***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi
26.03.2020 09:01
***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi )
İlgili Şirketler []
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Türkçe
Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bildirime Konu Durumun Niteliği
İzmit ve Aksaray fabrikalarında üretim faaliyetinin geçici süreyle durdurulması
Durdurulan/İmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında Bilgi
İzmit ve Aksaray fabrikalarında lastik üretimi
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Nedeni
Çalışan ve toplum sağlığını korumak
Varsa Yetkili Organ Karar Tarihi
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Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik Tarihi
İzmit fabrika: 28.03.2020 Cumartesi günü saat 23:30 itibari ile, Aksaray fabrika: 28.03.2020 Cumartesi günü saat 23:30 itibari ile toplam 15 gün
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine Etkisi
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Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına Etkisi
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Kısmen Durdurma Sözkonusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki Payı
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İş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi Sayısı
İşe ara verme nedeniyle iş akdi feshi öngörülmemektedir.
Ödenen/Ödenecek Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının Toplamı
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Şirket Yönetimince Alınan Tedbirler
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Yeniden Faaliyete Başlanması İçin Gerçekleşmesi Gereken Olaylar
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Yeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen Tarih
İzmit fabrika: 12.04.2020 Aksaray fabrika: 12.04.2020
Şirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl Etkileneceği
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Açıklamalar
Covid-19 virüs salgını kapsamında hem çalışanlarımızın ve ailelerinin sağlığını hem de toplum sağlığını korumak amacıyla 26.03.2020 tarihi itibariyle üretim faaliyetlerimiz kısmen durdurularak "Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelik" çerçevesinde başvuruda bulunulmuştur.
Bu kapsamda 28.03.2020 Cumartesi günü saat 23:30'dan itibaren de İzmit ve Aksaray Fabrikalarımızdaki üretim faaliyetlerimize 15 gün süreyle ara verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832237
BIST