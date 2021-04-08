***BRGAN* *BUR*** BURGAN BANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BRGAN******BUR*** BURGAN BANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi08.04.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamızın 09.03.2021 tarihli özel durum açıklamasında belirtildiği üzere Bankamız Yönetim Kurulu'nun 24.02.2021 tarih ve 2021/06 sayılı Kararı ile 1.535.000.000 TL olan Bankamız sermayesinin, 4.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak üzere 355.000.000 TL arttırılarak 1.890.000.000 TL'ye çıkartılmasına ilişkin olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan gerekli izin alınmış, bu doğrultuda artırılan sermaye tutarının sermaye hesabına eklenmesi için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)'na başvuruda bulunulmuştu. Söz konusu başvurumuza istinaden BDDK tarafından Bankamız ödenmiş sermayesinin 1.535.000.000 TL'den 1.890.000.000 TL'ye çıkartılmasına ilişkin işlemlerin tekemmül ettirilmesinde sakınca bulunmadığı bildirilmiştir. Bu çerçevede, hissedarlar tarafından gönderilen sermaye tutarı ödenmiş sermaye hesabına aktarılmış, tescil için gerekli işlemler başlatılmıştır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/925951BIST