|37.088.098
|% 9,96
|
|FLAP
|4,27
|66.358.567
|% 8,65
|
|FONET
|12,84
|47.091.307
|% 7,99
|
|MOBTL
|1,88
|161.971.803
|% 7,43
|
|TSGYO
|6,75
|51.547.958
|% -10,00
|
|ULUUN
|20,08
|36.298.239
|% -9,96
|
|DAGHL
|26,44
|3.907.435
|% -9,95
|
|OYYAT
|68,90
|89.138.260
|% -9,93
|
|SEGYO
|1,17
|154.812.543
|% -7,14
|
|THYAO
|46,12
|4.571.805.632
|% -1,28
|
|SISE
|22,28
|2.169.749.771
|% 1,92
|
|SASA
|43,98
|1.426.255.673
|% 2,71
|
|SAHOL
|19,74
|1.322.862.567
|% -0,60
|
|KRDMD
|14,35
|980.446.032
|% -1,85
|
|EKGYO
|2,63
|505.945.180
|% -1,87
|
|DOHOL
|4,04
|544.548.476
|% 1,76
|
|SEGYO
|1,17
|154.812.543
|% -7,14
|
|ODAS
|2,94
|361.627.630
|% 2,44
|
|YKBNK
|4,62
|534.690.803
|% 0,87
|
|14:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2241
|17,2369
|% 0,65
|
|Euro
|18,5522
|18,6096
|% 1,17
|
|Sterlin
|21,5436
|21,6516
|% 0,64
|
|Frank
|17,5511
|17,6568
|% 0,67
|
|Riyal
|4,5789
|4,6018
|% 0,59
|
|14:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.849
|1.850
|-4,01
|
|Altın Gr.
|1.023
|1.023
|2,72
|
|Cumhuriyet
|6.809
|6.912
|-6,00
|
|Tam
|6.777
|6.948
|-9,27
|
|Yarım
|3.276
|3.361
|-4,48
|
|Çeyrek
|1.643
|1.680
|-2,24
|
|Gümüş.Ons
|21,96
|21,99
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|12,14
|12,16
|0,01
|
|B. Petrol
|123
|123
|-0,09
|
Seans Raporu
14:43
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-
14:58DOCO
Yüzde 6.77 oranında artışla 1, 617.30 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 183 adet işlem
-
14:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 88 kaybederek (% -0.07 ) 2, 804
-
14:57MOBTL
Yüzde 7.43 oranında artışla 1.88 lira fiyatla işlem gören hissede 88, 112, 147 adet işlem
-
14:56TMPOL
Yüzde 5.27 oranında artışla 19.79 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 243, 488 adet işlem
-
14:55FLAP
Yüzde 8.40 oranında artışla 4.26 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 097, 331 adet işlem