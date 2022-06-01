Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***BRGAN* *BUR*** BURGAN BANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

01.06.2022 14:21
***BRGAN* *BUR*** BURGAN BANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***BRGAN******BUR*** BURGAN BANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 2.650.997.718,52

Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Burgan Bank K.P.S.C. 2.639.881.700,24 TRY 99,58
Diğer 11.116.018,28 TRY 0,42
TOPLAM 2.650.997.718,52 TRY 100,00




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033837


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
15:202.578
Değişim :  1,19% |  30,43
Açılış :  2.554  
Önceki Kapanış :  2.547  
En Yüksek
2.586 En Düşük
2.554
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler15:18
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MZHLD 80,55 17.744.032 % 9,97  
OZRDN 12,91 2.106.165 % 9,97  
MRGYO 1,69 26.398.754 % 9,74  
AKSEN 23,12 307.947.554 % 9,47  
PENTA 492,90 68.677.107 % 9,17  
daha fazla
15:18 Alış Satış %  
Dolar 16,4454 16,4544 % 0,36  
Euro 17,6506 17,6698 % 0,27  
Sterlin 20,6312 20,7347 % 0,08  
Frank 17,0319 17,1345 % 0,03  
Riyal 4,3750 4,3969 % 0,30  
daha fazla
15:18 Alış Satış %  
Altın Ons 1.834 1.835 -2,93  
Altın Gr. 970 970 0,31  
Cumhuriyet 6.442 6.539 -36,00  
Tam 6.426 6.586 -16,53  
Yarım 3.106 3.186 -8,00  
Çeyrek 1.558 1.593 -4,00  
Gümüş.Ons 21,70 21,74 0,16  
Gümüş Gr. 11,44 11,46 0,08  
B. Petrol 117 117 1,27  
Seans Raporu 15:18
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru