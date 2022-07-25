***BOSSA*** BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
25.07.2022 09:28
***BOSSA*** BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
- Hamiline 0,01 TRY 356000000 TRY 100 Yoktur İşlem Görüyor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047493
BIST
10:432.533
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 16,59
|Açılış
|: 2.521
|
|Önceki Kapanış
|: 2.517
|
2.536
En Düşük
2.521
10:4317,8367
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,1095
|Açılış
|: 17,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 17,8400
|
17,8367
En Düşük
17,7389
10:4318,1854
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0622
|Açılış
|: 18,2050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2400
|
18,2152
En Düşük
18,0846
10:43989,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 4,18
|Açılış
|: 989,17
|
|Önceki Kapanış
|: 984,99
|
990,32
En Düşük
981,62
BIST En Aktif Hisseler10:41
|MMCAS
|3,14
|170.424
|% 9,79
|
|KLRHO
|17,70
|29.025.653
|% 8,72
|
|ANGEN
|34,10
|51.661.638
|% 7,37
|
|ESCOM
|22,96
|8.093.629
|% 7,09
|
|TMSN
|36,98
|95.733.001
|% 6,57
|
|ALMAD
|2,61
|1.264.644
|% -10,00
|
|SERVE
|29,24
|386.290
|% -9,98
|
|UFUK
|82,40
|2.413.423
|% -7,47
|
|ULUUN
|24,24
|128.607.672
|% -3,96
|
|KRGYO
|8,28
|2.192.245
|% -3,72
|
|THYAO
|49,92
|941.344.238
|% -0,26
|
|ODAS
|3,79
|266.422.364
|% 4,41
|
|SISE
|21,08
|240.560.661
|% 0,67
|
|EKGYO
|3,15
|240.092.291
|% -0,32
|
|EREGL
|28,30
|180.112.519
|% 0,57
|
|EKGYO
|3,15
|240.092.291
|% -0,32
|
|ODAS
|3,79
|266.422.364
|% 4,41
|
|TSKB
|2,43
|143.359.264
|% 3,85
|
|SKBNK
|1,43
|72.280.877
|% 5,15
|
|YKBNK
|4,76
|153.108.935
|% 1,93
|
|10:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,8144
|17,8281
|% 0,57
|
|Euro
|18,1673
|18,1845
|% 0,34
|
|Sterlin
|21,3001
|21,4069
|% 0,37
|
|Frank
|18,3896
|18,5003
|% 0,15
|
|Riyal
|4,7248
|4,7484
|% 0,44
|
|10:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.726
|1.726
|-1,76
|
|Altın Gr.
|990
|990
|5,13
|
|Cumhuriyet
|6.615
|6.715
|-24,00
|
|Tam
|6.650
|6.731
|-31,00
|
|Yarım
|3.240
|3.294
|-14,00
|
|Çeyrek
|1.625
|1.647
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|18,58
|18,61
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|10,66
|10,68
|0,07
|
|B. Petrol
|97,56
|97,56
|-0,82
|