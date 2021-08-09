***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi
09.08.2021 15:18
***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi )
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Türkçe
Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bildirime Konu Durumun Niteliği
Aksaray fabrikasında üretim faaliyetinin geçici süreyle durdurulması
Durdurulan/İmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında Bilgi
Aksaray fabrikasında lastik üretimi
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Nedeni
Fabrika rutin bakım çalışmaları
Varsa Yetkili Organ Karar Tarihi
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Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik Tarihi
Aksaray fabrika: 09.08.2021 Pazartesi gününden 15.08.2021 Pazar günü Saat 23.59'a kadar
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine Etkisi
Üretime geçici süreyle ara verilmesinin toplam üretime önemli bir etkisinin olması beklenmemektedir.
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına Etkisi
Üretime geçici süreyle ara verilmesinin toplam satışlara önemli bir etkisinin olması beklenmemektedir.
Kısmen Durdurma Sözkonusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki Payı
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İş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi Sayısı
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Ödenen/Ödenecek Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının Toplamı
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Şirket Yönetimince Alınan Tedbirler
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Yeniden Faaliyete Başlanması İçin Gerçekleşmesi Gereken Olaylar
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Yeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen Tarih
Aksaray fabrika: 16.08.2021
Şirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl Etkileneceği
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Açıklamalar
Daha önce 15 Temmuz 2021 tarihinde duyurusu yapılan İzmit fabrikası planlı rutin bakım duruşu 29.07.2021 tarihinde tamamlanmış olup 30 Temmuz 2021 tarihi itibari ile üretime başlanmıştır.
Aksaray fabrikada ise planlı rutin bakım duruşu sebebiyle, 09.08.2021 Pazartesi gününden 15.08.2021 Pazar günü Saat 23.59'a kadar üretime ara verilmesine karar verilmiştir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955972
BIST