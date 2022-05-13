***BRGAN* *BUR*** BURGAN BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***BRGAN******BUR*** BURGAN BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı BakiyelerII-l 1.535.000 0 0 -736 23.452 -5.496 0 0 0 3.592 -10.237 0 398.179 -273.697 0 1.670.057 0 1.670.057TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye1.535.000 0 0 -736 23.452 -5.496 0 0 0 3.592 -10.237 0 398.179 -273.697 0 1.670.057 0 1.670.057Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 -10.509 97.825 0 0 0 50.533 137.849 0 137.849Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı355.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 355.000 0 355.000İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 -1.754 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.754 0 -1.754Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -273.697 273.697 0 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -273.697 273.697 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler1.890.000 0 0 -2.490 23.452 -5.496 0 0 0 -6.917 87.588 0 124.482 0 50.533 2.161.152 0 2.161.152Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı BakiyelerII-l 1.890.000 0 0 -2.532 34.176 -9.954 0 0 0 -52.206 185.523 0 124.587 304.815 0 2.474.409 0 2.474.409TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye1.890.000 0 0 -2.532 34.176 -9.954 0 0 0 -52.206 185.523 0 124.587 304.815 0 2.474.409 0 2.474.409Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 -948 509 0 0 0 9.024 182.365 0 0 0 203.322 394.272 0 394.272Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.708 0 15.708 0 15.708Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 304.815 -304.815 0 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 304.815 -304.815 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler1.890.000 0 0 -2.532 33.228 -9.445 0 0 0 -43.182 367.888 0 429.402 15.708 203.322 2.884.389 0 2.884.389Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER17.117.999 73.753.071 90.871.070 14.777.568 60.414.608 75.192.176GARANTİ VE KEFALETLERIII-a-2-3 2.284.957 5.935.790 8.220.747 1.664.992 5.381.558 7.046.550Teminat Mektupları1.927.407 1.519.302 3.446.709 1.592.992 1.495.196 3.088.188Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler9.542 617 10.159 13.542 562 14.104Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler0 0 0 0 0 0Diğer Teminat Mektupları1.917.865 1.518.685 3.436.550 1.579.450 1.494.634 3.074.084Banka Kredileri0 189.257 189.257 0 209.466 209.466İthalat Kabul Kredileri0 189.257 189.257 0 209.466 209.466Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler0 3.424.175 3.424.175 0 2.515.966 2.515.966Belgeli Akreditifler0 3.424.175 3.424.175 0 2.515.966 2.515.966Diğer Akreditifler0 0 0 0 0 0Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden357.550 803.056 1.160.606 72.000 1.160.930 1.232.930Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLERIII-a-1 931.981 3.732.847 4.664.828 1.323.073 1.127.229 2.450.302Cayılamaz Taahhütler931.981 3.732.847 4.664.828 1.323.073 1.127.229 2.450.302Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri317.078 3.732.847 4.049.925 785.280 1.127.229 1.912.509Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri396.711 0 396.711 375.348 0 375.348Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri102.754 0 102.754 81.744 0 81.744İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri0 0 0 0 0 0Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler115.438 0 115.438 80.701 0 80.701Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR13.901.061 64.084.434 77.985.495 11.789.503 53.905.821 65.695.324Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar1.767.458 19.354.379 21.121.837 1.941.698 10.269.552 12.211.250Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler1.767.458 19.354.379 21.121.837 1.941.698 10.269.552 12.211.250Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler12.133.603 44.730.055 56.863.658 9.847.805 43.636.269 53.484.074Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri376.216 749.495 1.125.711 63.147 461.798 524.945Vadeli Döviz Alım İşlemleri370.962 192.631 563.593 57.935 201.015 258.950Vadeli Döviz Satım İşlemleri5.254 556.864 562.118 5.212 260.783 265.995Para ve Faiz Swap İşlemleri9.809.461 38.381.164 48.190.625 9.001.635 40.457.268 49.458.903Swap Para Alım İşlemleri1.436.694 18.355.914 19.792.608 1.644.276 16.735.347 18.379.623Swap Para Satım İşlemleri7.782.767 11.931.996 19.714.763 7.147.359 10.645.405 17.792.764Swap Faiz Alım İşlemleri295.000 4.046.627 4.341.627 105.000 6.538.258 6.643.258Swap Faiz Satım İşlemleri295.000 4.046.627 4.341.627 105.000 6.538.258 6.643.258Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları1.337.692 4.998.777 6.336.469 648.267 2.602.574 3.250.841Para Alım Opsiyonları499.417 2.503.741 3.003.158 545.677 960.786 1.506.463Para Satım Opsiyonları838.275 2.495.036 3.333.311 102.590 1.641.788 1.744.378Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri610.234 600.619 1.210.853 134.756 114.629 249.385Futures Para Alım İşlemleri551.079 56.353 607.432 111.427 26.658 138.085Futures Para Satım İşlemleri59.155 544.266 603.421 23.329 87.971 111.300Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER104.976.306 158.770.036 263.746.342 103.605.866 146.594.016 250.199.882EMANET KIYMETLER3.081.511 4.695.982 7.777.493 2.863.349 4.298.762 7.162.111Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları0 0 0 0 0 0Emanete Alınan Menkul Değerler849.430 3.624.424 4.473.854 763.980 2.878.374 3.642.354Tahsile Alınan Çekler1.836.988 219.404 2.056.392 1.932.915 249.852 2.182.767Tahsile Alınan Ticari Senetler23.543 13.949 37.492 20.454 13.707 34.161Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler371.550 838.205 1.209.755 146.000 1.156.829 1.302.829Emanet Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0REHİNLİ KIYMETLER101.674.619 