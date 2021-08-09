***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi









***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale GelmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBildirime Konu Durumun NiteliğiAksaray fabrikasında üretim faaliyetinin geçici süreyle durdurulmasıDurdurulan/İmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında BilgiAksaray fabrikasında lastik üretimiFaaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin NedeniFabrika rutin bakım çalışmalarıVarsa Yetkili Organ Karar TarihiFaaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik TarihiAksaray fabrika: 09.08.2021 Pazartesi gününden 15.08.2021 Pazar günü Saat 23.59'a kadarFaaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine EtkisiÜretime geçici süreyle ara verilmesinin toplam üretime önemli bir etkisinin olması beklenmemektedir.Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına EtkisiÜretime geçici süreyle ara verilmesinin toplam satışlara önemli bir etkisinin olması beklenmemektedir.Kısmen Durdurma Sözkonusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki Payıİş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi SayısıÖdenen/Ödenecek Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının ToplamıŞirket Yönetimince Alınan TedbirlerYeniden Faaliyete Başlanması İçin Gerçekleşmesi Gereken OlaylarYeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen TarihAksaray fabrika: 16.08.2021Şirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl EtkileneceğiAçıklamalarDaha önce 15 Temmuz 2021 tarihinde duyurusu yapılan İzmit fabrikası planlı rutin bakım duruşu 29.07.2021 tarihinde tamamlanmış olup 30 Temmuz 2021 tarihi itibari ile üretime başlanmıştır.Aksaray fabrikada ise planlı rutin bakım duruşu sebebiyle, 09.08.2021 Pazartesi gününden 15.08.2021 Pazar günü Saat 23.59'a kadar üretime ara verilmesine karar verilmiştirhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955972BIST