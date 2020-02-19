***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat18 3.558.329.305 2.998.775.696Satışların Maliyeti18-19 -2.718.740.169 -2.232.016.139TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)839.589.136 766.759.557BRÜT KAR (ZARAR)839.589.136 766.759.557Genel Yönetim Giderleri19 -114.729.823 -99.810.172Pazarlama Giderleri19 -302.251.240 -269.954.617Araştırma ve Geliştirme Giderleri19 -1.371.339 -1.038.898Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler20 111.996.510 258.318.862Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler20 -151.077.332 -172.070.652Diğer Kazançlar (Kayıplar)19 635.347 -52.853.548ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)382.791.259 429.350.532Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler21 131.580 258.229Yatırım Faaliyetlerinden Giderler21 -2.073.154 -307.592FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)380.849.685 429.301.169Finansman Gelirleri22 49.445.184 10.467.244Finansman Giderleri22 -313.883.516 -345.701.505SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)116.411.353 94.066.908Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-2.398.060 1.674.469Dönem Vergi (Gideri) Geliri23 -421.891 -685.180Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri23 -1.976.169 2.359.649SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)114.013.293 95.741.377DÖNEM KARI (ZARARI)114.013.293 95.741.377Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları114.013.293 95.741.377Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç (Kayıp) 24 0,35500000 0,29800000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç (Kayıp) 24 0,35500000 0,29800000Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI910.987.869 664.431.233Dönem Karı (Zararı)114.013.293 95.741.377Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)114.013.293 95.741.377Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler588.936.745 395.676.803Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler19 189.493.236 158.313.312Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler3.929.311 57.999.039Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 557.426 56.487.865Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 2.124.507 1.511.174Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler21 1.247.378 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler44.641.107 30.550.102Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 39.140.063 22.050.986Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 5.212.117 4.607.197Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler13 288.927 3.891.919Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler305.990.047 273.869.677Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler22 -10.671.926 -10.467.244Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler22 311.159.791 277.789.399Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri6 -10.138.818 -9.353.117Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri6 15.641.000 15.900.639Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler18.731.764 -17.613.578Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler57.768.014 -172.282.242Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler5 57.768.014 -172.282.242Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler0 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler23 2.398.060 -1.674.469Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler694.196 49.363Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler21 694.196 49.363Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler-34.708.990 66.465.599İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler286.854.518 9.964.882Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler72.368.793 -11.667.791İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)72.368.793 -11.667.791Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-7.719.411 -1.002.658İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-7.719.411 -1.002.658Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-45.418.966 -158.332.615Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-5.192.784 -13.439.582Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler257.860.253 213.373.403İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)257.860.253 213.373.403Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)5.324.170 -16.330.245Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler343.134 -1.164.670İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)343.134 -1.164.670Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)9.289.329 -1.470.960İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları989.804.556 501.383.062Alınan Faiz22 10.671.926 10.467.244Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler15 -2.695.797 -1.981.498Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler6-13-15 -18.320.897 1.111.699Vergi İadeleri (Ödemeleri)524.108 -1.743.547Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-68.996.027 155.194.273YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-266.177.925 -228.269.876Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.587.057 703.776Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.587.057 703.776Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-267.764.982 -228.973.652Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10-12 -267.764.982 -228.973.652Verilen Nakit Avans ve Borçlar0 0Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-137.702.474 -345.083.662Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri248.924.930 1.433.195Kredilerden Nakit Girişleri4 245.989.514 1.433.195Faktoring İşlemlerinden Nakit Girişleri4 2.935.416 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 0Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-6.679.191 0Ödenen Faiz4 -313.076.688 -280.135.634Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-66.871.525 -66.381.223YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)507.107.470 91.077.695Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi1.340.544 -1.446.506NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)508.448.014 89.631.189DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ284.147.243 194.516.054DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ792.595.257 284.147.243Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 792.595.257 284.147.243Finansal Yatırımlar101.696.721 0Vadeli Mevduatlar3 101.696.721 0Ticari Alacaklar6 621.298.796 720.156.163İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar25 28.776.114 22.626.750İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar592.522.682 697.529.413Diğer Alacaklar7 9.199.672 18.450.759İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar25 65.474 1.122.453İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9.134.198 