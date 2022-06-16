***BOSSA*** BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.06.2022 16:20
lar
Şirketimizin üyesi olduğu Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası ile Hak-İş'e bağlı Öz İplik-İş Sendikası arasında yürütülen 26. Dönem Grup Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri 16.06.2022 tarihinde tarafların anlaşması ile sonuçlanmış ve yeni dönem toplu iş sözleşmesi 01.04.2022 tarihinden geçerli olmak üzere 3 yıl süre ile yürürlüğe konulmuştur.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037695
BIST
17:452.484
En Yüksek
|Değişim
|: -1,85%
|| -46,78
|Açılış
|: 2.536
|
|Önceki Kapanış
|: 2.531
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2.544
En Düşük
2.469
17:4517,3090
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0713
|Açılış
|: 17,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2950
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17,3261
En Düşük
17,1975
17:4518,2104
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 0,1908
|Açılış
|: 18,0800
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|Önceki Kapanış
|: 18,0300
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18,2104
En Düşük
17,9707
17:451.018,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 2,41
|Açılış
|: 1.018,01
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|Önceki Kapanış
|: 1.015,60
|
1.021,85
En Düşük
1.010,64
BIST En Aktif Hisseler17:43
|SANEL
|6,16
|5.808.863
|% 10,00
|
|UFUK
|73,70
|10.952.937
|% 10,00
|
|EUREN
|26,22
|246.570.121
|% 9,98
|
|YGGYO
|22,38
|23.297.102
|% 9,92
|
|TSGYO
|4,89
|133.529.915
|% 9,89
|
|FONET
|13,35
|146.427.329
|% -9,98
|
|MEGAP
|5,89
|75.755.106
|% -8,96
|
|MEGAP
|5,89
|75.755.106
|% -8,96
|
|PENTA
|430,10
|31.176.842
|% -5,47
|
|OSTIM
|1,72
|19.879.826
|% -4,97
|
|THYAO
|47,24
|4.656.765.977
|% -2,48
|
|SASA
|45,42
|3.013.941.685
|% 1,57
|
|SISE
|21,10
|1.652.119.501
|% -3,21
|
|KRDMD
|12,97
|1.272.553.490
|% -1,74
|
|YKBNK
|4,64
|960.470.328
|% -2,52
|
|YKBNK
|4,64
|960.470.328
|% -2,52
|
|EKGYO
|2,54
|518.699.311
|% -2,31
|
|ODAS
|2,98
|510.945.888
|% 1,71
|
|ISCTR
|4,70
|744.458.228
|% -1,47
|
|TSKB
|2,13
|303.723.939
|% -0,93
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3038
|17,3098
|% 0,42
|
|Euro
|18,1698
|18,2052
|% 1,03
|
|Sterlin
|21,1588
|21,2649
|% 1,22
|
|Frank
|17,7821
|17,8892
|% 3,05
|
|Riyal
|4,5979
|4,6209
|% 0,46
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.830
|1.830
|-3,77
|
|Altın Gr.
|1.018
|1.018
|2,45
|
|Cumhuriyet
|6.762
|6.864
|24,00
|
|Tam
|6.755
|6.861
|-10,00
|
|Yarım
|3.316
|3.356
|-5,00
|
|Çeyrek
|1.661
|1.677
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|21,58
|21,60
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|12,03
|12,05
|0,03
|
|B. Petrol
|118
|118
|-0,49
|