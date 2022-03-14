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***BPOZ* *POZ*** BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

14.03.2022 14:13
***BPOZ* *POZ*** BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***BPOZ******POZ*** BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Tarshish-Hapoalim Holdings and Invesments Ltd. 337292349 TRY 99,99
Agam Hevra Finansit Ltd. 0,20 TRY 0,001
Igrot Hevra Lihanpakot Shel Bank Hapoalim Ltd 0,30 TRY 0,001
Timura Hevra Finansit Ltd 0,30 TRY 0,001
Poalim Horizons Ltfd. 0,10 TRY 0,001
TOPLAM 337292350 TRY 100,00




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010276


BIST
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uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
14:232.091
Değişim :  1,82% |  37,40
Açılış :  2.066  
Önceki Kapanış :  2.054  
En Yüksek
2.092 En Düşük
2.066
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler14:21
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
RAYSG 11,78 935.263 % 9,99  
CLEBI 212,60 22.585.477 % 9,98  
MEPET 2,54 22.938.533 % 9,96  
AYEN 9,08 12.366.806 % 9,93  
TSPOR 5,21 152.935.501 % 9,92  
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14:21 Alış Satış %  
Dolar 14,7468 14,7602 % -0,03  
Euro 16,1579 16,1917 % 0,33  
Sterlin 19,1776 19,2738 % -0,06  
Frank 15,7167 15,8113 % -0,09  
Riyal 3,9220 3,9417 % -0,05  
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14:21 Alış Satış %  
Altın Ons 1.957 1.957 -25,54  
Altın Gr. 931 931 -10,20  
Cumhuriyet 6.159 6.253 -14,00  
Tam 6.134 6.289 -40,68  
Yarım 2.965 3.042 -19,68  
Çeyrek 1.487 1.521 -9,84  
Gümüş.Ons 25,14 25,17 -0,67  
Gümüş Gr. 11,95 11,97 -0,30  
B. Petrol 107 107 -5,68  
Seans Raporu 14:21
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