***BRGAN* *BUR*** BURGAN BANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
01.06.2022 14:21
***BRGAN******BUR*** BURGAN BANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 2.650.997.718,52
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Burgan Bank K.P.S.C. 2.639.881.700,24 TRY 99,58
Diğer 11.116.018,28 TRY 0,42
TOPLAM 2.650.997.718,52 TRY 100,00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033837
BIST
15:202.578
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 30,43
|Açılış
|: 2.554
|
|Önceki Kapanış
|: 2.547
|
2.586
En Düşük
2.554
15:2016,4548
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0594
|Açılış
|: 16,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4050
|
16,4548
En Düşük
16,3733
15:2017,6882
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0665
|Açılış
|: 17,6050
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5300
|
17,6882
En Düşük
17,5427
15:20969,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,31
|Açılış
|: 969,70
|
|Önceki Kapanış
|: 969,39
|
972,08
En Düşük
963,95
BIST En Aktif Hisseler15:18
|MZHLD
|80,55
|17.744.032
|% 9,97
|
|OZRDN
|12,91
|2.106.165
|% 9,97
|
|MRGYO
|1,69
|26.398.754
|% 9,74
|
|AKSEN
|23,12
|307.947.554
|% 9,47
|
|PENTA
|492,90
|68.677.107
|% 9,17
|
|PSGYO
|12,96
|246.745.183
|% -10,00
|
|AVGYO
|2,85
|29.092.196
|% -8,36
|
|AVTUR
|2,16
|2.154.975
|% -6,49
|
|MEPET
|3,29
|20.174.398
|% -6,27
|
|METRO
|1,12
|70.872.611
|% -5,88
|
|THYAO
|49,60
|2.900.802.890
|% -0,60
|
|SASA
|37,98
|1.522.336.765
|% 4,11
|
|KRDMD
|14,93
|1.237.627.692
|% 1,56
|
|SISE
|21,18
|1.162.134.877
|% 0,95
|
|SAHOL
|20,90
|1.052.482.634
|% -1,51
|
|EKGYO
|2,85
|881.047.131
|% -0,70
|
|YKBNK
|4,75
|899.980.052
|% 3,04
|
|KARSN
|7,31
|1.028.581.015
|% 4,58
|
|DOHOL
|4,07
|544.781.990
|% 1,50
|
|SKBNK
|1,29
|148.621.372
|% 0,78
|
|15:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,4454
|16,4544
|% 0,36
|
|Euro
|17,6506
|17,6698
|% 0,27
|
|Sterlin
|20,6312
|20,7347
|% 0,08
|
|Frank
|17,0319
|17,1345
|% 0,03
|
|Riyal
|4,3750
|4,3969
|% 0,30
|
|15:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.834
|1.835
|-2,93
|
|Altın Gr.
|970
|970
|0,31
|
|Cumhuriyet
|6.442
|6.539
|-36,00
|
|Tam
|6.426
|6.586
|-16,53
|
|Yarım
|3.106
|3.186
|-8,00
|
|Çeyrek
|1.558
|1.593
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|21,70
|21,74
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|11,44
|11,46
|0,08
|
|B. Petrol
|117
|117
|1,27
|