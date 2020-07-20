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***BPOZ* *POZ*** BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

20.07.2020 11:52
GÜNCEL HABERLER



***BPOZ******POZ*** BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)
HALİL ERALP Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli
OREN COHEN - Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı
MENASHE CARMON - Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Overseas Export-Import Ltd. ? Yönetim Kurulu Başkanı Timtex Ltd. Israel ? Yönetim Kurulu Başkanı
JOSEF KESTENBOUM - Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı
YONATHAN SERR - Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı SrrBiz Ltd. ? CEO
MICHAEL SCHILLER - Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı
KALMAN SCHIFF Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı
ŞABAN YEM Erkek Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
Selçuk Murat Özkefeli Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Bölüm Müdürlügü
Lori Hananel Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Aktif Pasif Komitesi Üyeliği, Risk Yönetimi Komitesi Üyeliği, Bilgi Güvenliği Yönetim Komitesi Üyeliği, Satınalma Komitesi Üyeliği, İnsan Kaynakları Komitesi Üyeliği, Risk Yönetimi Bölüm Başkanlığı, İç Kontrol Başkanlığı, Yönetim Kurulu Danışmanlığı

Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
Lori Hananel Genel Müdür Yardımcısı
Selçuk Murat Özkefeli Genel Müdür Yardımcısı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860408


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PKENT 445,50 957.825 % 10,00  
KENT 1.510,40 17.686.210 % 10,00  
BFREN 606,50 3.287.230 % 9,99  
BERA 7,93 7.497.165 % 9,99  
CMBTN 72,15 15.213.190 % 9,98  
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Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6062 8,6494 % 0,18  
Frank 7,2684 7,3122 % -0,09  
Riyal 1,8230 1,8322 % 0,03  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.812 1.812 1,48  
Altın Gr. 399 399 0,33  
Cumhuriyet 2.593 2.615 15,50  
Tam 2.671 2.683 15,90  
Yarım 1.296 1.312 7,80  
Çeyrek 650 657 3,90  
Gümüş.Ons 19,39 19,46 0,10  
Gümüş Gr. 4,28 4,29 0,02  
B. Petrol 42,91 42,91 -0,23  
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