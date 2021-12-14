***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi
14.12.2021 18:15
***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )
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Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Evet (Yes)
Bildirim İçeriği
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
14/12/2021
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
Arvento M2M Elektronik Sistemler Sanayi Ticaret A.Ş.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Araç takip ve filo yönetim sistemleri, nesne-kişi takip sistemleri, tekne takip sistemleri ve M2M çözümleri başta olmak üzere çeşitli mobil sistemlerin geliştirilmesi ve üretimi
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
7.498.000 TL
Edinim Yöntemi
Satın Alma (Purchase)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
Gerekli yasal izinlerin ve sözleşme koşullarının yerine getirilmesini takiben
Edinme Koşulları
Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları
Hayır
Edinilen Payların Nominal Tutarı
6.664.972 TL
Beher Payın Alış Fiyatı
43,73 TL (**)
Toplam Tutar
291.469.028,3 TL (**)
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
88,89%
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
88,89%
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
88,89%
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
3,77% (**)
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
6,88% (**)
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Sürdürülebilir mobilite çözümleri sağlayıcısı olmak için Brisa, mevcut sistemlerine Arvento filo yönetimi platformu ve telematik ağını entegre ederek, güçlü lastik tedariği ve servis ağını ileriye taşıyacaktır.
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
Özer Hıncal ve Track Holdings S.A.R.L.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
-
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
14/12/2021
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Pazarlık Yöntemi
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
İlişkili taraf işlemi olmayıp yasal bir zorunluluk bulunmamaktadır.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar
Şirketimizin lastiğin ötesinde öncü hizmetlerle büyüme ve Türkiye'de mobilitenin öncüsü olma hedefi doğrultusunda, Şirketimiz ile Özer Hıncal ve Track Holdings S.A.R.L. ("Satıcılar") arasında, Arvento M2M Elektronik Sistemler Sanayi Ticaret A.Ş. (Arvento)'nin sermayesinin %88,89'unu temsil eden payların tamamının Şirketimizce 291.469.028,3 TL bedelle devralınması amacıyla, 14.12.2021 tarihli bir Hisse Alım-Satım Sözleşmesi imzalanmıştır. (*) Pay devrinin gerçekleşmesi, gerekli izin ve onayların alınması da dahil olmak üzere, Sözleşmede belirlenen diğer koşulların yerine getirilmesine bağlı olup, tüm bu sürecin en geç 2022 yıl ortasına kadar tamamlanmış olması hedeflenmektedir. Öte yandan, Sözleşme uyarınca devir bedeli Arvento'nun kapanış tarihindeki net borç ve işletme sermayesi seviyeleri dikkate alınarak birtakım düzeltmelere tabi tutulacak olup, nihai devir bedeli kesinleştiğinde kamuya duyurulacaktır. Araç takip ve filo yönetim sistemleri, nesne-kişi takip sistemleri, tekne takip sistemleri ve M2M çözümleri başta olmak üzere çeşitli mobil sistemlerin geliştirilmesi ve üretimini yapan ayrıca, bünyesinde Arvento Mobil Sistemler A.Ş., Arvento Kurumsal Hizmetler ve Danışmanlık A.Ş., Arvento Mobil Systems Services Company LLC ve Arvento Mobil Systems GmbH şirketlerini barındıran Arvento hakkında detaylı bilgilere www.arvento.com adresinden erişim sağlanması mümkündür. Sürdürülebilir mobilite çözümleri sağlayıcısı olmak için Brisa, mevcut sistemlerine Arvento filo yönetimi platformu ve telematik ağını entegre ederek, güçlü lastik tedariği ve servis ağını ileriye taşıyacaktır. Bu satın alma, Brisa'nın lastik odağındaki mevcut iş portföyünü mobilite çözümleri işine dönüştürmek için kaldıraç olacaktır. Konuyla ilgili gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır. (*) Yatırımcılarımızın tam ve eksiksiz bir şekilde bilgilendirilmeleri ve konuyla ilgili sağlıklı bir değerlendirme yapabilmelerinin temini için söz konusu satın almaya ilişkin görüşmelerin kamuya açıklanması, Şirketimiz ile Satıcılar arasında Hisse Alım-Satım Sözleşmesinin imzalanacağı tarihe dek ertelenmiştir. (**) Söz konusu tutar ve oranlar gösterge niteliğinde olup, Arvento'nun kapanış tarihindeki net borç ve işletme sermayesi seviyeleri üzerinden yapılacak düzeltmeler dikkate alınarak hesaplanacak nihai değerler ayrıca açıklanacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/983149
BIST