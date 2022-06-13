***BRISA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.06.2022 12:35
***BRISA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BRISA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036904
BIST
17:242.524
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -18,86
|Açılış
|: 2.540
|
|Önceki Kapanış
|: 2.543
|
2.552
En Düşük
2.515
17:2417,2505
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,1401
|Açılış
|: 17,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,0450
|
17,2801
En Düşük
17,0425
17:2418,0553
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0437
|Açılış
|: 18,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9200
|
18,2021
En Düşük
17,8779
17:241.014,33
En Yüksek
|Değişim
|: -1,52%
|| -15,62
|Açılış
|: 1.014,33
|
|Önceki Kapanış
|: 1.029,96
|
1.043,05
En Düşük
1.013,09
BIST En Aktif Hisseler17:22
|EUREN
|23,76
|383.852.634
|% 10,00
|
|ORCAY
|18,15
|71.529.562
|% 10,00
|
|DOBUR
|48,92
|13.171.889
|% 9,98
|
|FONET
|14,35
|154.796.677
|% 9,96
|
|UFUK
|55,45
|2.605.446
|% 9,91
|
|TSGYO
|5,48
|73.399.391
|% -9,87
|
|DAGHL
|24,68
|2.010.757
|% -9,60
|
|TMSN
|29,66
|301.241.341
|% -7,66
|
|GESAN
|30,36
|178.052.813
|% -7,38
|
|BALAT
|8,31
|177.269
|% -7,15
|
|THYAO
|47,08
|5.177.536.041
|% 0,81
|
|EREGL
|31,48
|2.411.611.849
|% -5,29
|
|SISE
|22,20
|1.925.055.181
|% -0,09
|
|KRDMD
|13,19
|1.430.717.934
|% -5,72
|
|SASA
|42,72
|1.232.400.252
|% -2,82
|
|EKGYO
|2,61
|625.808.759
|% 0,77
|
|SEGYO
|1,18
|275.530.005
|% 1,72
|
|YKBNK
|4,78
|897.958.596
|% 0,63
|
|DOHOL
|4,05
|644.612.733
|% 0,00
|
|ODAS
|2,84
|397.648.252
|% -2,74
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2435
|17,2524
|% 0,83
|
|Euro
|18,0405
|18,0667
|% 0,31
|
|Sterlin
|20,8943
|20,9991
|% -0,53
|
|Frank
|17,2553
|17,3592
|% 0,05
|
|Riyal
|4,5831
|4,6061
|% 0,79
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.827
|1.828
|-44,56
|
|Altın Gr.
|1.016
|1.016
|-13,66
|
|Cumhuriyet
|6.753
|6.855
|-52,00
|
|Tam
|6.725
|6.836
|-104,00
|
|Yarım
|3.301
|3.344
|-51,00
|
|Çeyrek
|1.654
|1.671
|-26,00
|
|Gümüş.Ons
|21,07
|21,09
|-0,83
|
|Gümüş Gr.
|11,75
|11,76
|-0,30
|
|B. Petrol
|121
|121
|-0,82
|
Seans Raporu
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