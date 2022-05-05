***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
05.05.2022 18:41
***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
16 2.714.236.001 1.472.530.765
Satışların Maliyeti
16-17 -1.703.201.386 -976.441.845
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.011.034.615 496.088.920
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
1.011.034.615 496.088.920
Genel Yönetim Giderleri
17 -65.482.582 -44.012.354
Pazarlama Giderleri
17 -208.060.135 -111.962.259
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
17 -1.948.022 -342.649
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 69.491.086 37.078.934
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -178.622.635 -105.977.876
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
17 -8.051.823 -4.578.141
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
618.360.504 266.294.575
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
695.585 23.649
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-13.829 -5.156
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
619.042.260 266.313.068
Finansman Gelirleri
19 159.940.516 114.121.542
Finansman Giderleri
19 -147.675.245 -101.698.992
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
631.307.531 278.735.618
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-17.125.545 3.079.149
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20 -6.307.713 -3.067.587
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 -10.817.832 6.146.736
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
614.181.986 281.814.767
DÖNEM KARI (ZARARI)
614.181.986 281.814.767
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.286.675 0
Ana Ortaklık Payları
612.895.311 281.814.767
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay Başına Kazanç 1,90900000 0,87800000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 1,90900000 0,87800000
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
72.838.990 175.933.557
Dönem Karı (Zararı)
614.181.986 281.814.767
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
614.181.986 281.814.767
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
339.489.108 175.735.184
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 64.044.715 57.973.485
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
9.095.976 5.824.953
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 6.567.036 4.474.159
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 2.528.940 1.350.794
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
340.440.137 131.986.906
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
65.241.581 18.939.381
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 2.331.409 316.860
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
14 272.867.147 112.730.665
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
93.588.203 56.887.883
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
19 -27.259.656 -15.419.653
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
19 108.006.755 61.181.353
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
7 -37.540.089 -12.609.561
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
7 50.381.193 23.735.744
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
155.312.143 45.572.148
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-221.756.600 -34.004.719
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
6 -221.756.600 -34.004.719
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 17.125.545 -3.079.149
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-681.757 -18.493
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-681.757 -18.493
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
-117.679.254 -85.407.830
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.057.176.947 -298.209.993
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-704.064.368 -324.962.919
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-704.064.368 -324.962.919
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
44.096.710 12.866.576
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
44.096.710 12.866.576
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-601.415.895 -109.248.994
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-71.782.992 -44.542.960
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
223.238.746 151.096.914
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
223.238.746 151.096.914
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
11.339.965 8.915.851
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
45.673.400 20.019.722
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
45.673.400 20.019.722
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-4.262.513 -12.354.183
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-103.505.853 159.339.958
Ödenen Faiz
-2.486.339 -1.343.141
Alınan Faiz
423.804 352.995
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-1.288.163 -56.925
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-60.438.042 -28.282.003
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-2.471.070 -1.793.429
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
242.604.653 47.716.102
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-211.501.140 -61.053.950
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
-133.116.223 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
778.772 107.199
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
778.772 107.199
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-79.163.689 -61.161.149
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10-12 -79.163.689 -61.161.149
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-126.794.842 123.665.561
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.223.348.142 152.988.657
Kredilerden Nakit Girişleri
5 1.218.303.599 150.303.600
Faktoring İşlemlerinden Nakit Girişleri
5 5.044.543 2.685.057
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-866.227.164 -43.148.765
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -866.227.164 -43.148.765
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -2.947.714 -2.965.093
Ödenen Temettüler
-663.019.667 -244.868.073
Ödenen Faiz
5 -88.208.228 -62.633.354
Alınan Faiz
28.689.024 16.787.300
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
241.570.765 307.504.889
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-265.456.992 238.545.168
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-156.112 1.300.182
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-265.613.104 239.845.350
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 3.341.635.650 1.331.818.047
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 3.076.022.546 1.571.663.397
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 3.077.413.160 3.344.879.436
Finansal Yatırımlar
0 133.920.137
Vadeli Mevduatlar
4 0 133.920.137
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
7 1.749.764.771 1.043.298.112
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
21 179.234.829 135.935.818
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
1.570.529.942 907.362.294
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
16.940.444 14.357.205
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
21 3.714 58.139
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
16.936.730 14.299.066
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
104.968.750 114.518.244
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
6 104.968.750 114.518.244
Stoklar
8 1.628.392.502 1.108.722.999
Peşin Ödenmiş Giderler
118.884.143 67.137.844
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 118.884.143 67.137.844
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
20 2.045.112 2.774.389
Diğer Dönen Varlıklar
8.529.620 54.649.750
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
8.529.620 54.649.750
ARA TOPLAM
6.706.938.502 5.884.258.116
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
6.706.938.502 5.884.258.116
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
7.605.350 17.503.736
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 7.605.350 17.503.736
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
387.873 595.405
