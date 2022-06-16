***BOSSA*** BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









larŞirketimizin üyesi olduğu Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası ile Hak-İş'e bağlı Öz İplik-İş Sendikası arasında yürütülen 26. Dönem Grup Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri 16.06.2022 tarihinde tarafların anlaşması ile sonuçlanmış ve yeni dönem toplu iş sözleşmesi 01.04.2022 tarihinden geçerli olmak üzere 3 yıl süre ile yürürlüğe konulmuştur.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037695BIST