17.328.306Türev Araçlar1.230.322 8.141.075Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar5 1.230.322 8.141.075Stoklar8 634.680.918 571.623.768Peşin Ödenmiş Giderler28.348.024 26.183.166İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9 28.348.024 26.183.166Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar23 343.021 1.289.020Diğer Dönen Varlıklar36.393.838 19.858.741İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar16 36.393.838 19.858.741ARA TOPLAM2.225.786.569 1.649.849.935TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR2.225.786.569 1.649.849.935DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar47.834.008 39.224.425İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 47.834.008 39.224.425Diğer Alacaklar7 649.576 152.524İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar25 282.623 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar366.953 152.524Türev Araçlar1.040.401.405 1.015.154.266Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar5 1.040.401.405 1.015.154.266Maddi Duran Varlıklar10 1.826.642.872 1.753.497.711Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri62.038.311 65.226.921Binalar504.778.630 513.378.088Tesis, Makine ve Cihazlar1.002.655.807 918.057.674Taşıtlar10.515.075 9.813.154Mobilya ve Demirbaşlar74.176.702 70.112.376Yapılmakta Olan Yatırımlar103.671.039 113.457.000Diğer Maddi Duran Varlıklar68.807.308 63.452.498Kullanım Hakkı Varlıkları11 14.697.167 0Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları951.900.414 260.001.723Banka Kredileri4 945.970.540 260.001.723Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 5.929.874 0Ticari Borçlar6 1.010.752.812 702.125.132İlişkili Taraflara Ticari Borçlar25 465.912.150 273.713.280İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar544.840.662 428.411.852Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar15 27.853.913 22.529.743Diğer Borçlar7 13.507.248 13.130.604İlişkili Taraflara Diğer Borçlar25 1.315.811 1.002.399İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar12.191.437 12.128.205Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler10.392.250 0Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri9 10.392.250 0Türev Araçlar1.063.961 50.688.422Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar5 1.063.961 50.688.422Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)4.686.922 5.952.724İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 4.686.922 5.952.724Kısa Vadeli Karşılıklar42.019.098 32.598.242Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar15 28.075.958 18.179.204Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar13 13.943.140 14.419.038Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler294 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler294 0ARA TOPLAM2.350.980.269 1.168.626.958TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.350.980.269 1.168.626.958UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar1.936.566.966 2.331.913.269İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar1.936.566.966 2.331.913.269Banka Kredileri4 1.927.316.061 2.331.913.269Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 9.250.905 0Ticari Borçlar6 12.412.854 52.648.185İlişkili Taraflara Ticari Borçlar25 12.412.854 52.648.185Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)380.765 84.168İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 380.765 84.168Uzun Vadeli Karşılıklar82.307.274 58.629.146Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar15 82.307.274 58.629.146Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü23 0 24.707.425TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.031.667.859 2.467.982.193TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER4.382.648.128 3.636.609.151ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar897.041.984 920.943.253Ödenmiş Sermaye17 305.116.875 305.116.875Sermaye Düzeltme Farkları17 54.985.701 54.985.701Paylara İlişkin Primler (İskontolar)17 4.903 4.903Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-4.013.009 4.715.983Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-4.013.009 4.715.983Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)17 -4.013.009 4.715.983Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler305.116.875 54.985.701 4.903 6.484.504 8.387.306 117.202.932 0 96.094.307 95.203.492 683.480.020 0 683.480.020Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler-1.891.243 -1.891.243 -1.891.243Düzeltmelerden Sonraki Tutar305.116.875 54.985.701 4.903 6.484.504 8.387.306 117.202.932 0 94.203.064 95.203.492 681.588.777 0 681.588.777Transferler4.674.059 90.529.433 -95.203.492 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.768.521 145.297.244 95.741.377 239.270.100 0 239.270.100Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)84.376 84.376 84.376Dönem Sonu Bakiyeler305.116.875 54.985.701 4.903 4.715.983 153.684.550 121.876.991 84.376 184.732.497 95.741.377 920.943.253 0 920.943.253Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler305.116.875 54.985.701 4.903 4.715.983 153.684.550 121.876.991 84.376 184.732.497 95.741.377 920.943.253 0 920.943.253Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler-976.756 -976.756 0 -976.756Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki Tutar305.116.875 54.985.701 4.903 4.715.983 153.684.550 121.876.991 84.376 183.755.741 95.741.377 919.966.497 0 919.966.497Transferler2.347.847 93.393.530 -95.741.377 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-8.728.992 -128.325.020 114.013.293 -23.040.719 0 -23.040.719Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)116.206 116.206 116.206Dönem Sonu Bakiyeler305.116.875 54.985.701 4.903 -4.013.009 25.359.530 124.224.838 200.582 277.149.271 114.013.293 897.041.984 0 897.041.984Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)114.013.293 95.741.377DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-8.728.992 -1.768.521Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15 -10.911.240 -2.210.651Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler2.182.248 442.130Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri23 2.182.248 442.130Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-128.325.020 145.297.244Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-159.213.192 180.431.660Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-159.213.192 180.431.660Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler30.888.172 -35.134.416Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri23 30.888.172 -35.134.416DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-137.054.012 143.528.723TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-23.040.719 239.270.100Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-23.040.719 239.270.100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819991BIST