***BPOZ* *POZ*** BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***BPOZ******POZ*** BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)HALİL ERALP Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü ProfesyoneliOREN COHEN - Erkek Yönetim Kurulu Üyesi BankacıMENASHE CARMON - Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Overseas Export-Import Ltd. ? Yönetim Kurulu Başkanı Timtex Ltd. Israel ? Yönetim Kurulu BaşkanıJOSEF KESTENBOUM - Erkek Yönetim Kurulu Üyesi BankacıYONATHAN SERR - Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı SrrBiz Ltd. ? CEOMICHAEL SCHILLER - Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili BankacıKALMAN SCHIFF Erkek Yönetim Kurulu Başkanı BankacıŞABAN YEM Erkek Yönetim Kurulu ÜyesiLORİ ELİ HANANEL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Aktif Pasif Komitesi Üyeliği, Risk Yönetimi Komitesi Üyeliği, Bilgi Güvenliği Yönetim Komitesi Üyeliği, Satınalma Komitesi Üyeliği, İnsan Kaynakları Komitesi Üyeliği, Risk Yönetimi Bölüm Başkanlığı, İç Kontrol Başkanlığı, Yönetim Kurulu Danışmanlığı 0Yönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerSelçuk Murat Özkefeli Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Bölüm MüdürlügüLori Hananel Genel Müdür Bankacı Aktif Pasif Komitesi Üyeliği, Risk Yönetimi Komitesi Üyeliği, Bilgi Güvenliği Yönetim Komitesi Üyeliği, Satınalma Komitesi Üyeliği, İnsan Kaynakları Komitesi Üyeliği, Risk Yönetimi Bölüm Başkanlığı, İç Kontrol Başkanlığı, Yönetim Kurulu DanışmanlığıSermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip ŞahıslarAdı-Soyadı GöreviSelçuk Murat Özkefeli Genel Müdür YardımcısıLori Hananel Genel Müdürhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/872864BIST