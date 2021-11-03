***BRISA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.11.2021 13:01
***BRISA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BRISA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974248
BIST
14:541.534
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,61
|Açılış
|: 1.533
|
|Önceki Kapanış
|: 1.533
|
1.541
En Düşük
1.492
14:549,6940
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 0,0916
|Açılış
|: 9,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5550
|
9,7797
En Düşük
9,5937
14:5411,2425
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 0,1192
|Açılış
|: 11,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0600
|
11,4078
En Düşük
11,1061
14:54554,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 2,67
|Açılış
|: 554,72
|
|Önceki Kapanış
|: 552,05
|
560,35
En Düşük
549,46
BIST En Aktif Hisseler14:54
|IHAAS
|5,06
|27.410.546
|% 10,00
|
|TUREX
|13,35
|77.151.229
|% 9,97
|
|ALBRK
|1,92
|102.335.392
|% 9,71
|
|PRKAB
|24,60
|166.306.514
|% 9,53
|
|DOBUR
|70,35
|41.295.129
|% 9,24
|
|CANTE
|12,92
|102.205.034
|% -9,97
|
|NUGYO
|11,38
|32.173.741
|% -9,97
|
|KARYE
|19,79
|32.788.275
|% -9,96
|
|BASGZ
|31,14
|34.280.995
|% -9,95
|
|HEDEF
|3,40
|161.934.410
|% -9,81
|
|GARAN
|10,20
|3.009.553.967
|% 0,39
|
|THYAO
|15,53
|1.535.465.949
|% 0,26
|
|SISE
|8,74
|997.331.814
|% 1,39
|
|TSPOR
|5,09
|887.915.139
|% -5,21
|
|FROTO
|202,30
|866.088.884
|% 4,76
|
|EKGYO
|1,98
|718.527.585
|% -2,46
|
|GARAN
|10,20
|3.009.553.967
|% 0,39
|
|YKBNK
|2,83
|833.563.156
|% 0,00
|
|TSKB
|1,39
|274.385.804
|% 1,46
|
|TSPOR
|5,09
|887.915.139
|% -5,21
|
|14:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6918
|9,6940
|% 0,95
|
|Euro
|11,2381
|11,2425
|% 1,07
|
|Sterlin
|13,1628
|13,2288
|% 0,98
|
|Frank
|10,5761
|10,6398
|% 1,14
|
|Riyal
|2,5708
|2,5837
|% 0,73
|
|14:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.785
|-2,61
|
|Altın Gr.
|555
|555
|3,03
|
|Cumhuriyet
|3.670
|3.726
|40,00
|
|Tam
|3.654
|3.746
|39,36
|
|Yarım
|1.766
|1.812
|19,03
|
|Çeyrek
|886
|906
|9,52
|
|Gümüş.Ons
|23,58
|23,60
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|7,33
|7,34
|0,06
|
|B. Petrol
|83,02
|83,02
|-1,70
|
Seans Raporu
14:54
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