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
21 0 255.548
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
387.873 339.857
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
2.121.044.412 2.006.609.450
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
6 2.121.044.412 2.006.609.450
Maddi Duran Varlıklar
10 2.040.438.778 2.017.050.602
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
54.963.331 55.715.371
Binalar
515.270.415 510.152.605
Tesis, Makine ve Cihazlar
1.085.087.985 1.041.089.995
Taşıtlar
15.690.471 15.509.222
Mobilya ve Demirbaşlar
100.473.518 94.248.253
Yapılmakta Olan Yatırımlar
177.835.502 214.427.912
Diğer Maddi Duran Varlıklar
91.117.556 85.907.244
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 18.006.287 10.950.526
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12-13 261.844.140 126.460.828
Şerefiye
13 138.564.098 0
Diğer Haklar
2.329.195 2.132.696
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
92.209.990 92.667.461
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
28.740.857 31.660.671
Peşin Ödenmiş Giderler
66.941.190 45.137.470
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 66.941.190 45.137.470
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 182.320.280 180.752.598
Diğer Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
4.698.588.310 4.405.060.615
TOPLAM VARLIKLAR
11.405.526.812 10.289.318.731
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
955.296.169 391.219.731
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
955.296.169 391.219.731
Banka Kredileri
5 925.513.253 371.620.854
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 5.139.496 0
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 24.643.420 19.598.877
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.863.509.133 1.675.344.950
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.863.509.133 1.675.344.950
Banka Kredileri
5 1.855.001.731 1.667.639.761
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 8.507.402 7.705.189
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
7 3.011.487.478 2.807.484.397
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
21 1.127.536.047 1.072.393.563
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
1.883.951.431 1.735.090.834
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
56.556.160 41.989.719
Diğer Borçlar
73.793.194 37.678.275
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
21 1.462.372 1.905.017
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
72.330.822 35.773.258
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
39.829.391 16.166.893
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
9 39.829.391 16.166.893
Türev Araçlar
0 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
6 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
36.233.868 24.329.488
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 36.233.868 24.329.488
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
20 7.573.195 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
365.843.927 93.790.817
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
68.701.592 42.253.239
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 297.142.335 51.537.578
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
6.710.866 152.118
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
6.710.866 152.118
ARA TOPLAM
6.416.833.381 5.088.156.388
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.416.833.381 5.088.156.388
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.592.200.793 2.723.553.052
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.592.200.793 2.723.553.052
Banka Kredileri
5 2.583.410.467 2.718.865.029
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 8.790.326 4.688.023
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
0 0
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
175.660.968 168.516.983
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
175.660.968 168.516.983
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
0 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.767.861.761 2.892.070.035
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
9.184.695.142 7.980.226.423
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.195.115.638 2.309.092.308
Ödenmiş Sermaye
305.116.875 305.116.875
Sermaye Düzeltme Farkları
54.985.701 54.985.701
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
4.903 4.903
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-36.412.293 -42.964.394
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-36.412.293 -42.964.394
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-36.412.293 -42.964.394
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
164.795.126 235.393.906
Yabancı Para Çevrim Farkları
-536.995 0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
165.332.121 235.393.906
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
165.332.121 235.393.906
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
236.806.032 172.029.650
Yasal Yedekler
236.806.032 172.029.650
Diğer Yedekler
883.623 689.259
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
856.040.360 579.261.062
Net Dönem Karı veya Zararı
612.895.311 1.004.575.346
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
25.716.032 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.220.831.670 2.309.092.308
TOPLAM KAYNAKLAR
11.405.526.812 10.289.318.731
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
305.116.875 54.985.701 4.903 -15.275.440 72.213.596 127.693.782 200.582 353.497.183 539.949.789 1.438.386.971 1.438.386.971
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
305.116.875 54.985.701 4.903 -15.275.440 72.213.596 127.693.782 200.582 353.497.183 539.949.789 1.438.386.971 1.438.386.971
Transferler
44.335.868 -143.478 495.757.399 -539.949.789 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
4.627.177 52.778.533 281.814.767 339.220.477 339.220.477
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-269.993.520 -269.993.520 -269.993.520
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
282.172 282.172 282.172
Dönem Sonu Bakiyeler
305.116.875 54.985.701 4.903 -10.648.263 124.992.129 172.029.650 339.276 579.261.062 281.814.767 1.507.896.100 1.507.896.100
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
305.116.875 54.985.701 4.903 -42.964.394 235.393.906 172.029.650 689.259 579.261.062 1.004.575.346 2.309.092.308 0 2.309.092.308
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
305.116.875 54.985.701 4.903 -42.964.394 235.393.906 172.029.650 689.259 579.261.062 1.004.575.346 2.309.092.308 0 2.309.092.308
Transferler
64.776.382 -1 939.798.965 -1.004.575.346 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
6.552.101 -536.995 -70.061.785 612.895.311 548.848.632 1.242.767 550.091.399
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-663.019.667 -663.019.667 -663.019.667
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
24.473.265 24.473.265
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
.032 883.623 856.040.360 612.895.311 2.195.115.638 25.716.032 2.220.831.670
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
614.181.986 281.814.767
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
6.575.317 4.627.177
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
8.216.169 5.783.971
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.640.852 -1.156.794
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 -1.640.852 -1.156.794
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-70.665.904 52.778.533
Yabancı Para Çevrim Farkları
-604.120 0
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
-604.120 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-69.015.608 62.620.213
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-69.015.608 62.620.213
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.046.176 -9.841.680
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 -1.046.176 -9.841.680
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-64.090.587 57.405.710
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
550.091.399 339.220.477
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.242.767 0
Ana Ortaklık Payları
548.848.632 339.220.477
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026842
BIST