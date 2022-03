***BPOZ* *POZ*** BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Tarshish-Hapoalim Holdings and Invesments Ltd. 337292349 TRY 99,99
Agam Hevra Finansit Ltd. 0,20 TRY 0,001
Igrot Hevra Lihanpakot Shel Bank Hapoalim Ltd 0,30 TRY 0,001
Timura Hevra Finansit Ltd 0,30 TRY 0,001
Poalim Horizons Ltfd. 0,10 TRY 0,001
TOPLAM 337292350 TRY 100,00