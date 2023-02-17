***BOSSA*** BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









***BOSSA*** BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Pay Geri Alım Programının İlgili Şablon Vasıtasıyla Gönderilmesi.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGeri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.Geri Alım İşleminin Niteliği DiğerSöz Konusu Geri Alımın Amacı Bossa hisselerinde sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunulması amacıyla geri alım yapılması planlanmaktadır.Yönetim Kurulu Karar Tarihi 17.02.2023Ödenecek Azami Tutar (TL) 10.000.000Ek AçıklamalarŞirketimizin 17 Şubat 2023 tarihinde yapmış olduğu Yönetim Kurulu toplantısındaBossa paylarında sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunulması amacıyla, gerekli görüldüğü takdirde, Borsa İstanbul'dan Bossa payı geri alımı yapılması konusunda Şirket Yönetiminin yetkilendirilmesine,Sermaye Piyasası Kurulu'nun Geri Alınan Paylar ile ilgili mevzuatı kapsamında Şirketimiz paylarının geri alımı için belirlenen azami fon tutarının 10.000.000.-TL olmasına ve geri alınacak azami pay adedinin ise bu tutarı geçmeyecek şekilde belirlenmesine karar verilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1114804BIST