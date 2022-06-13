***BOSSA*** BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***BOSSA*** BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımına İlişkin SPK Başvurusu.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Türk Ticaret Kanunu uyarınca revize.Yönetim Kurulu Karar Tarihi 13.06.2022Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 200.000.000Mevcut Sermaye (TL) 62.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 356.000.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviBOSSA, TRABOSSA91B5 62.000.000 294.000.000,000 474,19354 BOSSA, TRABOSSA91B5 HamilineMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 62.000.000 294.000.000,000 474,19354İç Kaynakların Detayı :İştirak Ve Gayrimenkul Satış Karı (TL) 20.368.952,49Geçmiş Yıl Karları (TL) 273.382.674,51Özel Fonlar (TL) 248.373Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 10Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 18.05.2022SPK Başvuru Tarihi 18.05.2022Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayEk AçıklamalarŞirketimizin 09.05.2022 tarihindeki KAP açıklamasıyla duyurduğu bedelsiz sermaye artırımı hakkında SPK ile yapılan görüşmeler neticesinde, 360.000.000.-TL olarak bildirilen sermayenin 356.000.000.-TL olarak revize edilmesine karar verilmiştir.Buna göre, 13.06.2022 tarihli yönetim kurulu kararıylaMevcut 62.000.000.-TL olan çıkarılmış sermayenin 200.000.000.-TL olan kayıtlı sermaye tavanının Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'nin 6. maddesi gereğince bir defaya mahsus olmak üzere aşılarak 356.000.000.-TL'ye çıkarılmasına (bedelsiz artış oranı %474,19354),Artırılan 294.000.000.-TL'nin 273.382.674,51 TL'si Geçmiş Yıl Karı hesabından, 20.368.952,49 TL'si Gayrimenkul Satış Karı hesabından ve 248.373,00 TL'si Özel Fonlar hesabından karşılanmasına,Ortaklarımızın sahip oldukları her bir hisseye %474,19354 oranında bedelsiz hisse verilmesine,Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdindeki gerekli işlemlerin yapılmasına ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036978BIST