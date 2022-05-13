***BRGAN* *BUR*** BURGAN BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***BRGAN******BUR*** BURGAN BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı BakiyelerII-l 1.535.000 0 0 -736 23.452 -5.496 0 0 0 3.592 -10.237 0 398.179 -273.697 0 1.670.057 0 1.670.057TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye1.535.000 0 0 -736 23.452 -5.496 0 0 0 3.592 -10.237 0 398.179 -273.697 0 1.670.057 0 1.670.057Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 -10.509 97.825 0 0 0 50.533 137.849 0 137.849Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı355.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 355.000 0 355.000İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 -1.754 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.754 0 -1.754Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -273.697 273.697 0 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -273.697 273.697 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler1.890.000 0 0 -2.490 23.452 -5.496 0 0 0 -6.917 87.588 0 124.482 0 50.533 2.161.152 0 2.161.152Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı BakiyelerII-l 1.890.000 0 0 -2.532 34.176 -9.954 0 0 0 -52.206 185.523 0 124.587 304.815 0 2.474.409 0 2.474.409TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye1.890.000 0 0 -2.532 34.176 -9.954 0 0 0 -52.206 185.523 0 124.587 304.815 0 2.474.409 0 2.474.409Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 -948 509 0 0 0 9.024 182.365 0 0 0 203.322 394.272 0 394.272Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.708 0 15.708 0 15.708Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 304.815 -304.815 0 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 304.815 -304.815 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler1.890.000 0 0 -2.532 33.228 -9.445 0 0 0 -43.182 367.888 0 429.402 15.708 203.322 2.884.389 0 2.884.389Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER16.096.502 66.863.498 82.960.000 13.597.786 53.743.963 67.341.749GARANTİ VE KEFALETLERIII-a-2-3 2.284.957 5.935.790 8.220.747 1.664.992 5.381.558 7.046.550Teminat Mektupları1.927.407 1.519.302 3.446.709 1.592.992 1.495.196 3.088.188Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler9.542 617 10.159 13.542 562 14.104Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler0 0 0 0 0 0Diğer Teminat Mektupları1.917.865 1.518.685 3.436.550 1.579.450 1.494.634 3.074.084Banka Kredileri0 189.257 189.257 0 209.466 209.466İthalat Kabul Kredileri0 189.257 189.257 0 209.466 209.466Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler0 3.424.175 3.424.175 0 2.515.966 2.515.966Belgeli Akreditifler0 3.424.175 3.424.175 0 2.515.966 2.515.966Diğer Akreditifler0 0 0 0 0 0Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden357.550 803.056 1.160.606 72.000 1.160.930 1.232.930Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLERIII-a-1 851.981 3.732.847 4.584.828 1.243.073 1.127.229 2.370.302Cayılamaz Taahhütler851.981 3.732.847 4.584.828 1.243.073 1.127.229 2.370.302Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri317.078 3.732.847 4.049.925 785.280 1.127.229 1.912.509Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri316.711 0 316.711 295.348 0 295.348Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri102.754 0 102.754 81.744 0 81.744İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri0 0 0 0 0 0Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler115.438 0 115.438 80.701 0 80.701Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR12.959.564 57.194.861 70.154.425 10.689.721 47.235.176 57.924.897Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar1.767.458 23.057.331 24.824.789 2.088.375 15.177.059 17.265.434Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler1.767.458 23.057.331 24.824.789 2.088.375 15.177.059 17.265.434Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler11.192.106 34.137.530 45.329.636 8.601.346 32.058.117 40.659.463Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri256.103 623.617 879.720 48.381 448.470 496.851Vadeli Döviz Alım İşlemleri250.849 192.631 443.480 43.169 201.015 244.184Vadeli Döviz Satım İşlemleri5.254 430.986 436.240 5.212 247.455 252.667Para ve Faiz Swap İşlemleri8.764.225 27.694.960 36.459.185 7.754.676 28.879.115 36.633.791Swap Para Alım İşlemleri391.458 15.168.515 15.559.973 543.994 14.059.378 14.603.372Swap Para Satım İşlemleri7.782.767 7.690.291 15.473.058 7.000.682 7.033.817 14.034.499Swap Faiz Alım İşlemleri295.000 2.418.077 2.713.077 105.000 3.892.960 3.997.960Swap Faiz Satım İşlemleri295.000 2.418.077 2.713.077 105.000 3.892.960 3.997.960Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları1.337.692 4.998.777 6.336.469 648.267 2.602.574 3.250.841Para Alım Opsiyonları499.417 2.503.741 3.003.158 545.677 960.786 1.506.463Para Satım Opsiyonları838.275 2.495.036 3.333.311 102.590 1.641.788 1.744.378Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri834.086 820.176 1.654.262 150.022 127.958 277.980Futures Para Alım İşlemleri551.079 275.910 826.989 111.427 39.987 151.414Futures Para Satım İşlemleri283.007 544.266 827.273 38.595 87.971 126.566Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER116.147.735 274.724.521 390.872.256 114.324.622 250.367.076 364.691.698EMANET KIYMETLER4.714.579 4.695.982 9.410.561 4.160.091 4.302.006 8.462.097Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları0 0 0 0 0 0Emanete Alınan Menkul Değerler2.413.033 3.624.424 6.037.457 1.948.822 2.878.374 4.827.196Tahsile Alınan Çekler1.855.939 219.404 2.075.343 1.937.439 253.096 2.190.535Tahsile Alınan Ticari Senetler23.543 13.949 37.492 20.454 13.707 34.161Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler422.064 838.205 1.260.269 253.376 1.156.829 1.410.205Emanet Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0REHİNLİ KIYMETLER111.212.980 270.027.209 381.240.189 109.944.355 246.065.070 356.009.425Menkul Kıymetler565.112 0 565.112 171.003 0 171.003Teminat Senetleri22.798.033 42.878.565 65.676.598 22.484.916 39.594.685 62.079.601Emtia3.825.154 5.354.539 9.179.693 3.718.689 4.914.930 8.633.619Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul72.943.191 95.037.175 167.980.366 73.481.708 87.762.595 161.244.303Diğer Rehinli Kıymetler11.081.490 126.756.930 137.838.420 10.088.039 113.792.860 123.880.899Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER220.176 1.330 221.506 220.176 0 220.176BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI132.244.237 341.588.019 473.832.256 127.922.408 304.111.039 432.033.447Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı586.135 103.093Alınan Faizler1.003.912 647.843Ödenen Faizler-795.238 -425.053Alınan Temettüler0 12Alınan Ücret ve Komisyonlar8.045 3.703Elde Edilen Diğer Kazançlar0 0Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar74.190 162.060Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-110.120 -65.503Ödenen Vergiler-7.689 -5.314DiğerVI-b 413.035 -214.655Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim1.143.186 -592.955Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-273.596 -33.368Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış53.358 -843.411Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-3.406.017 -53.316Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-590.171 -294.548Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)-140.516 111.058Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)4.635.850 1.183.566Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)-55.486 14.780Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)-102.639 -728.598Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)VI-b 1.022.403 50.882Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı1.729.321 -489.862YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-279.157 129.144İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-2.877 -2.204Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller296.135 55.362Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-556.559 -10.744Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar313.917 121.474Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-329.773 -200.038Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 165.294Diğer0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit0 355.000Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit0 0Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı0 0İhraç Edilen Sermaye Araçları0 355.000Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler0 0Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki EtkisiVI-b 49.917 72.374Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)1.500.081 66.656Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer VarlıklarVI-a 3.410.629 2.157.969Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer VarlıklarVI-a 4.910.710 2.224.625Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)203.322 50.533DİĞER KAPSAMLI GELİRLER190.950 87.316Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-439 0Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-439 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar191.389 87.316Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri7.681 -13.136Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)243.295 122.280Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-59.587 -21.828TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)394.272 137.849Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)3.537.102 8.480.599 12.017.701 3.983.893 6.679.992 10.663.885Nakit ve Nakit Benzerleri1.043.203 7.393.104 8.436.307 727.412 6.263.309 6.990.721Nakit Değerler ve Merkez BankasıI-a 352.236 6.720.766 7.073.002 451.718 5.940.133 6.391.851BankalarI-c 111.916 672.338 784.254 233.250 323.176 556.426Para Piyasalarından Alacaklar579.114 0 579.114 42.500 0 42.500Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-63 0 -63 -56 0 -56Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal VarlıklarI-b 57.102 352.682 409.784 16.198 118.796 134.994Devlet Borçlanma Senetleri2.968 38.247 41.215 599 1.789 2.388Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar54.134 314.435 368.569 15.599 117.007 132.606Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarI-d 740.348 208.331 948.679 573.771 110.379 684.150Devlet Borçlanma Senetleri732.674 190.540 923.214 566.097 93.408 659.505Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler7.674 17.791 25.465 7.674 16.971 24.645Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Türev Finansal VarlıklarI-l 1.696.449 526.482 2.222.931 2.666.512 187.508 2.854.020Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı478.099 96.967 575.066 1.097.495 62.808 1.160.303Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı1.218.350 429.515 1.647.865 1.569.017 124.700 1.693.717İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)15.838.245 16.946.112 32.784.357 12.574.054 16.219.020 28.793.074KredilerI-e-f 15.624.111 14.016.253 29.640.364 12.442.675 13.656.299 26.098.974Kiralama İşlemlerinden AlacaklarI-k 1.238.693 2.896.313 4.135.006 1.100.363 2.965.523 4.065.886Faktoring AlacaklarıI-e-f 0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal VarlıklarI-g 0 1.442.686 1.442.686 0 1.023.468 1.023.468Devlet Borçlanma Senetleri0 1.442.686 1.442.686 0 1.023.468 1.023.468Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları (-)I-e-f -1.024.559 -1.409.140 -2.433.699 -968.984 -1.426.270 -2.395.254SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)I-o 1.024.667 0 1.024.667 1.039.012 0 1.039.012Satış Amaçlı1.024.667 0 1.024.667 1.039.012 0 1.039.012Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI0 0 0 0 0 0İştirakler (Net)I-h 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)I-i 0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)I-j 