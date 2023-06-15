***BOSSA*** BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.06.2023 10:03
***BOSSA*** BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bossa, uluslararası marka değerleme kuruluşu Brand Finance'in 2023 yılı raporuna göre, "A" marka derecesiyle Türkiye'nin en değerli 100 markası arasındadır.
14 yıldır yayınlanan tüm raporlarda sıralamaya giren Bossa, 2023 yılında Tekstil kategorisindeki en değerli marka olarak yerini almıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1158844
BIST
12:505.407
En Düşük
|Değişim
|: 0,87%
|| 46,47
|Açılış
|: 5.398
|
|Önceki Kapanış
|: 5.361
|
5.378
En Yüksek
5.439
12:5023,6733
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,1028
|Açılış
|: 23,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 23,5300
|
23,6757
En Düşük
23,4435
12:5025,7093
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,2091
|Açılış
|: 25,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 25,5000
|
25,7093
En Düşük
25,3574
12:501.471,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 1,28
|Açılış
|: 1.471,70
|
|Önceki Kapanış
|: 1.470,42
|
1.474,88
En Düşük
1.462,50
BIST En Aktif Hisseler12:47
|OSTIM
|3,85
|67.165.959
|% 10,00
|
|KLKIM
|53,90
|48.346.276
|% 10,00
|
|VKFYO
|21,02
|17.659.276
|% 9,99
|
|RODRG
|45,60
|12.501.731
|% 9,99
|
|FORTE
|14,66
|3.146.168
|% 9,98
|
|BURVA
|70,85
|132.043.891
|% -9,97
|
|BURCE
|158,10
|30.052.062
|% -9,97
|
|ATSYH
|50,85
|2.380.899
|% -9,92
|
|DGATE
|18,35
|24.967.471
|% -4,92
|
|INFO
|8,19
|19.520.634
|% -4,77
|
|THYAO
|183,30
|3.981.442.672
|% 0,22
|
|SASA
|54,95
|1.467.176.699
|% 0,00
|
|YKBNK
|12,41
|1.374.426.478
|% 2,65
|
|AKBNK
|18,73
|1.317.124.198
|% 1,96
|
|ISCTR
|13,50
|1.299.308.925
|% 1,96
|
|ZOREN
|3,08
|399.788.975
|% 7,32
|
|YKBNK
|12,41
|1.374.426.478
|% 2,65
|
|ISCTR
|13,50
|1.299.308.925
|% 1,96
|
|AKBNK
|18,73
|1.317.124.198
|% 1,96
|
|EKGYO
|7,16
|391.307.326
|% 0,85
|
|12:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,6682
|23,6739
|% 0,44
|
|Euro
|25,6804
|25,7229
|% 0,87
|
|Sterlin
|29,8690
|30,0188
|% 0,45
|
|Frank
|26,1468
|26,3043
|% 0,43
|
|Riyal
|6,2931
|6,3246
|% 0,49
|
|12:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.936
|1.936
|-6,44
|
|Altın Gr.
|1.472
|1.472
|1,88
|
|Cumhuriyet
|9.752
|9.900
|-102,00
|
|Tam
|9.703
|9.963
|-92,24
|
|Yarım
|4.752
|4.840
|-15,00
|
|Çeyrek
|2.376
|2.420
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|23,41
|23,45
|-0,51
|
|Gümüş Gr.
|17,79
|17,82
|-0,31
|
|B. Petrol
|73,92
|73,92
|0,72
|