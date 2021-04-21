***BOSSA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
21.04.2021 17:25
***BOSSA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Oğuz Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930251
BIST
17:211.329
En Yüksek
|Değişim
|: -2,69%
|| -36,77
|Açılış
|: 1.364
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17:218,1906
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473,47
En Düşük
463,07
BIST En Aktif Hisseler17:21
|ATSYH
|3,96
|109.475
|% 10,00
|
|UTPYA
|23,10
|2.089.972
|% 10,00
|
|SEKUR
|20,70
|2.912.244
|% 9,99
|
|UMPAS
|1,60
|122.672
|% 9,59
|
|ATLAS
|2,07
|8.693.899
|% 9,52
|
|BSOKE
|2,43
|6.911.427
|% -10,00
|
|BJKAS
|9,00
|11.490.120
|% -10,00
|
|DARDL
|19,80
|21.157.311
|% -10,00
|
|UFUK
|15,30
|80.701
|% -10,00
|
|YESIL
|70,30
|9.428.024
|% -9,99
|
|EREGL
|17,84
|1.151.040.113
|% -2,14
|
|PETKM
|6,34
|1.063.033.131
|% -3,50
|
|GARAN
|6,94
|981.367.197
|% -2,12
|
|KRDMD
|6,94
|609.105.736
|% -3,61
|
|THYAO
|10,88
|530.370.364
|% -2,51
|
|YKBNK
|2,07
|384.376.465
|% -2,36
|
|PETKM
|6,34
|1.063.033.131
|% -3,50
|
|GARAN
|6,94
|981.367.197
|% -2,12
|
|EKGYO
|1,81
|230.510.834
|% -1,63
|
|TSKB
|1,21
|120.827.941
|% -3,97
|
|17:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1839
|8,1906
|% 1,03
|
|Euro
|9,8468
|9,8582
|% 0,91
|
|Sterlin
|11,3631
|11,4200
|% 0,82
|
|Frank
|8,8773
|8,9308
|% 0,63
|
|Riyal
|2,1784
|2,1893
|% 1,05
|
|17:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.793
|13,69
|
|Altın Gr.
|473
|473
|9,26
|
|Cumhuriyet
|3.108
|3.155
|47,00
|
|Tam
|3.094
|3.172
|50,30
|
|Yarım
|1.495
|1.534
|24,33
|
|Çeyrek
|750
|767
|12,17
|
|Gümüş.Ons
|26,31
|26,34
|0,48
|
|Gümüş Gr.
|6,95
|6,95
|0,21
|
|B. Petrol
|65,90
|65,90
|-0,67
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