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)931.924 0 931.924 815.278 0 815.278MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)51.230 0 51.230 53.411 0 53.411Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer51.230 0 51.230 53.411 0 53.411YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)I-m 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI5.841 0 5.841 3.181 0 3.181ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞII-n 27 0 27 24.416 0 24.416DİĞER AKTİFLER (Net)I-p 495.878 42.452 538.330 539.405 40.119 579.524VARLIKLAR TOPLAMI21.884.914 25.469.163 47.354.077 19.032.650 22.939.131 41.971.781YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUATII-a 8.942.122 19.916.081 28.858.203 6.077.888 18.285.287 24.363.175ALINAN KREDİLERII-c 363.372 7.470.090 7.833.462 182.243 8.087.012 8.269.255PARA PİYASALARINA BORÇLAR174.786 444.672 619.458 62.155 210.613 272.768İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)II-d 0 0 0 0 0 0Bonolar0 0 0 0 0 0Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller0 0 0 0 0 0FONLAR0 0 0 0 0 0Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLERII-b 0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLERII-g 293.713 110.623 404.336 516.741 71.046 587.787Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı244.566 94.727 339.293 429.359 40.318 469.677Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı49.147 15.896 65.043 87.382 30.728 118.110FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)II-f 79.988 0 79.988 76.060 0 76.060KARŞILIKLARII-h 77.689 183.182 260.871 93.583 161.447 255.030Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı60.598 0 60.598 77.483 0 77.483Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar17.091 183.182 200.273 16.100 161.447 177.547CARİ VERGİ BORCUII-i 80.597 0 80.597 60.533 0 60.533ERTELENMİŞ VERGİ BORCUII-i 68.915 0 68.915 13.440 0 13.440SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)II-j 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARIII-k 0 3.676.072 3.676.072 0 3.347.213 3.347.213Krediler0 3.676.072 3.676.072 0 3.347.213 3.347.213Diğer Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERII-e 809.405 1.778.381 2.587.786 551.187 1.700.924 2.252.111ÖZKAYNAKLARII-l 2.700.673 183.716 2.884.389 2.464.139 10.270 2.474.409Ödenmiş Sermaye1.890.000 0 1.890.000 1.890.000 0 1.890.000Sermaye Yedekleri-2.532 0 -2.532 -2.532 0 -2.532Hisse Senedi İhraç Primleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri-2.532 0 -2.532 -2.532 0 -2.532Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler23.783 0 23.783 24.222 0 24.222Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler140.990 183.716 324.706 123.047 10.270 133.317Kar Yedekleri429.402 0 429.402 124.587 0 124.587Yasal Yedekler31.287 0 31.287 25.728 0 25.728Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler398.010 0 398.010 98.754 0 98.754Diğer Kar Yedekleri105 0 105 105 0 105Kar veya Zarar219.030 0 219.030 304.815 0 304.815Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı15.708 0 15.708 0 0 0Dönem Net Kâr veya Zararı203.322 0 203.322 304.815 0 304.815Azınlık Payları0 0 0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI13.591.260 33.762.817 47.354.077 10.097.969 31.873.812 41.971.781Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİIV-a 1.123.202 564.853Kredilerden Alınan Faizler774.497 381.777Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler9.276 6.355Bankalardan Alınan Faizler13.374 9.146Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler27.897 8.970Menkul Değerlerden Alınan Faizler54.185 20.029Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar1.242 913Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar33.795 10.380İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler19.148 8.736Finansal Kiralama Faiz Gelirleri86.418 61.709Diğer Faiz GelirleriIV-l 157.555 76.867FAİZ GİDERLERİ (-)IV-b -846.123 -419.498Mevduata Verilen Faizler-386.109 -221.535Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-99.700 -77.011Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-2.657 -1.227İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler0 0Kiralama Faiz Giderleri-2.961 -2.919Diğer Faiz GiderleriIV-l -354.696 -116.806NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ277.079 145.355NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ14.460 8.747Alınan Ücret ve Komisyonlar24.483 14.891Gayri Nakdi Kredilerden9.142 8.525DiğerIV-l 15.341 6.366Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-10.023 -6.144Gayri Nakdi Kredilere-224 -26DiğerIV-l -9.799 -6.118TEMETTÜ GELİRLERİIV-c 0 12TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)IV-d 53.947 64.193Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)5.293 8.764Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)1.559 120.999Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)47.095 -65.570DİĞER FAALİYET GELİRLERİIV-e 61.089 40.922FAALİYET BRÜT KÂRI406.575 259.229BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )IV-f 74.204 -61.490DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )IV-f -2.918 -900PERSONEL GİDERLERİ (-)-110.120 -65.503DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)IV-g -107.556 -68.218NET FAALİYET KARI (ZARARI)260.185 63.118BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)IV-h 260.185 63.118SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)IV-i -56.863 -12.585Cari Vergi Karşılığı-36.210 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-181.504 -143.602Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi160.851 131.017SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)IV-j 203.322 50.533DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0Cari Vergi Karşılığı0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARIIV-k 203.322 50.533Grubun Karı (Zararı)203.322 50.533Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030431BIST