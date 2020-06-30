***BOSSA*** BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***BOSSA*** BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviİSRAFİL UÇURUM Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Sanayici 21.07.2017 İcrada Görevli Değil - Oğuz Tekstil A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Arifoğlu İplik A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Adana Sanayi Odası Meclis Başkanı Evet 65.86 - Bağımsız Üye Değil - -YUSUF UÇURUM Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sanayici 21.07.2017 İcrada Görevli Değil - Oğuz Tekstil A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Arifoğlu İplik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Akdeniz Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Evet 21.95 - Bağımsız Üye Değil - -FATMA UÇURUM Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 21.07.2017 İcrada Görevli Değil - Oğuz Tekstil A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Arifoğlu İplik A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Evet 0 - Bağımsız Üye Değil - Riskin Erken Saptanması Komitesi ÜyesiOĞUZ UÇURUM Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 21.07.2017 İcrada Görevli Değil - Oğuz Tekstil A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Arifoğlu İplik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Evet 0 - Bağımsız Üye Değil - -LEVENT UÇURUM Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 21.07.2017 İcrada Görevli Değil - Oğuz Tekstil A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Arifoğlu İplik A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Evet 0 - Bağımsız Üye Değil - -ONUR UÇURUM Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 25.06.2020 İcrada Görevli Değil - Oğuz Tekstil A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Arifoğlu İplik A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Evet 0 - Bağımsız Üye Değil - -İRFAN VURAL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 21.07.2017 İcrada Görevli Değil - Danışman Evet 0 - Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/769800 Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı ve Kurumsal Yönetim Komitesi ÜyesiAHMET BORA ORMAN KOCAMAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 21.08.2017 İcrada Görevli Değil - Danışman Evet 0 - Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/769800 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı ve Denetim Komitesi ÜyesiYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerİSRAFİL UÇURUM Yönetim Kurulu Başkanı Sanayici - Oğuz Tekstil A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Arifoğlu İplik A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Adana Sanayi Odası Meclis BaşkanıYUSUF UÇURUM Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sanayici - Oğuz Tekstil A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Arifoğlu İplik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Akdeniz Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu ÜyesiONUR DURU Genel Müdür Üst Düzey Yönetici Genel Müdür Yardımcısı -FATMA KIVILCIM İLİKÇİ CFO Üst Düzey Yönetici Yönetim Kurulu Üyesi -http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853535BIST