***BRGAN* *BUR*** BURGAN BANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BRGAN******BUR*** BURGAN BANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi13/05/2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar12 Mayıs 2022 tarih ve 2022/19 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile 1.890.000.000TL olan Bankamız sermayesinin, 4.000.000.000TL kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak üzere 765.500.000TL arttırılarak 2.655.500.000TL'ye çıkarılmasına, sermaye artırımına ilişkin olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan gerekli izinlerin alınmasına, rüçhan hakkı kullanımı ile ilgili duyuruların yayımlanmasına ve sermaye artışının tescil ve ilanı için Genel Müdürlüğe yetki verilmesine karar verilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030421BIST