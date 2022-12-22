***BOSSA*** BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.12.2022 15:03
***BOSSA*** BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Develi Belediyesi'ne ait 492.407 m2 büyüklüğündeki arsayı satın almak üzere ilgili belediyeyle anlaşmaya varılmıştır.
Kayseri İli, Develi İlçesi, Ayşepınar Mahallesindeki bu arsaya Güneş Enerjisi Santrali yatırımı yapılması planlanmaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1089162
BIST
15:205.491
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 61,85
|Açılış
|: 5.462
|
|Önceki Kapanış
|: 5.429
|
5.516
En Düşük
5.445
15:2018,6734
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0129
|Açılış
|: 18,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8330
|
18,7023
En Düşük
18,6377
15:2019,8602
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0448
|Açılış
|: 19,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9900
|
19,9440
En Düşük
19,7718
15:201.090,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 1,71
|Açılış
|: 1.090,25
|
|Önceki Kapanış
|: 1.088,54
|
1.092,94
En Düşük
1.087,63
BIST En Aktif Hisseler15:18
|ULUFA
|9,46
|353.773.080
|% 10,00
|
|SODSN
|41,80
|2.477.110
|% 10,00
|
|PLTUR
|17,72
|18.183.272
|% 9,99
|
|BRKVY
|25,10
|1.974.692
|% 9,99
|
|UMPAS
|6,86
|2.521.160
|% 9,94
|
|VKING
|19,11
|1.058.407
|% -7,95
|
|EMNIS
|55,00
|1.240.310
|% -5,17
|
|SUNTK
|61,45
|37.341.999
|% -4,51
|
|PAMEL
|233,00
|34.544.440
|% -3,76
|
|KLMSN
|25,82
|40.919.926
|% -3,15
|
|THYAO
|143,60
|4.503.080.081
|% 0,49
|
|EKGYO
|8,18
|3.683.727.677
|% 1,74
|
|ENKAI
|27,84
|3.431.767.024
|% 4,11
|
|VAKBN
|12,46
|2.634.269.794
|% 1,47
|
|AKBNK
|20,14
|2.546.296.291
|% 0,95
|
|EKGYO
|8,18
|3.683.727.677
|% 1,74
|
|VAKBN
|12,46
|2.634.269.794
|% 1,47
|
|ISCTR
|13,05
|2.505.282.033
|% 2,27
|
|SKBNK
|3,17
|573.419.498
|% 0,32
|
|YKBNK
|12,14
|1.996.222.882
|% 1,17
|
|15:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6682
|18,6717
|% 0,06
|
|Euro
|19,8427
|19,8591
|% 0,22
|
|Sterlin
|22,4367
|22,5493
|% -0,21
|
|Frank
|20,0601
|20,1809
|% 0,02
|
|Riyal
|4,9502
|4,9750
|% 0,08
|
|15:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.815
|1.816
|1,14
|
|Altın Gr.
|1.090
|1.091
|2,03
|
|Cumhuriyet
|7.303
|7.413
|-10,00
|
|Tam
|7.347
|7.395
|-2,00
|
|Yarım
|3.558
|3.615
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.784
|1.807
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,73
|23,78
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|14,26
|14,28
|-0,12
|
|B. Petrol
|83,70
|83,70
|1,50
|
Seans Raporu
15:18
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-
15:33PENGD
Yüzde 4.31 oranında artışla 8.47 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 330, 748 adet işlem
-
15:32PLTUR
Yüzde 9.99 oranında artışla 17.72 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 027, 669 adet işlem
-
15:30NUGYO
Yüzde 4.26 oranında artışla 9.29 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 554, 119 adet işlem
-
15:29XU100
Endeks 5, 491 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 13 üstünde . İşlem hacmi 63, 976.00 milyon TL de
-
15:29AYCES
Yüzde 9.93 oranında artışla 118.50 lira fiyatla işlem gören hissede 167, 007 adet işlem