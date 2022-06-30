***BRISA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
30.06.2022 12:07
***BRISA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BRISA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040268
BIST
12:102.387
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -14,66
|Açılış
|: 2.401
|
|Önceki Kapanış
|: 2.402
|
2.422
En Düşük
2.383
12:1016,6912
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0530
|Açılış
|: 112,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 112,4500
|
16,7695
En Düşük
16,5724
12:1017,4310
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0433
|Açılış
|: 23,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 23,0400
|
17,5098
En Düşük
17,3212
12:10973,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,96
|Açılış
|: 11,11
|
|Önceki Kapanış
|: 11,12
|
11,20
En Düşük
11,05
BIST En Aktif Hisseler12:10
|YGGYO
|22,90
|1.629.797
|% 9,99
|
|PEGYO
|1,87
|20.639.790
|% 8,09
|
|RTALB
|7,30
|71.494.870
|% 7,51
|
|BMSCH
|10,64
|69.695.254
|% 7,47
|
|ISGYO
|13,75
|117.706.757
|% 5,77
|
|LIDFA
|11,34
|20.872.841
|% -10,00
|
|BALAT
|12,78
|177.808
|% -10,00
|
|MAKIM
|15,25
|91.323.897
|% -9,98
|
|ALMAD
|2,63
|90.672
|% -7,72
|
|ULUSE
|210,20
|15.661.068
|% -5,61
|
|THYAO
|45,94
|1.672.907.180
|% -0,52
|
|SISE
|21,36
|1.466.644.387
|% 3,29
|
|EREGL
|26,56
|518.424.234
|% 0,08
|
|KRDMD
|11,03
|477.441.875
|% -1,16
|
|SAHOL
|19,03
|401.203.478
|% -0,83
|
|EKGYO
|2,66
|365.764.335
|% 5,14
|
|YKBNK
|4,30
|365.946.750
|% 0,23
|
|ODAS
|2,87
|218.457.600
|% -1,03
|
|TSKB
|1,94
|140.610.002
|% -3,96
|
|SISE
|21,36
|1.466.644.387
|% 3,29
|
|12:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,6675
|16,6912
|% 0,32
|
|Euro
|17,3942
|17,4310
|% 0,25
|
|Sterlin
|20,1884
|20,2896
|% 0,36
|
|Frank
|17,3834
|17,4881
|% 0,13
|
|Riyal
|4,4326
|4,4549
|% 0,22
|
|12:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.815
|1.815
|-2,74
|
|Altın Gr.
|973
|973
|0,34
|
|Cumhuriyet
|6.497
|6.595
|-4,00
|
|Tam
|6.496
|6.585
|-56,00
|
|Yarım
|3.180
|3.220
|-27,00
|
|Çeyrek
|1.593
|1.609
|-14,00
|
|Gümüş.Ons
|20,67
|20,69
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|11,10
|11,12
|0,00
|
|B. Petrol
|113
|113
|0,18
|