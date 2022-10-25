***BRISA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.10.2022 11:45
***BRISA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BRISA]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BRISA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073879
BIST
11:394.009
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 31,52
|Açılış
|: 3.983
|
|Önceki Kapanış
|: 3.978
|
4.010
En Düşük
3.979
11:3918,6110
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0281
|Açılış
|: 18,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,6378
En Düşük
18,5316
11:3918,3634
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0317
|Açılış
|: 18,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,4498
En Düşük
18,2850
11:39985,22
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -1,11
|Açılış
|: 985,22
|
|Önceki Kapanış
|: 986,33
|
990,34
En Düşük
982,68
BIST En Aktif Hisseler11:37
|SANEL
|11,66
|4.839.899
|% 10,00
|
|TSPOR
|4,95
|243.657.810
|% 10,00
|
|VKING
|11,00
|1.681.939
|% 10,00
|
|AGYO
|8,36
|19.270.778
|% 10,00
|
|ISGYO
|8,81
|430.431.148
|% 9,99
|
|PENTA
|63,80
|60.500.048
|% -9,95
|
|CONSE
|7,38
|212.095.820
|% -9,89
|
|GESAN
|142,50
|399.339.431
|% -9,81
|
|YEOTK
|48,20
|63.326.850
|% -9,40
|
|ALKA
|40,00
|181.205.571
|% -8,85
|
|THYAO
|101,30
|2.265.458.205
|% 1,81
|
|SASA
|107,40
|1.191.115.766
|% 7,40
|
|YKBNK
|9,60
|1.013.630.159
|% 2,45
|
|AKBNK
|15,84
|962.091.058
|% 2,46
|
|EREGL
|30,86
|902.591.556
|% 1,25
|
|TSKB
|3,11
|600.428.337
|% 7,24
|
|SKBNK
|2,12
|387.263.745
|% 7,07
|
|EKGYO
|4,70
|850.893.091
|% 1,51
|
|YKBNK
|9,60
|1.013.630.159
|% 2,45
|
|ISCTR
|9,93
|761.929.374
|% 2,80
|
|11:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6064
|18,6081
|% 0,14
|
|Euro
|18,3540
|18,3675
|% 0,20
|
|Sterlin
|21,0093
|21,1146
|% 0,45
|
|Frank
|18,4880
|18,5994
|% -0,09
|
|Riyal
|4,9357
|4,9605
|% 0,06
|
|11:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.645
|1.646
|-4,20
|
|Altın Gr.
|985
|985
|-1,33
|
|Cumhuriyet
|6.637
|6.738
|-40,00
|
|Tam
|6.640
|6.742
|-27,00
|
|Yarım
|3.235
|3.292
|-13,00
|
|Çeyrek
|1.623
|1.647
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|19,00
|19,03
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|11,39
|11,40
|-0,11
|
|B. Petrol
|90,94
|90,94
|-0,27
|
Seans Raporu
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