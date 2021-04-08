***BRGAN* *BUR*** BURGAN BANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.04.2021 22:57
***BRGAN******BUR*** BURGAN BANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.04.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamızın 09.03.2021 tarihli özel durum açıklamasında belirtildiği üzere Bankamız Yönetim Kurulu'nun 24.02.2021 tarih ve 2021/06 sayılı Kararı ile 1.535.000.000 TL olan Bankamız sermayesinin, 4.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak üzere 355.000.000 TL arttırılarak 1.890.000.000 TL'ye çıkartılmasına ilişkin olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan gerekli izin alınmış, bu doğrultuda artırılan sermaye tutarının sermaye hesabına eklenmesi için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)'na başvuruda bulunulmuştu. Söz konusu başvurumuza istinaden BDDK tarafından Bankamız ödenmiş sermayesinin 1.535.000.000 TL'den 1.890.000.000 TL'ye çıkartılmasına ilişkin işlemlerin tekemmül ettirilmesinde sakınca bulunmadığı bildirilmiştir. Bu çerçevede, hissedarlar tarafından gönderilen sermaye tutarı ödenmiş sermaye hesabına aktarılmış, tescil için gerekli işlemler başlatılmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/925951
BIST
18:051.417
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -1,34
|Açılış
|: 1.422
|
|Önceki Kapanış
|: 1.418
|
1.430
En Düşük
1.415
18:058,1395
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0067
|Açılış
|: 8,1450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1700
|
8,1790
En Düşük
8,1257
18:059,7208
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0302
|Açılış
|: 9,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7200
|
9,7370
En Düşük
9,6545
18:05459,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 4,52
|Açılış
|: 459,83
|
|Önceki Kapanış
|: 455,31
|
461,56
En Düşük
454,35
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SILVR
|6,71
|28.428.183
|% 10,00
|
|SAMAT
|6,82
|42.200.762
|% 10,00
|
|FRIGO
|51,85
|70.978.874
|% 9,99
|
|MTRKS
|37,26
|250.462
|% 9,98
|
|GLRYH
|3,64
|12.787.672
|% 9,97
|
|UTPYA
|21,82
|6.045.798
|% -9,98
|
|TRILC
|47,94
|34.118.898
|% -9,97
|
|SNKRN
|41,76
|3.162.050
|% -9,96
|
|IDEAS
|76,05
|3.875.889
|% -9,46
|
|IZFAS
|9,62
|42.334.503
|% -8,64
|
|BJKAS
|10,17
|789.550.627
|% 9,95
|
|GARAN
|6,76
|744.941.747
|% -1,17
|
|KRDMD
|7,43
|657.363.556
|% 0,95
|
|DOHOL
|3,36
|636.281.917
|% 3,38
|
|THYAO
|12,53
|632.852.403
|% -2,49
|
|DOHOL
|3,36
|636.281.917
|% 3,38
|
|EKGYO
|1,93
|329.282.278
|% -2,03
|
|YKBNK
|2,18
|264.831.153
|% -0,91
|
|GARAN
|6,76
|744.941.747
|% -1,17
|
|TSKB
|1,41
|141.089.853
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1379
|8,1395
|% -0,08
|
|Euro
|9,6789
|9,7208
|% 0,31
|
|Sterlin
|11,1337
|11,1895
|% -0,25
|
|Frank
|8,7642
|8,8170
|% 0,38
|
|Riyal
|2,1617
|2,1726
|% -0,21
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.758
|1.758
|20,00
|
|Altın Gr.
|460
|460
|4,47
|
|Cumhuriyet
|3.044
|3.090
|16,00
|
|Tam
|3.031
|3.107
|16,00
|
|Yarım
|1.465
|1.503
|7,73
|
|Çeyrek
|735
|752
|3,87
|
|Gümüş.Ons
|25,49
|25,52
|0,36
|
|Gümüş Gr.
|6,66
|6,68
|0,08
|
|B. Petrol
|63,36
|63,36
|0,20
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59EDIP
Yüzde -3.64 oranında düşüşle 3.18 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 309, 021 adet işlem
-
17:58PENGD
Yüzde 4.56 oranında artışla 4.13 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 168, 116 adet işlem
-
17:57CRFSA
Yüzde 5.20 oranında artışla 56.60 lira fiyatla işlem gören hissede 183, 127 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 03 kaybederek (% 0.00 ) 1, 454
-
17:56XU100
Endeks 1, 419 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 07 üstünde . İşlem hacmi 14, 154.00 milyon TL de