***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 2.714.236.001 1.472.530.765Satışların Maliyeti16-17 -1.703.201.386 -976.441.845TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.011.034.615 496.088.920Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti0 0FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0BRÜT KAR (ZARAR)1.011.034.615 496.088.920Genel Yönetim Giderleri17 -65.482.582 -44.012.354Pazarlama Giderleri17 -208.060.135 -111.962.259Araştırma ve Geliştirme Giderleri17 -1.948.022 -342.649Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler18 69.491.086 37.078.934Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler18 -178.622.635 -105.977.876Diğer Kazançlar (Kayıplar)17 -8.051.823 -4.578.141ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)618.360.504 266.294.575Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler695.585 23.649Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-13.829 -5.156FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)619.042.260 266.313.068Finansman Gelirleri19 159.940.516 114.121.542Finansman Giderleri19 -147.675.245 -101.698.992SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)631.307.531 278.735.618Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-17.125.545 3.079.149Dönem Vergi (Gideri) Geliri20 -6.307.713 -3.067.587Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri20 -10.817.832 6.146.736SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)614.181.986 281.814.767DÖNEM KARI (ZARARI)614.181.986 281.814.767Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar1.286.675 0Ana Ortaklık Payları612.895.311 281.814.767Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 1,90900000 0,87800000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 1,90900000 0,87800000Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI72.838.990 175.933.557Dönem Karı (Zararı)614.181.986 281.814.767Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)614.181.986 281.814.767Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler339.489.108 175.735.184Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler17 64.044.715 57.973.485Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler9.095.976 5.824.953Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 6.567.036 4.474.159Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 2.528.940 1.350.794Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler340.440.137 131.986.906Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler65.241.581 18.939.381Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 2.331.409 316.860Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler14 272.867.147 112.730.665Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler93.588.203 56.887.883Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler19 -27.259.656 -15.419.653Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler19 108.006.755 61.181.353Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri7 -37.540.089 -12.609.561Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri7 50.381.193 23.735.744Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler155.312.143 45.572.148Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-221.756.600 -34.004.719Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler6 -221.756.600 -34.004.719Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler0 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler20 17.125.545 -3.079.149Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-681.757 -18.493Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-681.757 -18.493Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler-117.679.254 -85.407.830İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-1.057.176.947 -298.209.993Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-704.064.368 -324.962.919İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-704.064.368 -324.962.919Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler44.096.710 12.866.576İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)44.096.710 12.866.576Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-601.415.895 -109.248.994Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-71.782.992 -44.542.960Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler223.238.746 151.096.914İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)223.238.746 151.096.914Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)11.339.965 8.915.851Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler45.673.400 20.019.722İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)45.673.400 20.019.722Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-4.262.513 -12.354.183İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-103.505.853 159.339.958Ödenen Faiz-2.486.339 -1.343.141Alınan Faiz423.804 352.995Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-1.288.163 -56.925Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler-60.438.042 -28.282.003Vergi İadeleri (Ödemeleri)-2.471.070 -1.793.429Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)242.604.653 47.716.102YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-211.501.140 -61.053.950Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları-133.116.223 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri778.772 107.199Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri778.772 107.199Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-79.163.689 -61.161.149Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10-12 -79.163.689 -61.161.149Verilen Nakit Avans ve Borçlar0 0Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-126.794.842 123.665.561Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri1.223.348.142 152.988.657Kredilerden Nakit Girişleri5 1.218.303.599 150.303.600Faktoring İşlemlerinden Nakit Girişleri5 5.044.543 2.685.057Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-866.227.164 -43.148.765Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları5 -866.227.164 -43.148.765Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları5 -2.947.714 -2.965.093Ödenen Temettüler-663.019.667 -244.868.073Ödenen Faiz5 -88.208.228 -62.633.354Alınan Faiz28.689.024 16.787.300Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)241.570.765 307.504.889YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-265.456.992 238.545.168Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-156.112 1.300.182NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-265.613.104 239.845.350DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 3.341.635.650 1.331.818.047DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 3.076.022.546 1.571.663.397Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 3.077.413.160 3.344.879.436Finansal Yatırımlar0 133.920.137Vadeli Mevduatlar4 0 133.920.137Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Ticari Alacaklar7 1.749.764.771 1.043.298.112İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar21 179.234.829 135.935.818İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar1.570.529.942 907.362.294Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Diğer Alacaklar16.940.444 14.357.205İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar21 3.714 58.139İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar16.936.730 14.299.066Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0Türev Araçlar104.968.750 114.518.244Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar6 104.968.750 114.518.244Stoklar8 1.628.392.502 1.108.722.999Peşin Ödenmiş Giderler118.884.143 67.137.844İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9 118.884.143 67.137.844Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar20 2.045.112 2.774.389Diğer Dönen Varlıklar8.529.620 54.649.750İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar8.529.620 54.649.750ARA TOPLAM6.706.938.502 5.884.258.116TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR6.706.938.502 5.884.258.116DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Ticari Alacaklar7.605.350 17.503.736İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 7.605.350 17.503.736Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Diğer Alacaklar387.873 595.405İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar21 