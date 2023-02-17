***BOSSA*** BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim
17.02.2023 15:05
***BOSSA*** BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Pay Geri Alım Programının İlgili Şablon Vasıtasıyla Gönderilmesi.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.
Geri Alım İşleminin Niteliği Diğer
Söz Konusu Geri Alımın Amacı Bossa hisselerinde sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunulması amacıyla geri alım yapılması planlanmaktadır.
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 17.02.2023
Ödenecek Azami Tutar (TL) 10.000.000
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 17 Şubat 2023 tarihinde yapmış olduğu Yönetim Kurulu toplantısında
Bossa paylarında sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunulması amacıyla, gerekli görüldüğü takdirde, Borsa İstanbul'dan Bossa payı geri alımı yapılması konusunda Şirket Yönetiminin yetkilendirilmesine,
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Geri Alınan Paylar ile ilgili mevzuatı kapsamında Şirketimiz paylarının geri alımı için belirlenen azami fon tutarının 10.000.000.-TL olmasına ve geri alınacak azami pay adedinin ise bu tutarı geçmeyecek şekilde belirlenmesine karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1114804
BIST
15:505.014
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 5,54
|Açılış
|: 4.938
|
|Önceki Kapanış
|: 5.009
|
5.082
En Düşük
4.897
15:5018,8676
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0203
|Açılış
|: 19,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1170
|
18,9660
En Düşük
18,8256
15:5020,0457
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -0,1033
|Açılış
|: 20,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4100
|
20,3206
En Düşük
20,0176
15:501.108,72
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -4,35
|Açılış
|: 1.108,72
|
|Önceki Kapanış
|: 1.113,07
|
1.116,96
En Düşük
1.103,07
BIST En Aktif Hisseler15:48
|KONYA
|3.945,50
|248.494.616
|% 10,00
|
|DYOBY
|21,78
|32.148.407
|% 10,00
|
|CMBTN
|674,30
|61.914.358
|% 10,00
|
|NIBAS
|20,94
|80.865.423
|% 9,98
|
|DESA
|52,35
|12.572.849
|% 9,98
|
|KOZAL
|26,60
|3.076.076.083
|% -94,93
|
|LIDER
|97,20
|20.843.821
|% -10,00
|
|RODRG
|63,20
|29.469.332
|% -9,97
|
|BVSAN
|40,84
|772.019.454
|% -9,96
|
|MACKO
|53,45
|127.933.309
|% -9,94
|
|KRDMD
|20,66
|4.213.203.642
|% 7,44
|
|EREGL
|44,12
|4.172.310.455
|% -0,85
|
|TUPRS
|624,90
|3.319.539.232
|% -0,87
|
|THYAO
|139,80
|3.131.748.735
|% -0,14
|
|KOZAL
|26,60
|3.076.076.083
|% -94,93
|
|KRDMD
|20,66
|4.213.203.642
|% 7,44
|
|KOZAL
|26,60
|3.076.076.083
|% -94,93
|
|EREGL
|44,12
|4.172.310.455
|% -0,85
|
|EKGYO
|7,37
|686.108.192
|% 0,82
|
|AKBNK
|16,00
|1.499.456.786
|% -0,62
|
|15:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8666
|18,8690
|% 0,12
|
|Euro
|20,0475
|20,0504
|% -0,49
|
|Sterlin
|22,4555
|22,5681
|% -0,34
|
|Frank
|20,1529
|20,2743
|% -0,62
|
|Riyal
|5,0141
|5,0392
|% 0,09
|
|15:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.827
|1.828
|-8,54
|
|Altın Gr.
|1.108
|1.108
|-4,75
|
|Cumhuriyet
|7.504
|7.617
|-18,00
|
|Tam
|7.542
|7.597
|-59,00
|
|Yarım
|3.685
|3.717
|-29,00
|
|Çeyrek
|1.842
|1.859
|-14,00
|
|Gümüş.Ons
|21,33
|21,35
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|12,93
|12,94
|-0,14
|
|B. Petrol
|82,48
|82,48
|-2,66
|
Seans Raporu
15:48
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-
16:03POLHO
Yüzde 5.61 oranında artışla 9.03 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 526, 818 adet işlem
-
16:02DESA
Yüzde 9.98 oranında artışla 52.35 lira fiyatla işlem gören hissede 243, 584 adet işlem
-
16:01EMKEL
Yüzde -3.39 oranında düşüşle 4.27 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 928, 805 adet işlem
-
16:00XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 8, 41 artarak (% 0.15 ) 5, 619
-
16:00XU100
Endeks 5, 009 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 01 üstünde . İşlem hacmi 46, 448.00 milyon TL de