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***BOSSA*** BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

15.02.2022 22:55
***BOSSA*** BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)


***BOSSA*** BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
15/02/2022
Karar Sayısı
1008
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

Şirketimizin 01.01.2021 - 31.12.2021 dönemine ait Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II.14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin  Esaslar Tebliği" uyarınca Türkiye Muhasebe Standartları / Türkiye Finansal Raporlama Standartları ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanan finansal tablolar ve finansal tablolara ilişkin dipnotların SPK düzenlemeleri doğrultusunda
 
-Tarafımızca incelendiğini,
  
-Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya  açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu  doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
   
-Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, ilgili tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tabloların işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu, kar zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve yapılan açıklamalardan dolayı sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.01.2019 tarih ve 2/49 sayılı kararı gereğince, KAP platformu üzerinden Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) şablonları kullanılarak hazırlanan raporlamaların tarafımızca incelendiğini ve yapılan açıklamalardan dolayı sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
  
BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.
İrfan Vural - Denetim Komitesi Başkanı
Bora Kocaman - Denetim Komitesi Üyesi
Fatma Kıvılcım İlikçi - CFO




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001986


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DZGYO 3,30 27.458.671 % 10,00  
EUHOL 3,08 2.279.411 % 10,00  
ORCAY 30,16 52.179.250 % 9,99  
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Altın Gr. 810 811 -7,44  
Cumhuriyet 5.410 5.492 15,00  
Tam 5.386 5.521 15,97  
Yarım 2.603 2.670 7,72  
Çeyrek 1.306 1.335 3,86  
Gümüş.Ons 23,29 23,31 -0,09  
Gümüş Gr. 10,18 10,19 -0,05  
B. Petrol 92,81 92,81 -0,46  
Seans Raporu 18:05
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