0 255.548İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar387.873 339.857Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0Türev Araçlar2.121.044.412 2.006.609.450Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar6 2.121.044.412 2.006.609.450Maddi Duran Varlıklar10 2.040.438.778 2.017.050.602Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri54.963.331 55.715.371Binalar515.270.415 510.152.605Tesis, Makine ve Cihazlar1.085.087.985 1.041.089.995Taşıtlar15.690.471 15.509.222Mobilya ve Demirbaşlar100.473.518 94.248.253Yapılmakta Olan Yatırımlar177.835.502 214.427.912Diğer Maddi Duran Varlıklar91.117.556 85.907.244Kullanım Hakkı Varlıkları11 18.006.287 10.950.526Maddi Olmayan Duran Varlıklar12-13 261.844.140 126.460.828Şerefiye13 138.564.098 0Diğer Haklar2.329.195 2.132.696Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri92.209.990 92.667.461Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar28.740.857 31.660.671Peşin Ödenmiş Giderler66.941.190 45.137.470İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9 66.941.190 45.137.470Ertelenmiş Vergi Varlığı20 182.320.280 180.752.598Diğer Duran Varlıklar0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR4.698.588.310 4.405.060.615TOPLAM VARLIKLAR11.405.526.812 10.289.318.731KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar955.296.169 391.219.731İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar955.296.169 391.219.731Banka Kredileri5 925.513.253 371.620.854Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 5.139.496 0Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar5 24.643.420 19.598.877Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları1.863.509.133 1.675.344.950İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları1.863.509.133 1.675.344.950Banka Kredileri5 1.855.001.731 1.667.639.761Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 8.507.402 7.705.189Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar7 3.011.487.478 2.807.484.397İlişkili Taraflara Ticari Borçlar21 1.127.536.047 1.072.393.563İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar1.883.951.431 1.735.090.834Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar56.556.160 41.989.719Diğer Borçlar73.793.194 37.678.275İlişkili Taraflara Diğer Borçlar21 1.462.372 1.905.017İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar72.330.822 35.773.258Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler39.829.391 16.166.893Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri9 39.829.391 16.166.893Türev Araçlar0 0Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar6 0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)36.233.868 24.329.488İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 36.233.868 24.329.488Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü20 7.573.195 0Kısa Vadeli Karşılıklar365.843.927 93.790.817Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar68.701.592 42.253.239Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar14 297.142.335 51.537.578Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler6.710.866 152.118İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler6.710.866 152.118ARA TOPLAM6.416.833.381 5.088.156.388TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER6.416.833.381 5.088.156.388UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar2.592.200.793 2.723.553.052İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar2.592.200.793 2.723.553.052Banka Kredileri5 2.583.410.467 2.718.865.029Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 8.790.326 4.688.023Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar0 0İlişkili Taraflara Ticari Borçlar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Diğer Borçlar0 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Türev Araçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0Uzun Vadeli Karşılıklar175.660.968 168.516.983Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar175.660.968 168.516.983Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0 0Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.767.861.761 2.892.070.035TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER9.184.695.142 7.980.226.423ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar2.195.115.638 2.309.092.308Ödenmiş Sermaye305.116.875 305.116.875Sermaye Düzeltme Farkları54.985.701 54.985.701Paylara İlişkin Primler (İskontolar)4.903 4.903Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-36.412.293 -42.964.394Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-36.412.293 -42.964.394Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-36.412.293 -42.964.394Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)164.795.126 235.393.906Yabancı Para Çevrim Farkları-536.995 0Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)165.332.121 235.393.906Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)165.332.121 235.393.906Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler236.806.032 172.029.650Yasal Yedekler236.806.032 172.029.650Diğer Yedekler883.623 689.259Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları856.040.360 579.261.062Net Dönem Karı veya Zararı612.895.311 1.004.575.346Kontrol Gücü Olmayan Paylar25.716.032 0TOPLAM ÖZKAYNAKLAR2.220.831.670 2.309.092.308TOPLAM KAYNAKLAR11.405.526.812 10.289.318.731Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler305.116.875 54.985.701 4.903 -15.275.440 72.213.596 127.693.782 200.582 353.497.183 539.949.789 1.438.386.971 1.438.386.971Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki Tutar305.116.875 54.985.701 4.903 -15.275.440 72.213.596 127.693.782 200.582 353.497.183 539.949.789 1.438.386.971 1.438.386.971Transferler44.335.868 -143.478 495.757.399 -539.949.789 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)4.627.177 52.778.533 281.814.767 339.220.477 339.220.477Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları-269.993.520 -269.993.520 -269.993.520Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)282.172 282.172 282.172Dönem Sonu Bakiyeler305.116.875 54.985.701 4.903 -10.648.263 124.992.129 172.029.650 339.276 579.261.062 281.814.767 1.507.896.100 1.507.896.100Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler305.116.875 54.985.701 4.903 -42.964.394 235.393.906 172.029.650 689.259 579.261.062 1.004.575.346 2.309.092.308 0 2.309.092.308Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki Tutar305.116.875 54.985.701 4.903 -42.964.394 235.393.906 172.029.650 689.259 579.261.062 1.004.575.346 2.309.092.308 0 2.309.092.308Transferler64.776.382 -1 939.798.965 -1.004.575.346 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)6.552.101 -536.995 -70.061.785 612.895.311 548.848.632 1.242.767 550.091.399Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları-663.019.667 -663.019.667 -663.019.667Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması24.473.265 24.473.265Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar.032 883.623 856.040.360 612.895.311 2.195.115.638 25.716.032 2.220.831.670Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)614.181.986 281.814.767DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar6.575.317 4.627.177Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)8.216.169 5.783.971Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-1.640.852 -1.156.794Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri20 -1.640.852 -1.156.794Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-70.665.904 52.778.533Yabancı Para Çevrim Farkları-604.120 0Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)-604.120 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-69.015.608 62.620.213Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-69.015.608 62.620.213Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-1.046.176 -9.841.680Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri20 -1.046.176 -9.841.680DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-64.090.587 57.405.710TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)550.091.399 339.220.477Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar1.242.767 0Ana Ortaklık Payları548.848.632 339.220.477http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026842BIST