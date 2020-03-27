***BRGAN* *BUR*** BURGAN BANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.03.2020 11:08
***BRGAN******BUR*** BURGAN BANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.03.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamızın 26 Mart 2020 tarihinde gerçekleşen Genel Kurul Toplantısına ait tutanak ektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832573
BIST
12:2689.895
En Yüksek
|Değişim
|: -1,78%
|| -1.632,26
|Açılış
|: 91.834
|
|Önceki Kapanış
|: 91.528
|
92.299
En Düşük
89.417
12:266,4648
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 0,0693
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
6,4665
En Düşük
6,3903
12:267,1158
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,0560
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
7,1206
En Düşük
7,0479
12:26336,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 1,14
|Açılış
|: 336,29
|
|Önceki Kapanış
|: 335,50
|
337,11
En Düşük
333,90
BIST En Aktif Hisseler
|COSMO
|2,20
|37
|% 10,00
|
|SODSN
|15,12
|21.319
|% 9,96
|
|TIRE
|5,20
|6.148.132
|% 9,94
|
|UZERB
|2,56
|6.697
|% 9,87
|
|EKIZ
|1,24
|13.465
|% 9,73
|
|QNBFL
|116,10
|2.661.275
|% -9,93
|
|RTALB
|5,76
|5.982.458
|% -9,86
|
|GLRYH
|2,40
|4.306.383
|% -9,77
|
|BRKSN
|2,69
|5.845.019
|% -9,12
|
|MPARK
|13,92
|25.797.195
|% -9,02
|
|THYAO
|9,15
|737.627.838
|% -1,08
|
|GARAN
|8,01
|372.693.334
|% 0,88
|
|ASELS
|23,52
|344.004.723
|% -3,05
|
|IPEKE
|7,68
|174.443.520
|% -3,03
|
|KOZAA
|9,32
|170.922.168
|% -4,99
|
|IHLGM
|0,85
|93.854.601
|% 1,19
|
|IHLAS
|0,44
|41.719.780
|% -4,35
|
|ODAS
|1,30
|119.132.795
|% -2,26
|
|THYAO
|9,15
|737.627.838
|% -1,08
|
|YKBNK
|1,91
|139.609.283
|% -1,55
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8603
|7,8998
|% 1,01
|
|Frank
|6,6793
|6,7196
|% 0,99
|
|Riyal
|1,7162
|1,7248
|% 1,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.618
|1.621
|-10,33
|
|Altın Gr.
|335
|336
|0,14
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,40
|14,46
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|2,98
|2,98
|0,02
|
|B. Petrol
|26,02
|26,02
|-0,32
|