***BOSSA*** BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
13.06.2022 17:32
***BOSSA*** BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımına İlişkin SPK Başvurusu.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Türk Ticaret Kanunu uyarınca revize.
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 13.06.2022
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 200.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 62.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 356.000.000
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
BOSSA, TRABOSSA91B5 62.000.000 294.000.000,000 474,19354 BOSSA, TRABOSSA91B5 Hamiline
Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 62.000.000 294.000.000,000 474,19354
İç Kaynakların Detayı :
İştirak Ve Gayrimenkul Satış Karı (TL) 20.368.952,49
Geçmiş Yıl Karları (TL) 273.382.674,51
Özel Fonlar (TL) 248.373
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 10
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 18.05.2022
SPK Başvuru Tarihi 18.05.2022
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 09.05.2022 tarihindeki KAP açıklamasıyla duyurduğu bedelsiz sermaye artırımı hakkında SPK ile yapılan görüşmeler neticesinde, 360.000.000.-TL olarak bildirilen sermayenin 356.000.000.-TL olarak revize edilmesine karar verilmiştir.
Buna göre, 13.06.2022 tarihli yönetim kurulu kararıyla
Mevcut 62.000.000.-TL olan çıkarılmış sermayenin 200.000.000.-TL olan kayıtlı sermaye tavanının Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'nin 6. maddesi gereğince bir defaya mahsus olmak üzere aşılarak 356.000.000.-TL'ye çıkarılmasına (bedelsiz artış oranı %474,19354),
Artırılan 294.000.000.-TL'nin 273.382.674,51 TL'si Geçmiş Yıl Karı hesabından, 20.368.952,49 TL'si Gayrimenkul Satış Karı hesabından ve 248.373,00 TL'si Özel Fonlar hesabından karşılanmasına,
Ortaklarımızın sahip oldukları her bir hisseye %474,19354 oranında bedelsiz hisse verilmesine,
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdindeki gerekli işlemlerin yapılmasına ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036978
BIST