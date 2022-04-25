***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
25.04.2022 12:40
lama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022 - 31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
25.03.2022
Tescil Tarihi
21.04.2022
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
22.04.2022/10565
Açıklamalar
Şirketimizin 25 Mart 2022 tarihinde yapılan 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında Şirketimizin 2022 yılı hesap dönemindeki Finansal Tablolar ve Raporlarının denetlenmesi ve bu konulardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin (A member of KPMG International Cooperative) 1 (Bir) yıl süreyle denetçi olarak seçilmesine ilişkin Genel Kurul Kararı Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 21 Nisan 2022 tarihinde tescil edilmiş ve 22 Nisan 2022 tarihinde Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023438
BIST
15:082.488
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 15,56
|Açılış
|: 2.471
|
|Önceki Kapanış
|: 2.473
|
2.488
En Düşük
2.428
15:0814,7679
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0252
|Açılış
|: 14,7630
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7570
|
14,7767
En Düşük
14,7180
15:0815,8810
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0406
|Açılış
|: 15,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9300
|
15,9641
En Düşük
15,8150
15:08905,49
En Yüksek
|Değişim
|: -1,11%
|| -10,19
|Açılış
|: 905,41
|
|Önceki Kapanış
|: 915,67
|
917,28
En Düşük
904,07
BIST En Aktif Hisseler15:06
|ACSEL
|39,20
|35.053.270
|% 9,99
|
|DAGHL
|28,20
|5.598.714
|% 9,98
|
|KSTUR
|262,40
|1.422.733
|% 9,97
|
|UFUK
|21,46
|802.025
|% 9,94
|
|GSDHO
|4,14
|272.017.429
|% 9,52
|
|KGYO
|5,13
|2.717.412
|% -10,00
|
|BALAT
|8,50
|216.080
|% -5,66
|
|MMCAS
|2,71
|506.002
|% -4,91
|
|SANEL
|5,38
|2.035.931
|% -4,78
|
|SODSN
|25,20
|110.121
|% -4,55
|
|THYAO
|39,58
|3.050.491.734
|% -0,40
|
|GARAN
|14,97
|2.503.172.085
|% 5,50
|
|SISE
|17,87
|1.495.451.401
|% 0,22
|
|AKBNK
|9,33
|1.259.995.156
|% 2,08
|
|ASELS
|27,22
|1.256.997.825
|% 0,81
|
|EKGYO
|2,79
|971.738.816
|% -0,62
|
|ODAS
|2,55
|660.654.742
|% 0,00
|
|TSKB
|2,01
|473.671.528
|% 2,55
|
|YKBNK
|5,18
|1.175.416.407
|% 1,57
|
|GARAN
|14,97
|2.503.172.085
|% 5,50
|
|15:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7618
|14,7660
|% 0,16
|
|Euro
|15,8708
|15,8797
|% -0,26
|
|Sterlin
|18,7585
|18,8526
|% -0,59
|
|Frank
|15,3700
|15,4626
|% 0,20
|
|Riyal
|3,9232
|3,9428
|% 0,10
|
|15:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.905
|1.905
|-26,24
|
|Altın Gr.
|905
|905
|-10,56
|
|Cumhuriyet
|6.022
|6.118
|-74,00
|
|Tam
|6.001
|6.150
|-72,94
|
|Yarım
|2.900
|2.975
|-35,28
|
|Çeyrek
|1.455
|1.487
|-17,64
|
|Gümüş.Ons
|23,53
|23,56
|-0,60
|
|Gümüş Gr.
|11,18
|11,20
|-0,27
|
|B. Petrol
|101
|101
|-5,29
|
Seans Raporu
15:06
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15:21CRFSA
Yüzde 6.54 oranında artışla 38.46 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 200, 835 adet işlem
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15:20MERIT
Yüzde 6.15 oranında artışla 40.38 lira fiyatla işlem gören hissede 906, 496 adet işlem
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15:19XU100
Endeks 2, 486 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 53 üstünde . İşlem hacmi 28, 935.00 milyon TL de
-
15:19BMSCH
Yüzde 4.87 oranında artışla 8.62 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 464, 615 adet işlem
-
15:18PEKGY
Yüzde 4.07 oranında artışla 1.28 lira fiyatla işlem gören hissede 26, 175, 307 adet işlem