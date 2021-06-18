***BRGAN* *BUR*** BURGAN BANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
18.06.2021 18:25
***BRGAN******BUR*** BURGAN BANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Burgan Bank K.P.S.C. 1.878.883.981,72 TRY 99,41
Diğer 11.116.018,28 TRY 0,59
TOPLAM 1890000000 TRY 100,00
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)
EMİN HAKAN EMİNSOY Sardes Faktoring A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Carrefoursa Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi, Tosyalı Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
HALİL CANTEKİN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Denetim Komitesi Başkanı
OSAMA T. AL GHOUSSEIN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Denetim Komitesi Üyesi KUWAIT PROJECTS COMPANY HOLDING K.S.C.P. (?KIPCO?) Sr.Vice President & Deputy CEO, KAMCO ? Dubai Yönetim Kurulu Üyesi, FIMBANK Malta Yönetim Kurulu Üyesi
ADRIAN ALEJANDRO GOSTUSKI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Denetim Komitesi Üyesi Burgan Bank K.P.S.C. Group Chief Operating Officer, Fim Bank Malta Yönetim Kurulu Üyesi, Latam Factors - Chile Yönetim Kurulu Üyesi
KHALED F.A.O. ALZOUMAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Burgan Bank K.P.S.C. Group CFO, Tunis International Bank Yönetim Kurulu Üyesi, Kuwait Clearing Company Yönetim Kurulu Üyesi
MEHMET ALEV GÖÇMEZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Petek Yatırım ve Yönetim Hizmetleri İnşaat San ve Gayrımenkul Ticaret Ltd Şti Kurucu Ortak, Falez Elektrik Üretim Kurucu Ortak, Yönetim Kurulu Başkanı
ALİ MURAT DİNÇ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı
HASAN KILIÇ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı
Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
Asude Sağna Fon Yönetimi ve Menkul Operasyon Bölüm Başkanı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943162
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