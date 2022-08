***BRGFK*** BURGAN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***BRGFK*** BURGAN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon FaksMaslak Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi No:13 Kat:12 34485 Maslak- Sarıyer / İstanbul (212) 371 42 22 (212) 284 23 33Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoÖzden Erdoğan Genel Müdür Yardımcısı (212) 371 42 22 oerdogan@burganleasing.com.trZeynep Kırgız Bölüm Müdürü (212) 371 42 22 zkirgiz@burganleasing.com.trPazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları BilgileriOrtaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin BilgiSermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon KullanıcısıBorçlanma Aracı 600000000 TRY Yurtiçi 31.03.2022 31.03.2023 Nitelikli Yatırımcıya SatışSermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriKayıtlı Sermaye Tavanı 500.000.000Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 320.000.000Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiOrtaklık YapısıOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)Burgan Bank A.Ş. 319.998.030,72 TRY 99,9994Diğer 1.969,28 TRY 0,0006TOPLAMYönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviALİ MURAT DİNÇ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı 18.02.2014 Yönetim Kurulu Başkan Vekili Burgan Bank A.Ş. - Genel Müdür Evet 0 Denetim ve Risk Komitesi-Başkan, Kredi Komitesi-BaşkanSUAT KEREM SÖZÜGÜZEL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 21.04.2016 Yönetim Kurulu Üyesi Burgan Bank A.Ş. - Genel Müdür Yardımcısı Evet 0 Kredi Komitesi - Yedek ÜyeBANU ERTÜRK Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 29.03.2019 Yönetim Kutulu Üyesi Burgan Bank A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Evet 0 Denetim ve Risk Komitesi-ÜyeZEYNEP BOZKURT Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 05.02.2021 Yönetim Kurulu Üyesi Burgan Bank A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Evet 0 Denetim ve Risk Komitesi-ÜyeYENER YAZLALI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 25.03.2022 Burgan Bank A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Evet 0 Kredi Komitesi-ÜyeAYDIN YUSUFOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 02.11.2020 Genel Müdür Yardımcısı, Genel Müdür Vekili Evet 0 Kredi Komitesi-ÜyeYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerAYDIN YUSUFOĞLU Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Finans Sektörü Profesyoneli Genel Müdür Yardımcısı, Genel Müdür VekiliÖZDEN ERDOĞAN Genel Müdür Yardımcısı Finans Sektörü ProfesyoneliHAKAN TURAN PALA Genel Müdür Yardımcısı Finans Sektörü ProfesyoneliSANİYE YEŞİLBAŞ Genel Müdür Yardımcısı Finans Sektörü ProfesyoneliMEHMET AKİF ÖZKAN Genel Müdür Yardımcısı Finans Sektörü Profesyonelihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054068BIST