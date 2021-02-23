***BRGAN* *BUR*** BURGAN BANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
23.02.2021 16:34
***BRGAN******BUR*** BURGAN BANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
Ali Murat DİNÇ Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Bankacı
Esra Aydın Operasyon ve Yönetim Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Bankacı
Cihan Vural İç Sistemler Genel Müdür Yardımcısı Bankacı
Rasim Levent Ergin İnsan Kaynakları, Eğitim ve Organizasyon Genel Müdür Yardımcısı Bankacı
Suat Kerem Sözügüzel Kurumsal ve Ticari Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Bankacı
BANU ERTÜRK Krediler İzleme ve Yasal Takip Genel Müdür Yardımcısı Bankacı
DARÇO AKKARANFİL Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Bankacı
ZEYNEP TERZİOĞLU Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Bankacı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911844
BIST
17:491.518
En Yüksek
|Değişim
|: -2,07%
|| -32,14
|Açılış
|: 1.558
|
|Önceki Kapanış
|: 1.551
|
1.560
En Düşük
1.515
17:497,0916
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 0,0706
|Açılış
|: 7,0670
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0500
|
7,1156
En Düşük
7,0039
17:498,6200
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 0,0872
|Açılış
|: 8,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5500
|
8,6426
En Düşük
8,5250
17:49409,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 1,70
|Açılış
|: 409,93
|
|Önceki Kapanış
|: 408,23
|
411,92
En Düşük
407,47
BIST En Aktif Hisseler17:49
|PGSUS
|84,15
|943.063.848
|% 10,00
|
|KRGYO
|7,71
|61.973.221
|% 9,99
|
|SAYAS
|19,27
|54.584.469
|% 9,99
|
|LINK
|46,96
|140.315.419
|% 9,98
|
|VAKFN
|19,39
|55.212.249
|% 9,98
|
|INVEO
|153,00
|73.479.325
|% -10,00
|
|TKNSA
|18,09
|88.517.145
|% -10,00
|
|GLBMD
|7,92
|18.714.505
|% -10,00
|
|ARTI
|5,85
|1.429.343
|% -10,00
|
|DIRIT
|8,02
|1.299.862
|% -9,99
|
|PETKM
|5,49
|4.227.170.910
|% 7,23
|
|THYAO
|13,30
|3.078.683.241
|% 5,22
|
|SASA
|36,32
|1.788.468.687
|% -9,97
|
|GUBRF
|81,55
|1.682.334.313
|% 4,08
|
|KOZAL
|133,90
|1.594.256.325
|% -3,32
|
|PETKM
|5,49
|4.227.170.910
|% 7,23
|
|EKGYO
|2,35
|1.007.455.700
|% -3,29
|
|IHLAS
|0,99
|369.476.236
|% -9,17
|
|TSKB
|1,81
|612.425.144
|% 1,69
|
|SKBNK
|1,44
|426.943.191
|% -2,70
|
|17:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0805
|7,0916
|% 1,01
|
|Euro
|8,6031
|8,6200
|% 1,02
|
|Sterlin
|9,9372
|9,9870
|% 1,01
|
|Frank
|7,8368
|7,8840
|% 0,51
|
|Riyal
|1,8841
|1,8936
|% 0,99
|
|17:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.797
|1.798
|-10,76
|
|Altın Gr.
|411
|411
|2,72
|
|Cumhuriyet
|2.731
|2.772
|23,00
|
|Tam
|2.719
|2.787
|23,95
|
|Yarım
|1.314
|1.348
|11,58
|
|Çeyrek
|659
|674
|5,80
|
|Gümüş.Ons
|27,36
|27,40
|-0,91
|
|Gümüş Gr.
|6,31
|6,32
|-0,06
|
|B. Petrol
|63,98
|63,98
|-0,38
|