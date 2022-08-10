***BRGFK*** BURGAN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
10.08.2022 12:20
***BRGFK*** BURGAN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
Maslak Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi No:13 Kat:12 34485 Maslak- Sarıyer / İstanbul (212) 371 42 22 (212) 284 23 33
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Özden Erdoğan Genel Müdür Yardımcısı (212) 371 42 22 oerdogan@burganleasing.com.tr
Zeynep Kırgız Bölüm Müdürü (212) 371 42 22 zkirgiz@burganleasing.com.tr
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi
Sermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon Kullanıcısı
Borçlanma Aracı 600000000 TRY Yurtiçi 31.03.2022 31.03.2023 Nitelikli Yatırımcıya Satış
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Kayıtlı Sermaye Tavanı 500.000.000
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 320.000.000
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Burgan Bank A.Ş. 319.998.030,72 TRY 99,9994
Diğer 1.969,28 TRY 0,0006
TOPLAM
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
ALİ MURAT DİNÇ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı 18.02.2014 Yönetim Kurulu Başkan Vekili Burgan Bank A.Ş. - Genel Müdür Evet 0 Denetim ve Risk Komitesi-Başkan, Kredi Komitesi-Başkan
SUAT KEREM SÖZÜGÜZEL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 21.04.2016 Yönetim Kurulu Üyesi Burgan Bank A.Ş. - Genel Müdür Yardımcısı Evet 0 Kredi Komitesi - Yedek Üye
BANU ERTÜRK Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 29.03.2019 Yönetim Kutulu Üyesi Burgan Bank A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Evet 0 Denetim ve Risk Komitesi-Üye
ZEYNEP BOZKURT Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 05.02.2021 Yönetim Kurulu Üyesi Burgan Bank A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Evet 0 Denetim ve Risk Komitesi-Üye
YENER YAZLALI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 25.03.2022 Burgan Bank A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Evet 0 Kredi Komitesi-Üye
AYDIN YUSUFOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 02.11.2020 Genel Müdür Yardımcısı, Genel Müdür Vekili Evet 0 Kredi Komitesi-Üye
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
AYDIN YUSUFOĞLU Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Finans Sektörü Profesyoneli Genel Müdür Yardımcısı, Genel Müdür Vekili
ÖZDEN ERDOĞAN Genel Müdür Yardımcısı Finans Sektörü Profesyoneli
HAKAN TURAN PALA Genel Müdür Yardımcısı Finans Sektörü Profesyoneli
SANİYE YEŞİLBAŞ Genel Müdür Yardımcısı Finans Sektörü Profesyoneli
MEHMET AKİF ÖZKAN Genel Müdür Yardımcısı Finans Sektörü Profesyoneli
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054068
BIST