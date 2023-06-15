***BOSSA*** BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BOSSA*** BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBossa, uluslararası marka değerleme kuruluşu Brand Finance'in 2023 yılı raporuna göre, "A" marka derecesiyle Türkiye'nin en değerli 100 markası arasındadır.14 yıldır yayınlanan tüm raporlarda sıralamaya giren Bossa, 2023 yılında Tekstil kategorisindeki en değerli marka olarak yerini almıştır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1158844BIST