BPOZ******POZ*** BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Bankpozitif Kredi ve Kalkınma Bankası A.Ş. (Banka) ortakları C Faktoring A.Ş ve Tarshish Hapoalim Holdings and Investments Ltd. (Tarshish), C Faktoring A.Ş.'nin Banka'da sahip olduğu %30,17 payın tamamının Tarsish'e satışı konusunda 31.01.2022 tarihinde anlaşmaya varmışlardır.Yapılan anlaşma neticesinde Tarsish'in Banka'daki payı %99.99'a yükselecek olup anlaşmanın geçerli olabilmesi için BDDK'nın ve ilgili İsrail otoritesinin onaylarının alınması gerekmektedir.