154.072.724 255.747.343 100.522.341 142.295.254 242.817.595Menkul Kıymetler565.112 0 565.112 171.003 0 171.003Teminat Senetleri22.798.033 42.878.565 65.676.598 22.484.916 39.594.685 62.079.601Emtia3.825.154 5.354.539 9.179.693 3.718.689 4.914.930 8.633.619Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul71.271.729 94.617.449 165.889.178 71.551.856 87.374.886 158.926.742Diğer Rehinli Kıymetler3.214.591 11.222.171 14.436.762 2.595.877 10.410.753 13.006.630Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER220.176 1.330 221.506 220.176 0 220.176BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI122.094.305 232.523.107 354.617.412 118.383.434 207.008.624 325.392.058Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı553.077 -20.020Alınan Faizler921.524 578.517Ödenen Faizler-766.638 -395.691Alınan Temettüler0 0Alınan Ücret ve Komisyonlar5.956 2.462Elde Edilen Diğer Kazançlar0 0Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar58.117 149.318Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-98.210 -57.621Ödenen Vergiler-7.689 -5.314DiğerVI-b 440.017 -291.691Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim902.200 -313.697Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-273.598 -32.244Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-62.705 -700.215Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-3.381.649 -51.419Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-358.288 -97.360Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)-140.516 111.058Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)4.750.483 1.128.830Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)-55.486 14.780Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)-376.618 -792.600Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)VI-b 800.577 105.473Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı1.455.277 -333.717YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-278.337 130.353İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-2.877 -2.204Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller296.135 55.362Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-555.739 -18.369Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar313.917 130.308Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-329.773 -200.038Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 165.294Diğer0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit0 355.000Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit0 0Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı0 0İhraç Edilen Sermaye Araçları0 355.000Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler0 0Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki EtkisiVI-b 62.903 70.000Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)1.239.843 221.636Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer VarlıklarVI-a 3.093.705 1.876.967Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer VarlıklarVI-a 4.333.548 2.098.603Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)203.322 50.533DİĞER KAPSAMLI GELİRLER190.950 87.316Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-439 0Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-439 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar191.389 87.316Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri7.681 -13.136Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)243.295 122.280Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-59.587 -21.828TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)394.272 137.849Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)3.403.048 8.447.876 11.850.924 4.034.915 6.684.532 10.719.447Nakit ve Nakit Benzerleri885.139 7.360.934 8.246.073 682.102 6.263.183 6.945.285Nakit Değerler ve Merkez BankasıI-a 352.236 6.720.766 7.073.002 451.718 5.940.133 6.391.851BankalarI-c 352 640.168 640.520 230.440 323.050 553.490Para Piyasalarından Alacaklar532.614 0 532.614 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-63 0 -63 -56 0 -56Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal VarlıklarI-b 57.034 352.682 409.716 16.128 118.796 134.924Devlet Borçlanma Senetleri2.900 38.247 41.147 529 1.789 2.318Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar54.134 314.435 368.569 15.599 117.007 132.606Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarI-d 740.348 190.540 930.888 573.771 93.408 667.179Devlet Borçlanma Senetleri732.674 190.540 923.214 566.097 93.408 659.505Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler7.674 0 7.674 7.674 0 7.674Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Türev Finansal VarlıklarI-l 1.720.527 543.720 2.264.247 2.762.914 209.145 2.972.059Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı501.137 197.239 698.376 1.400.100 128.615 1.528.715Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı1.219.390 346.481 1.565.871 1.362.814 80.530 1.443.344İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)14.673.891 14.162.439 28.836.330 11.540.159 13.391.732 24.931.891KredilerI-e-f 15.495.210 14.016.253 29.511.463 12.331.744 13.656.299 25.988.043Kiralama İşlemlerinden AlacaklarI-k 0 0 0 0 0 0Faktoring AlacaklarıI-e-f 0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal VarlıklarI-g 0 1.442.686 1.442.686 0 1.023.468 1.023.468Devlet Borçlanma Senetleri0 1.442.686 1.442.686 0 1.023.468 1.023.468Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları (-)I-e-f -821.319 -1.296.500 -2.117.819 -791.585 -1.288.035 -2.079.620SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)I-o 1.024.667 0 1.024.667 1.039.002 0 1.039.002Satış Amaçlı1.024.667 0 1.024.667 1.039.002 0 1.039.002Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI752.672 0 752.672 669.736 0 669.736İştirakler (Net)I-h 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)I-i 752.672 0 752.672 669.736 0 669.736Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar752.672 0 752.672 669.736 0 669.736Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)I-j 