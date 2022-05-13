***BRGAN* *BUR*** BURGAN BANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.05.2022 19:27
***BRGAN******BUR*** BURGAN BANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13/05/2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
12 Mayıs 2022 tarih ve 2022/19 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile 1.890.000.000TL olan Bankamız sermayesinin, 4.000.000.000TL kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak üzere 765.500.000TL arttırılarak 2.655.500.000TL'ye çıkarılmasına, sermaye artırımına ilişkin olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan gerekli izinlerin alınmasına, rüçhan hakkı kullanımı ile ilgili duyuruların yayımlanmasına ve sermaye artışının tescil ve ilanı için Genel Müdürlüğe yetki verilmesine karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030421
BIST
18:052.419
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 28,25
|Açılış
|: 2.416
|
|Önceki Kapanış
|: 2.391
|
2.427
En Düşük
2.397
18:0515,4773
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0933
|Açılış
|: 15,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4480
|
15,5144
En Düşük
15,3668
18:0516,1500
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,1442
|Açılış
|: 16,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,0600
|
16,1945
En Düşük
15,9645
18:05901,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 1,73
|Açılış
|: 901,32
|
|Önceki Kapanış
|: 899,59
|
910,09
En Düşük
895,04
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GZNMI
|40,48
|108.621.154
|% 10,00
|
|KNFRT
|6,60
|24.716.091
|% 10,00
|
|DURDO
|22,66
|41.817.146
|% 10,00
|
|KRONT
|41,80
|41.056.533
|% 10,00
|
|ULUUN
|12,55
|300.323.565
|% 9,99
|
|UFUK
|40,88
|935.702
|% -10,00
|
|SELVA
|11,54
|3.234.985
|% -9,98
|
|LIDFA
|5,59
|2.217.301
|% -9,98
|
|KAPLM
|62,70
|143.613.030
|% -9,98
|
|PKENT
|167,40
|230.105.112
|% -9,95
|
|THYAO
|42,48
|3.862.950.371
|% 1,48
|
|SAHOL
|19,29
|2.982.677.442
|% 1,79
|
|SISE
|19,71
|2.150.492.372
|% 0,56
|
|KRDMD
|15,67
|1.467.550.845
|% -0,63
|
|TUPRS
|256,20
|1.265.030.647
|% 1,55
|
|DOHOL
|3,81
|1.113.019.360
|% 4,67
|
|EKGYO
|2,69
|534.862.648
|% 0,75
|
|KARSN
|5,33
|885.726.983
|% 4,51
|
|SAHOL
|19,29
|2.982.677.442
|% 1,79
|
|YKBNK
|4,55
|619.405.483
|% -0,66
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,4757
|15,4773
|% 0,61
|
|Euro
|16,1294
|16,1500
|% 0,90
|
|Sterlin
|18,8777
|18,9723
|% 1,08
|
|Frank
|15,3884
|15,4811
|% 0,91
|
|Riyal
|4,1139
|4,1345
|% 0,79
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.812
|1.812
|-10,06
|
|Altın Gr.
|901
|901
|1,73
|
|Cumhuriyet
|6.094
|6.186
|-16,00
|
|Tam
|6.075
|6.231
|-8,35
|
|Yarım
|2.936
|3.014
|-4,04
|
|Çeyrek
|1.473
|1.507
|-2,02
|
|Gümüş.Ons
|20,98
|21,00
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|10,44
|10,45
|0,23
|
|B. Petrol
|111
|111
|3,88
|
Seans Raporu
18:05
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17:59DERIM
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BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 24, 57 artarak (% 1.15 ) 2, 169
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17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DENGE, BRMEN, GZNMI, ULUUN, KRONT, KONKA, EMNIS, GSDHO, IMASM, GLBMD
-
17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : PKENT, UFUK, KAPLM, SELVA, LIDFA