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***BRGAN* *BUR*** BURGAN BANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

08.04.2021 22:57



***BRGAN******BUR*** BURGAN BANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.04.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Bankamızın 09.03.2021 tarihli özel durum açıklamasında belirtildiği üzere Bankamız Yönetim Kurulu'nun 24.02.2021 tarih ve 2021/06 sayılı  Kararı ile 1.535.000.000 TL olan Bankamız sermayesinin, 4.000.000.000  TL kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak üzere 355.000.000 TL arttırılarak  1.890.000.000 TL'ye çıkartılmasına ilişkin  olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan gerekli izin alınmış, bu doğrultuda artırılan sermaye tutarının sermaye hesabına eklenmesi için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)'na başvuruda bulunulmuştu. Söz konusu başvurumuza istinaden BDDK tarafından Bankamız ödenmiş sermayesinin 1.535.000.000 TL'den  1.890.000.000 TL'ye çıkartılmasına ilişkin işlemlerin tekemmül ettirilmesinde sakınca bulunmadığı bildirilmiştir. Bu çerçevede, hissedarlar tarafından gönderilen sermaye tutarı ödenmiş sermaye hesabına aktarılmış, tescil için gerekli işlemler başlatılmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/925951


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