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)149.515 0 149.515 148.917 0 148.917MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)48.160 0 48.160 51.007 0 51.007Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer48.160 0 48.160 51.007 0 51.007YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)I-m 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI0 0 0 2.829 0 2.829ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞII-n 0 0 0 24.389 0 24.389DİĞER AKTİFLER (Net)I-p 360.543 4.246 364.789 423.468 3.954 427.422VARLIKLAR TOPLAMI20.412.496 22.614.561 43.027.057 17.934.422 20.080.218 38.014.640YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUATII-a 8.998.900 20.245.424 29.244.324 6.293.972 18.340.691 24.634.663ALINAN KREDİLERII-c 9.069 3.065.306 3.074.375 10.553 3.775.895 3.786.448PARA PİYASALARINA BORÇLAR103.612 444.672 548.284 1.295 210.613 211.908İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)II-d 0 0 0 0 0 0Bonolar0 0 0 0 0 0Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller0 0 0 0 0 0FONLAR0 0 0 0 0 0Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLERII-b 0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLERII-g 425.066 273.064 698.130 871.052 158.407 1.029.459Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı312.089 190.325 502.414 735.350 107.245 842.595Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı112.977 82.739 195.716 135.702 51.162 186.864FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)II-f 78.246 0 78.246 74.211 0 74.211KARŞILIKLARII-h 71.105 183.182 254.287 85.030 161.447 246.477Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı54.758 0 54.758 69.674 0 69.674Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar16.347 183.182 199.529 15.356 161.447 176.803CARİ VERGİ BORCUII-i 79.468 0 79.468 49.701 0 49.701ERTELENMİŞ VERGİ BORCUII-i 27.188 0 27.188 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)II-j 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARIII-k 0 3.676.072 3.676.072 0 3.347.213 3.347.213Krediler0 3.676.072 3.676.072 0 3.347.213 3.347.213Diğer Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERII-e 725.952 1.736.342 2.462.294 493.305 1.666.846 2.160.151ÖZKAYNAKLARII-l 2.700.673 183.716 2.884.389 2.464.139 10.270 2.474.409Ödenmiş Sermaye1.890.000 0 1.890.000 1.890.000 0 1.890.000Sermaye Yedekleri-2.532 0 -2.532 -2.532 0 -2.532Hisse Senedi İhraç Primleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri-2.532 0 -2.532 -2.532 0 -2.532Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler23.783 0 23.783 24.222 0 24.222Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler140.990 183.716 324.706 123.047 10.270 133.317Kar Yedekleri429.402 0 429.402 124.587 0 124.587Yasal Yedekler31.287 0 31.287 25.728 0 25.728Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler398.010 0 398.010 98.754 0 98.754Diğer Kar Yedekleri105 0 105 105 0 105Kar veya Zarar219.030 0 219.030 304.815 0 304.815Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı15.708 0 15.708 0 0 0Dönem Net Kâr veya Zararı203.322 0 203.322 304.815 0 304.815Azınlık Payları0 0 0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI13.219.279 29.807.778 43.027.057 10.343.258 27.671.382 38.014.640Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİIV-a 1.039.752 495.496Kredilerden Alınan Faizler774.497 381.777Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler9.276 6.355Bankalardan Alınan Faizler7.601 6.214Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler27.897 8.970Menkul Değerlerden Alınan Faizler54.180 20.024Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar1.237 908Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar33.795 10.380İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler19.148 8.736Finansal Kiralama Faiz Gelirleri0 0Diğer Faiz GelirleriIV-k 166.301 72.156FAİZ GİDERLERİ (-)IV-b -815.222 -391.312Mevduata Verilen Faizler-387.948 -221.635Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-52.189 -40.412Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-1.290 -1.227İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler0 0Kiralama Faiz Giderleri-2.961 -2.919Diğer Faiz GiderleriIV-k -370.834 -125.119NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ224.530 104.184NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ12.371 7.506Alınan Ücret ve Komisyonlar21.571 12.876Gayri Nakdi Kredilerden9.161 8.632DiğerIV-k 12.410 4.244Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-9.200 -5.370Gayri Nakdi Kredilere-6 -12DiğerIV-k -9.194 -5.358TEMETTÜ GELİRLERİ0 0TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)IV-c 63.095 57.934Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)2.354 8.836Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)5.043 31.606Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)55.698 17.492DİĞER FAALİYET GELİRLERİIV-d 27.068 28.419FAALİYET BRÜT KÂRI327.064 198.043BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )IV-e 64.775 -42.159DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )IV-e -2.918 0PERSONEL GİDERLERİ (-)-98.210 -57.621DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)IV-f -87.166 -52.017NET FAALİYET KARI (ZARARI)203.545 46.246BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)43.246 13.919NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)IV-g 246.791 60.165SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)IV-h -43.469 -9.632Cari Vergi Karşılığı-36.210 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-163.202 -118.032Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi155.943 108.400SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)IV-i 203.322 50.533DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0Cari Vergi Karşılığı0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARIIV-j 203.322 50.533Grubun Karı (Zararı)203.322 50.533Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030429BIST