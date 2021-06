***BRGAN* *BUR*** BURGAN BANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***BRGAN******BUR*** BURGAN BANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriOrtaklık YapısıOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)Burgan Bank K.P.S.C. 1.878.883.981,72 TRY 99,41Diğer 11.116.018,28 TRY 0,59TOPLAM 1890000000 TRY 100,00Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)EMİN HAKAN EMİNSOY Sardes Faktoring A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Carrefoursa Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi, Tosyalı Holding A.Ş. Yönetim Kurulu ÜyesiHALİL CANTEKİN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Denetim Komitesi BaşkanıOSAMA T. AL GHOUSSEIN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Denetim Komitesi Üyesi KUWAIT PROJECTS COMPANY HOLDING K.S.C.P. (?KIPCO?) Sr.Vice President & Deputy CEO, KAMCO ? Dubai Yönetim Kurulu Üyesi, FIMBANK Malta Yönetim Kurulu ÜyesiADRIAN ALEJANDRO GOSTUSKI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Denetim Komitesi Üyesi Burgan Bank K.P.S.C. Group Chief Operating Officer, Fim Bank Malta Yönetim Kurulu Üyesi, Latam Factors - Chile Yönetim Kurulu ÜyesiKHALED F.A.O. ALZOUMAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Burgan Bank K.P.S.C. Group CFO, Tunis International Bank Yönetim Kurulu Üyesi, Kuwait Clearing Company Yönetim Kurulu ÜyesiMEHMET ALEV GÖÇMEZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Petek Yatırım ve Yönetim Hizmetleri İnşaat San ve Gayrımenkul Ticaret Ltd Şti Kurucu Ortak, Falez Elektrik Üretim Kurucu Ortak, Yönetim Kurulu BaşkanıALİ MURAT DİNÇ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi BankacıHASAN KILIÇ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi BankacıSermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip ŞahıslarAdı-Soyadı GöreviAsude Sağna Fon Yönetimi ve Menkul Operasyon Bölüm Başkanıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943162BIST