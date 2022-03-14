***BPOZ* *POZ*** BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
14.03.2022 14:13
***BPOZ******POZ*** BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Tarshish-Hapoalim Holdings and Invesments Ltd. 337292349 TRY 99,99
Agam Hevra Finansit Ltd. 0,20 TRY 0,001
Igrot Hevra Lihanpakot Shel Bank Hapoalim Ltd 0,30 TRY 0,001
Timura Hevra Finansit Ltd 0,30 TRY 0,001
Poalim Horizons Ltfd. 0,10 TRY 0,001
TOPLAM 337292350 TRY 100,00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010276
BIST
14:232.091
En Yüksek
|Değişim
|: 1,82%
|| 37,40
|Açılış
|: 2.066
|
|Önceki Kapanış
|: 2.054
|
2.092
En Düşük
2.066
14:2314,7573
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0080
|Açılış
|: 14,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7600
|
14,8998
En Düşük
14,5278
14:2316,1997
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0618
|Açılış
|: 16,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1100
|
16,2931
En Düşük
15,9026
14:23930,26
En Yüksek
|Değişim
|: -1,18%
|| -11,07
|Açılış
|: 930,26
|
|Önceki Kapanış
|: 941,33
|
947,91
En Düşük
919,83
BIST En Aktif Hisseler14:21
|RAYSG
|11,78
|935.263
|% 9,99
|
|CLEBI
|212,60
|22.585.477
|% 9,98
|
|MEPET
|2,54
|22.938.533
|% 9,96
|
|AYEN
|9,08
|12.366.806
|% 9,93
|
|TSPOR
|5,21
|152.935.501
|% 9,92
|
|ISBTR
|57.600,30
|640.003
|% -10,00
|
|KRVGD
|9,87
|156.728.197
|% -9,95
|
|GRSEL
|9,87
|137.800.268
|% -9,95
|
|EPLAS
|18,64
|17.814.505
|% -8,00
|
|EUYO
|3,14
|1.825.750
|% -6,82
|
|THYAO
|26,86
|2.062.424.469
|% 1,67
|
|FROTO
|265,30
|962.888.717
|% 8,77
|
|GARAN
|11,86
|931.328.953
|% 0,76
|
|SISE
|13,94
|840.303.589
|% 3,03
|
|EREGL
|34,40
|828.422.307
|% 1,24
|
|YKBNK
|3,79
|477.450.662
|% 2,71
|
|DOHOL
|3,25
|335.938.091
|% 1,88
|
|ADESE
|0,73
|73.469.939
|% 7,35
|
|PETKM
|8,34
|769.477.143
|% 2,46
|
|CEMAS
|1,14
|93.354.545
|% 4,59
|
|14:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7468
|14,7602
|% -0,03
|
|Euro
|16,1579
|16,1917
|% 0,33
|
|Sterlin
|19,1776
|19,2738
|% -0,06
|
|Frank
|15,7167
|15,8113
|% -0,09
|
|Riyal
|3,9220
|3,9417
|% -0,05
|
|14:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.957
|1.957
|-25,54
|
|Altın Gr.
|931
|931
|-10,20
|
|Cumhuriyet
|6.159
|6.253
|-14,00
|
|Tam
|6.134
|6.289
|-40,68
|
|Yarım
|2.965
|3.042
|-19,68
|
|Çeyrek
|1.487
|1.521
|-9,84
|
|Gümüş.Ons
|25,14
|25,17
|-0,67
|
|Gümüş Gr.
|11,95
|11,97
|-0,30
|
|B. Petrol
|107
|107
|-5,68
|
Seans Raporu
14:21
daha fazla
-
16:50DOHOL
Yüzde 4.49 oranında artışla 3.26 lira fiyatla işlem gören hissede 198, 560, 497 adet işlem
-
16:49DOAS
Yüzde 4.79 oranında artışla 52.25 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 899, 989 adet işlem
-
16:48MEPET
Yüzde 10.00 oranında artışla 2.31 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 633, 010 adet işlem
-
16:47
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, KOZAA, KOZAL
-
16:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 77 artarak (% 1.02 ) 1, 866