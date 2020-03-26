***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi









***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale GelmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBildirime Konu Durumun Niteliğiİzmit ve Aksaray fabrikalarında üretim faaliyetinin geçici süreyle durdurulmasıDurdurulan/İmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında Bilgiİzmit ve Aksaray fabrikalarında lastik üretimiFaaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin NedeniÇalışan ve toplum sağlığını korumakVarsa Yetkili Organ Karar TarihiFaaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik Tarihiİzmit fabrika: 28.03.2020 Cumartesi günü saat 23:30 itibari ile, Aksaray fabrika: 28.03.2020 Cumartesi günü saat 23:30 itibari ile toplam 15 günFaaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine EtkisiFaaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına EtkisiKısmen Durdurma Sözkonusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki Payıİş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi Sayısıİşe ara verme nedeniyle iş akdi feshi öngörülmemektedir.Ödenen/Ödenecek Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının ToplamıŞirket Yönetimince Alınan TedbirlerYeniden Faaliyete Başlanması İçin Gerçekleşmesi Gereken OlaylarYeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen Tarihİzmit fabrika: 12.04.2020 Aksaray fabrika: 12.04.2020Şirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl EtkileneceğiAçıklamalarCovid-19 virüs salgını kapsamında hem çalışanlarımızın ve ailelerinin sağlığını hem de toplum sağlığını korumak amacıyla 26.03.2020 tarihi itibariyle üretim faaliyetlerimiz kısmen durdurularak "Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelik" çerçevesinde başvuruda bulunulmuştur.Bu kapsamda 28.03.2020 Cumartesi günü saat 23:30'dan itibaren de İzmit ve Aksaray Fabrikalarımızdaki üretim faaliyetlerimize 15 gün süreyle ara verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832237BIST