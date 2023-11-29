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***BOSSA*** BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

29.11.2023 15:13
***BOSSA*** BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***BOSSA*** BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Sencer Doğru Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi 10.12.2007 0(322)355 20 00 sdogru@bossa.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 206679 - 700294

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
İSRAFİL UÇURUM Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Sanayici 21.07.2017 İcrada Görevli Değil - Oğuz Tekstil A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Arifoğlu İplik A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Adana Sanayi Odası Meclis Başkanı Evet 65.86 - Bağımsız Üye Değil - -
YUSUF UÇURUM Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sanayici 21.07.2017 İcrada Görevli Değil - Oğuz Tekstil A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Arifoğlu İplik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Akdeniz Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Evet 21.95 - Bağımsız Üye Değil - -
FATMA UÇURUM Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 21.07.2017 İcrada Görevli Değil - Oğuz Tekstil A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Arifoğlu İplik A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi. Evet 0 - Bağımsız Üye Değil -
OĞUZ UÇURUM Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 21.07.2017 İcrada Görevli Değil - Oğuz Tekstil A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Arifoğlu İplik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Evet 0 - Bağımsız Üye Değil - -
LEVENT UÇURUM Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 21.07.2017 İcrada Görevli Değil - Oğuz Tekstil A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Arifoğlu İplik A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Evet 0 - Bağımsız Üye Değil - Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
ABDULLAH KİRAZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Danışman 30.03.2023 İcrada Görevli Değil - Yeminli Mali Müşavir Evet 0 - Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1128648 Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi Başkanı
BEKİR ASLANER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 30.03.2023 İcrada Görevli Değil - Özel Sektör Üst Düzey Yöneticilik Evet 0 - Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1128648 Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı.
EDA ÖZDEMİR Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Danışman 28.07.2023 İcrada Görevli Değil - Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Evet 0 - Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1176318 Değerlendirildi Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1220890


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