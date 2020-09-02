***BPOZ* *POZ*** BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
02.09.2020 10:55
***BPOZ******POZ*** BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)
HALİL ERALP Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli
OREN COHEN - Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı
MENASHE CARMON - Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Overseas Export-Import Ltd. ? Yönetim Kurulu Başkanı Timtex Ltd. Israel ? Yönetim Kurulu Başkanı
JOSEF KESTENBOUM - Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı
YONATHAN SERR - Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı SrrBiz Ltd. ? CEO
MICHAEL SCHILLER - Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı
KALMAN SCHIFF Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı
ŞABAN YEM Erkek Yönetim Kurulu Üyesi
LORİ ELİ HANANEL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Aktif Pasif Komitesi Üyeliği, Risk Yönetimi Komitesi Üyeliği, Bilgi Güvenliği Yönetim Komitesi Üyeliği, Satınalma Komitesi Üyeliği, İnsan Kaynakları Komitesi Üyeliği, Risk Yönetimi Bölüm Başkanlığı, İç Kontrol Başkanlığı, Yönetim Kurulu Danışmanlığı 0
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
Selçuk Murat Özkefeli Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Bölüm Müdürlügü
Lori Hananel Genel Müdür Bankacı Aktif Pasif Komitesi Üyeliği, Risk Yönetimi Komitesi Üyeliği, Bilgi Güvenliği Yönetim Komitesi Üyeliği, Satınalma Komitesi Üyeliği, İnsan Kaynakları Komitesi Üyeliği, Risk Yönetimi Bölüm Başkanlığı, İç Kontrol Başkanlığı, Yönetim Kurulu Danışmanlığı
Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
Selçuk Murat Özkefeli Genel Müdür Yardımcısı
Lori Hananel Genel Müdür
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/872864
BIST