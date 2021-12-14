***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Evet (Yes)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi14/12/2021Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetEdinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıArvento M2M Elektronik Sistemler Sanayi Ticaret A.Ş.Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuAraç takip ve filo yönetim sistemleri, nesne-kişi takip sistemleri, tekne takip sistemleri ve M2M çözümleri başta olmak üzere çeşitli mobil sistemlerin geliştirilmesi ve üretimiEdinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi7.498.000 TLEdinim YöntemiSatın Alma (Purchase)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı TarihGerekli yasal izinlerin ve sözleşme koşullarının yerine getirilmesini takibenEdinme KoşullarıPeşin (Cash)Vadeli ise KoşullarıHayırEdinilen Payların Nominal Tutarı6.664.972 TLBeher Payın Alış Fiyatı43,73 TL (**)Toplam Tutar291.469.028,3 TL (**)Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)88,89%Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)88,89%Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)88,89%Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)3,77% (**)İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)6,88% (**)Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiSürdürülebilir mobilite çözümleri sağlayıcısı olmak için Brisa, mevcut sistemlerine Arvento filo yönetimi platformu ve telematik ağını entegre ederek, güçlü lastik tedariği ve servis ağını ileriye taşıyacaktır.Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıÖzer Hıncal ve Track Holdings S.A.R.L.Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi14/12/2021Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiPazarlık YöntemiDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeniİlişkili taraf işlemi olmayıp yasal bir zorunluluk bulunmamaktadır.Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarŞirketimizin lastiğin ötesinde öncü hizmetlerle büyüme ve Türkiye'de mobilitenin öncüsü olma hedefi doğrultusunda, Şirketimiz ile Özer Hıncal ve Track Holdings S.A.R.L. ("Satıcılar") arasında, Arvento M2M Elektronik Sistemler Sanayi Ticaret A.Ş. (Arvento)'nin sermayesinin %88,89'unu temsil eden payların tamamının Şirketimizce 291.469.028,3 TL bedelle devralınması amacıyla, 14.12.2021 tarihli bir Hisse Alım-Satım Sözleşmesi imzalanmıştır. (*) Pay devrinin gerçekleşmesi, gerekli izin ve onayların alınması da dahil olmak üzere, Sözleşmede belirlenen diğer koşulların yerine getirilmesine bağlı olup, tüm bu sürecin en geç 2022 yıl ortasına kadar tamamlanmış olması hedeflenmektedir. Öte yandan, Sözleşme uyarınca devir bedeli Arvento'nun kapanış tarihindeki net borç ve işletme sermayesi seviyeleri dikkate alınarak birtakım düzeltmelere tabi tutulacak olup, nihai devir bedeli kesinleştiğinde kamuya duyurulacaktır. Araç takip ve filo yönetim sistemleri, nesne-kişi takip sistemleri, tekne takip sistemleri ve M2M çözümleri başta olmak üzere çeşitli mobil sistemlerin geliştirilmesi ve üretimini yapan ayrıca, bünyesinde Arvento Mobil Sistemler A.Ş., Arvento Kurumsal Hizmetler ve Danışmanlık A.Ş., Arvento Mobil Systems Services Company LLC ve Arvento Mobil Systems GmbH şirketlerini barındıran Arvento hakkında detaylı bilgilere www.arvento.com adresinden erişim sağlanması mümkündür. Sürdürülebilir mobilite çözümleri sağlayıcısı olmak için Brisa, mevcut sistemlerine Arvento filo yönetimi platformu ve telematik ağını entegre ederek, güçlü lastik tedariği ve servis ağını ileriye taşıyacaktır. Bu satın alma, Brisa'nın lastik odağındaki mevcut iş portföyünü mobilite çözümleri işine dönüştürmek için kaldıraç olacaktır. Konuyla ilgili gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır. (*) Yatırımcılarımızın tam ve eksiksiz bir şekilde bilgilendirilmeleri ve konuyla ilgili sağlıklı bir değerlendirme yapabilmelerinin temini için söz konusu satın almaya ilişkin görüşmelerin kamuya açıklanması, Şirketimiz ile Satıcılar arasında Hisse Alım-Satım Sözleşmesinin imzalanacağı tarihe dek ertelenmiştir. (**) Söz konusu tutar ve oranlar gösterge niteliğinde olup, Arvento'nun kapanış tarihindeki net borç ve işletme sermayesi seviyeleri üzerinden yapılacak düzeltmeler dikkate alınarak hesaplanacak nihai değerler ayrıca açıklanacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/983149BIST