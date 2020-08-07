***BRISA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.08.2020 11:39
***BRISA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BRISA]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BRISA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866567
BIST
15:541.038
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 3,53
|Açılış
|: 1.030
|
|Önceki Kapanış
|: 1.034
|
1.045
En Düşük
985
15:547,2108
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0178
|Açılış
|: 7,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4600
|
7,3707
En Düşük
7,1239
15:548,5273
En Yüksek
|Değişim
|: -0,99%
|| -0,0851
|Açılış
|: 8,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7750
|
8,7220
En Düşük
8,4296
15:54476,23
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -3,20
|Açılış
|: 476,23
|
|Önceki Kapanış
|: 479,43
|
488,48
En Düşük
470,89
BIST En Aktif Hisseler
|ISBIR
|1.298,00
|185.260
|% 10,00
|
|ALCAR
|78,20
|6.490.182
|% 9,99
|
|TKURU
|41,68
|1.671.368
|% 9,97
|
|MSGYO
|2,87
|7.323.544
|% 9,96
|
|GLRYH
|18,23
|67.417.394
|% 9,95
|
|BFREN
|695,70
|637.261
|% -10,00
|
|KENT
|1.422,00
|965.538
|% -10,00
|
|PKENT
|626,40
|2.667.211
|% -10,00
|
|ORMA
|9,72
|22.084
|% -10,00
|
|ROYAL
|2,52
|6.484.930
|% -10,00
|
|EKGYO
|1,80
|2.074.558.997
|% -4,76
|
|ASELS
|15,88
|1.241.123.961
|% 3,99
|
|GARAN
|6,46
|1.117.558.228
|% -0,15
|
|SISE
|5,94
|1.075.516.081
|% 3,30
|
|GUSGR
|5,23
|712.880.487
|% 2,15
|
|EKGYO
|1,80
|2.074.558.997
|% -4,76
|
|KRDMD
|2,53
|509.339.434
|% -2,32
|
|TSKB
|1,02
|187.753.894
|% -1,92
|
|SISE
|5,94
|1.075.516.081
|% 3,30
|
|GARAN
|6,46
|1.117.558.228
|% -0,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,3866
|9,4337
|% -0,86
|
|Frank
|7,8494
|7,8967
|% -0,77
|
|Riyal
|1,9094
|1,9189
|% -0,61
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.058
|2.058
|-5,15
|
|Altın Gr.
|476
|476
|-3,20
|
|Cumhuriyet
|3.121
|3.230
|-114,30
|
|Tam
|3.215
|3.411
|-49,60
|
|Yarım
|1.561
|1.622
|-54,90
|
|Çeyrek
|783
|830
|-14,10
|
|Gümüş.Ons
|28,47
|28,52
|-0,43
|
|Gümüş Gr.
|6,61
|6,63
|-0,10
|
|B. Petrol
|44,92
|44,92
|-0,17
|