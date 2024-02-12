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***BRGFK*** BURGAN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

12.02.2024 23:17
***BRGFK*** BURGAN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)


***BRGFK*** BURGAN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
12/02/2024
Karar Sayısı
2024/11
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

31.12.2023 Sorumluluk beyanı ilişikte pdf. olarak verilmektedir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1248982


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SMRTG 71,90 1.004.775.215 % 0,00  
OBASE 48,82 68.196.013 % 0,00  
SKBNK 5,21 653.032.999 % 0,00  
AKFGY 2,50 717.076.002 % 0,00  
CIMSA 38,88 1.018.962.383 % 0,00  
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Euro 33,0370 33,1527 % 0,10  
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Frank 34,9361 35,1465 % 0,00  
Riyal 8,1664 8,2073 % -0,01  
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18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 22,67 22,71 % 0,66  
Platin 891,57 894,50 % 0,66  
Paladyum 896,81 898,56 % 0,66  
Brent Pet. 82,00 82,00 % 0,66  
Altın Ons 2.019,75 2.020,37 % 0,66  
Seans Raporu 18:05
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